Crimson Desert bekommt neue Inhalte & DLC ist bereits in Arbeit

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Crimson Desert ist noch lange nicht fertig. Pearl Abyss hat neue Inhalte und Verbesserungen für das Open-World-Abenteuer angekündigt, die schrittweise von Juni bis September 2026 erscheinen sollen. Damit reagiert das Studio direkt auf das Feedback der Spieler, die seit dem Launch durch die brutale Welt von Pywel ziehen.

Im Mittelpunkt steht weiterhin Kliff, der Captain der Greymanes. Nach einem verheerenden Hinterhalt durch die Black Bears liegt seine Truppe am Boden. Einige Mitglieder sind tot, andere über das Land verstreut. Kliff macht sich deshalb auf den Weg, die Greymanes wieder aufzubauen und das zurückzuholen, was verloren ging.

Doch Pywel ist kein Ort, der Helden einfach durchmarschieren lässt. Von den eisigen Bergen Kweidens bis zu den grünen Weiten von Akapen steckt die Welt voller Konflikte, Monster und verfeindeter Gruppen. Genau hier setzt Pearl Abyss mit den kommenden Updates an.

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Crimson Desert bekomme frischen Content

Für Spieler, die neue Herausforderungen suchen, arbeitet Pearl Abyss bereits an frischen Kampf-Inhalten. Diese sollen Kämpfern die Möglichkeit geben, ihre wahre Stärke als Greymane zu beweisen. Genauere Details will das Studio zu einem späteren Zeitpunkt teilen.

Auch das sogenannte „Re-Blockade-System“ wird überarbeitet. Blockaden sollen künftig natürlicher in den Spielfluss eingebunden werden. Dazu kommen neue Möglichkeiten, bestimmte Festungen gegen Invasionen zu verteidigen. Besonders wichtig: Die Belohnungen werden verbessert. Das Befreien von Festungen soll sich dadurch spürbar lohnender anfühlen.

Story wird überarbeitet

Entwickler Pearl Abyss arbeitet außerdem an der Erzählung. Auf Basis von Spielerfeedback sollen wichtige Szenen überarbeitet werden, damit Kliffs Reise klarer, zusammenhängender und emotionaler wirkt. Gerade bei einem großen Open-World-Spiel ist das entscheidend. Eine schöne Welt reicht nicht, wenn die Geschichte nicht trägt.

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Auch die spielbaren Charaktere Damiane und Oongka bekommen Verbesserungen. Das Ziel ist klar: Alle drei spielbaren Figuren sollen stärker im Mittelpunkt stehen. Bisher wirkte Kliff für viele Spieler wie der klare Fokus. Mit den kommenden Anpassungen sollen auch Damiane und Oongka spielerisch mehr Gewicht bekommen.

Weitere kleine Upgrades und DLC angekündigt

Nebenbei wird an Cross-Save gearbeitet, also das bekannte System, mit dem du deinen Fortschritt über mehrere Plattformen hinweg nutzen kannst. Wer sein Konto verknüpft, soll Speicherstände zwischen PC, PlayStation und Xbox teilen können. Auch ruhigere Inhalte wie Handel und Farming sollen angenehmer werden. Das Studio will Bereiche überarbeiten, die Spieler bisher als umständlich empfunden haben.

Die vielleicht spannendste Nachricht betrifft die Zukunft von Crimson Desert. Der Entwickler bestätigte, dass ein DLC bereits in Entwicklung ist. Konkrete Inhalte nennt das Studio noch nicht. Das Team beschreibt die Erweiterung aber als bedeutende Ergänzung für die Reise der Spieler durch Pywel. Pearl Abyss plant offenbar größere Inhalte, die die Welt, Geschichte oder das Abenteuer langfristig erweitern könnten.

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Crimson Desert ist für PS5, Xbox Series X/S und PC verfügbar. Ein Port für die Nintendo Switch 2 wird vom Entwickler noch geprüft.