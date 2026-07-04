Final Fantasy 15 für die Switch 2: Square Enix schließt Port nicht aus

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Final Fantasy 15 könnte doch noch seinen Weg auf eine Nintendo-Konsole finden. Nachdem das Rollenspiel auf der ersten Nintendo Switch aufgrund technischer Einschränkungen nie als vollständige Version erschien, gibt es nun neue Hinweise auf einen möglichen Port für die Nintendo Switch 2. Auslöser ist eine Aussage von Square Enix, die Fans aufhorchen lässt.

Im Gespräch mit der japanischen Webseite Denfaminicogamer wurde Final Fantasy 15-Director Hajime Tabata gefragt, ob eine Umsetzung für Nintendos neue Konsole denkbar wäre. Eine konkrete Ankündigung blieb zwar aus, der Entwickler schloss ein entsprechendes Projekt jedoch ausdrücklich nicht aus. Stattdessen erklärte er, dass die deutlich leistungsstärkere Hardware der Switch 2 heute Möglichkeiten biete, die auf der ursprünglichen Switch nicht realisierbar gewesen seien.

Die erste Switch war schlicht zu schwach

Schon vor Jahren hatte Square Enix versucht, Final Fantasy 15 auf die erste Switch zu bringen. Das Ergebnis war jedoch lediglich die abgespeckte Pocket Edition, da die offene Spielwelt und die aufwendige Technik des Originals die Hardware überforderten.

Mit der Nintendo Switch 2 könnte sich das ändern. Die neue Konsole bietet deutlich mehr Rechenleistung und unterstützt moderne Technologien wie DLSS, wodurch aufwendigere Spiele deutlich leichter umgesetzt werden können. Genau deshalb halten viele Fans einen nativen Port inzwischen für realistisch.

Offiziell angekündigt wurde eine Switch-2-Version allerdings nicht. Tabatas Aussagen zeigen lediglich, dass ein solches Projekt technisch inzwischen deutlich besser umsetzbar wäre als noch vor einigen Jahren.

Square Enix setzt zunehmend auf Nintendo

Ein möglicher Port würde zudem zur aktuellen Strategie von Square Enix passen. Der Publisher hat bereits mehrfach erklärt, künftig mehr Spiele plattformübergreifend veröffentlichen zu wollen. Statt zeitlich begrenzter Exklusivdeals sollen neue Titel möglichst viele Spieler erreichen.

Ob Final Fantasy 15 tatsächlich auf der Nintendo Switch 2 erscheint, bleibt daher offen. Die jüngsten Aussagen zeigen aber, dass das Thema bei Square Enix zumindest nicht ausgeschlossen wird. Für Fans der Reihe ist das ein Hoffnungsschimmer – auch wenn sie sich vorerst noch gedulden müssen.

Sollte der Port Realität werden, könnten Nintendo-Spieler erstmals die vollständige Version des Rollenspiels mit Noctis und seinen Gefährten auf einer Nintendo-Konsole erleben. Bis zu einer offiziellen Ankündigung bleibt es jedoch bei einer spannenden Möglichkeit und nicht bei einer Bestätigung.

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