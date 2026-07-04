Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Die Vorbestellungen für GTA 6 laufen erst seit wenigen Tagen, doch bereits jetzt macht ein neuer Leak die Runde. Demnach sollen sich überraschend viele Spieler auf der PS5 nicht für die Standard-Version, sondern direkt für die teurere GTA 6 Ultimate Edition entschieden haben. Sollten die Zahlen stimmen, wäre das ein deutliches Zeichen dafür, dass viele Fans bereit sind, für zusätzliche Inhalte mehr Geld auszugeben.

Veröffentlicht wurden die angeblichen Vorbestellungszahlen vom X-Account millieamand, der in der Vergangenheit bereits mehrfach mit Leaks zu Spieleprojekten auf sich aufmerksam gemacht hat. Laut den veröffentlichten Daten entfallen auf der PS5 rund 81,8 Prozent aller Vorbestellungen auf die Ultimate Edition, während sich lediglich 18,2 Prozent für die Standard-Ausgabe entschieden haben. Plattformübergreifend – also auf PS5 und Xbox Series X|S – soll die Ultimate Edition immerhin noch einen Anteil von 72 Prozent erreichen. Auf Xbox hingegen soll die Standard Edition mit 60,8 Prozent deutlich beliebter sein.

Leak sollte mit Vorsicht betrachtet werden

So beeindruckend die Zahlen auch klingen mögen – bestätigt sind sie nicht. Der Leaker liefert weder Screenshots aus internen Systemen noch weitere Belege für seine Behauptungen. Zudem wurde der Account in der Vergangenheit bereits mehrfach für unzutreffende Informationen kritisiert. Entsprechend sollten die Angaben derzeit ausschließlich als Gerücht betrachtet werden.

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Dennoch sorgt der Leak für Diskussionen. Gerade die angeblich hohe Nachfrage nach der teuersten Edition überrascht, weil viele Spieler zuletzt steigende Preise bei AAA-Spielen kritisiert hatten. Die GTA 6 Ultimate Edition kostet offiziell 99,99 Euro, während die Standard-Version für 79,99 US-Euro angeboten wird. Trotz des Aufpreises enthält die Premium-Version zahlreiche exklusive Inhalte wie zusätzliche Fahrzeuge, Waffen, Kleidung, Anpassungsoptionen und spezielle Missionen.

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Digitaler Trend könnte sich weiter verstärken

Sollte sich der Leak als richtig herausstellen, könnte er noch einen weiteren Trend unterstreichen. Die Ultimate Edition ist ausschließlich digital erhältlich. Eine hohe Nachfrage würde daher zeigen, dass viele Spieler bereit sind, komplett auf einen digitalen Kauf umzusteigen. Das passt zu der Entwicklung der vergangenen Jahre, in denen digitale Verkäufe immer stärker zugenommen haben.

Hinzu kommt, dass die physische Version von GTA 6 laut Rockstar lediglich einen Download-Code in der Verpackung enthält und keine Disc beiliegt. Für viele Käufer dürfte der Unterschied zwischen physischer und digitaler Version dadurch deutlich kleiner ausfallen.

Ob die veröffentlichten Zahlen tatsächlich der Realität entsprechen, dürfte sich erst zeigen, wenn Rockstar Games oder die Plattformbetreiber offizielle Verkaufs- beziehungsweise Vorbestellungsdaten veröffentlichen. Bis dahin bleibt der Leak vor allem eines: eine spannende, aber bislang unbestätigte Behauptung.

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