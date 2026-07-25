Neues Crimson Desert-Update ist da: Über 200 Fehler behoben und wichtige Verbesserungen
Mit dem Crimson Desert Update 1.15 veröffentlicht Pearl Abyss einen weiteren Patch. Über 200 Fehler werden behoben.
Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.
Pearl Abyss setzt den schnellen Update-Rhythmus für Crimson Desert fort. Mit Update 1.15 steht ab sofort ein neuer Patch für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S bereit. Zwar liefert das Update keine neuen Spielinhalte, dafür konzentrieren sich die Entwickler vollständig auf Fehlerbehebungen, Optimierungen und Verbesserungen der Stabilität.
Bereits in den vergangenen Wochen hatte das Studio nahezu im Wochentakt neue Updates veröffentlicht. Nach Features wie Cross-Save oder zusätzlichen Inhalten liegt der Fokus diesmal klar auf der technischen Qualität. Laut Pearl Abyss wurden mehr als 200 gemeldete Probleme aus der Community behoben.
Zahlreiche Fehler ausgebessert
Das Update behebt Probleme in nahezu allen Bereichen des Spiels. Dazu gehören Fehler im Kampfsystem, Questablauf, der Steuerung und bei verschiedenen Animationen. Außerdem wurden Abstürze reduziert und mehrere Ursachen für Performance-Einbrüche beseitigt. Auch HDR-Darstellung, Grafikfehler und kleinere Lokalisierungsprobleme wurden überarbeitet.
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Darüber hinaus haben die Entwickler an der allgemeinen Spielstabilität gearbeitet. Besonders Spieler, die zuvor über seltene Quest-Blocker oder Probleme beim Plattformwechsel per Cross-Save berichtet hatten, sollen von den Korrekturen profitieren.
Fokus liegt auf Feinschliff
Im Gegensatz zu früheren Updates bringt Version 1.15 keine neuen Waffen, Gebiete oder Spielmodi mit. Pearl Abyss nutzt den Patch stattdessen, um bestehende Inhalte weiter zu optimieren. Das passt zur bereits angekündigten Strategie des Studios, zunächst die technische Qualität weiter zu verbessern, bevor größere Gameplay-Erweiterungen folgen.
Viele Spieler begrüßen diesen Ansatz. In den vergangenen Monaten wurde Crimson Desert regelmäßig mit neuen Funktionen erweitert – zuletzt unter anderem durch Cross-Save-Unterstützung und zusätzliche Endgame-Inhalte. Nun scheint das Entwicklerteam den Schwerpunkt darauf zu legen, die Spielerfahrung möglichst reibungslos zu gestalten.
Community reagiert positiv
Die ersten Reaktionen der Community fallen überwiegend positiv aus. Viele Spieler loben, dass Pearl Abyss auch kleinere Fehler ernst nimmt und nahezu wöchentlich Updates veröffentlicht. Zwar hätten sich einige Fans neue Inhalte gewünscht, doch die meisten sehen den technischen Feinschliff als sinnvolle Vorbereitung auf kommende größere Erweiterungen.
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Mit dem Crimson Desert Update 1.15 zeigt Pearl Abyss erneut, dass der Live-Support für das Action-Rollenspiel hohe Priorität besitzt. Auch wenn dieses Mal keine neuen Inhalte auf euch warten, dürfte der Patch für ein deutlich stabileres und angenehmeres Spielerlebnis sorgen.
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