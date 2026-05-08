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Überraschender Weg

Crimson Desert macht etwas anders als fast alle modernen Open-World-Spiele

Crimson Desert will nach Release bewusst keinen typischen Live-Service-Weg gehen. Genau das feiern aktuell viele Spieler.

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Artikel von Tim +
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Kaum ein großes Open-World-Spiel wird aktuell so aufmerksam beobachtet wie Crimson Desert. Während viele AAA-Spiele mittlerweile schon vor Release komplette Jahrespläne für Updates und Seasons zeigen, geht Entwickler Pearl Abyss diesmal bewusst einen anderen Weg.

Das Studio hat bestätigt, dass es aktuell keine klassische Post-Launch-Roadmap geben soll. Für viele Spieler klingt das überraschend positiv. Gerade nach Jahren voller Live-Service-Spiele wünschen sich viele Fans wieder mehr abgeschlossene Einzelspieler-Erfahrungen ohne dauerhafte Event-Pläne und Battle-Pass-Strukturen.

Die Entwickler wollen sich nicht unter Druck setzen

Laut Pearl Abyss möchte das Team nach dem Release flexibel bleiben. Statt frühzeitig Inhalte anzukündigen, die später möglicherweise verschoben werden müssen, wolle man erst reagieren, wenn klar sei, was Spieler wirklich möchten.

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Das Studio erklärt außerdem, dass Crimson Desert in erster Linie als vollständiges Einzelspieler-Erlebnis gedacht sei. Genau deshalb wolle man nicht schon vorab jahrelange Inhaltspläne versprechen. Viele Fans interpretieren das aktuell als bewusstes Gegenmodell zu modernen Live-Service-Strategien.

In der Community kommt genau das gut an

Vor allem online reagieren viele Spieler überraschend positiv auf die Aussagen. Auf Reddit schreiben zahlreiche Fans, dass sie endlich wieder ein großes Open-World-Spiel ohne ständigen Online-Zwang oder saisonale Inhalte wollen.

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Andere bleiben allerdings vorsichtig. Einige Spieler erinnern daran, dass fehlende Roadmaps auch bedeuten können, dass nach dem Release weniger neue Inhalte erscheinen. Gerade bei einem so großen Open-World-Spiel hoffen viele trotzdem auf spätere Erweiterungen oder Story-DLCs.

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Crimson Desert bleibt eines der spannendsten Spiele 2026

Unabhängig davon gehört Crimson Desert weiterhin zu den meist beobachteten Spielen des kommenden Jahres. Besonders die Mischung aus riesiger Fantasy-Welt, physikbasierter Action und realistischer Grafik sorgt seit Monaten für Aufmerksamkeit.

Pearl Abyss scheint dabei bewusst versuchen zu wollen, sich von vielen aktuellen AAA-Trends abzugrenzen. Und genau deshalb dürfte die Entscheidung gegen eine klassische Roadmap bei vielen Spielern gerade besser ankommen als erwartet.

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