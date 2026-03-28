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Kommt Crimson Desert auf die Switch 2? Entwickler prüft überraschenden Port

Crimson Desert könnte auf der Nintendo Switch 2 erscheinen. Entwickler Pearl Abyss prüft laut CEO bereits intern eine mögliche Umsetzung.

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Artikel von Tim + unter Mithilfe von KI *.

Das Open-World-Abenteuer Crimson Desert gehört aktuell zu den meistdiskutierten Spielen des Jahres. Nach dem Release für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S könnte das Spiel jedoch noch eine weitere Plattform bekommen: die Nintendo Switch 2.

Laut neuen Aussagen des Entwicklerstudios Pearl Abyss wird eine Umsetzung für Nintendos Konsole intern bereits geprüft.

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Entwickler bestätigt interne Untersuchungen

Der Hinweis stammt direkt aus einer Investorenkonferenz des Studios. Dort erklärte CEO Heo Jin-young, dass das Team derzeit untersucht, ob ein Port technisch möglich wäre.

Demnach laufen bereits erste Forschungs- und Entwicklungsarbeiten (R&D), um herauszufinden, ob das Spiel auf der Hardware der Switch 2 umgesetzt werden kann.

Eine Garantie für eine Veröffentlichung gibt es allerdings noch nicht. Das Studio befindet sich laut eigener Aussage noch in einer frühen Prüfphase.

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Crimson Desert - Bild: Pearl Abyss

Crimson Desert – Bild: Pearl Abyss

Technik könnte zur Herausforderung werden

Ein möglicher Port wäre keineswegs einfach. Crimson Desert gehört zu den technisch anspruchsvolleren Open-World-Spielen der letzten Zeit.

Das Action-Adventure erschien im März 2026 und bietet eine große, frei erkundbare Fantasy-Welt mit dynamischem Kampfsystem, riesigen Bosskämpfen und zahlreichen Aktivitäten wie Jagen, Angeln oder Crafting.

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Gerade solche Systeme verlangen viel Rechenleistung. Deshalb könnte eine Switch-2-Version Anpassungen benötigen. Entwickler haben bereits angedeutet, dass bei einer Portierung möglicherweise grafische Kompromisse notwendig wären.

Erfolg des Spiels sorgt für Interesse an weiteren Plattformen

Der starke Start des Spiels dürfte eine wichtige Rolle bei diesen Überlegungen spielen. Bereits kurz nach der Veröffentlichung erreichte Crimson Desert mehrere Millionen verkaufte Einheiten weltweit.

Solche Verkaufszahlen erhöhen natürlich den Druck, das Spiel auch auf weitere Plattformen zu bringen. Eine zusätzliche Version für die Switch 2 könnte neue Zielgruppen erreichen – vor allem Spieler, die lieber auf einer tragbaren Konsole spielen.

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