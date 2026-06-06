Final Fantasy 7 Revelation: 2027 endet eine der größten RPG-Reisen aller Zeiten

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Square Enix hat offiziell Final Fantasy 7 Revelation angekündigt. Der Titel bildet den dritten und letzten Teil der erfolgreichen Remake-Trilogie und soll im Frühjahr 2027 für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 sowie PC erscheinen. Damit nähert sich die Neuinterpretation eines der bekanntesten Rollenspiele aller Zeiten ihrem Abschluss.

Passend zum 30-jährigen Jubiläum des ursprünglichen Final Fantasy 7 aus dem Jahr 1997 soll das finale Kapitel die Geschichte von Cloud Strife und seinen Gefährten zu Ende führen. Laut Square Enix erwartet Spieler das bislang umfangreichste Abenteuer der gesamten Trilogie.

Die Handlung von Final Fantasy 7 Revelation setzt die Ereignisse der Vorgänger fort und führt die Geschichte in ihre entscheidende Phase. Ein gewaltiger Meteorit zeichnet sich am Himmel ab, während die sogenannten Weapons auf dem gesamten Planeten für Chaos und Verwüstung sorgen. Gleichzeitig nähert sich Sephiroth seinem ultimativen Ziel und stellt damit eine Gefahr für die gesamte Welt dar.

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Cloud und seine Verbündeten brechen an Bord des legendären Luftschiffs Highwind zu ihrer letzten Reise auf. Ihr Ziel ist klar: Sie müssen Sephiroth aufhalten und das Schicksal des Planeten entscheiden.

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Erstmals den gesamten Planeten erkunden

Eine der größten Neuerungen von Final Fantasy 7 Revelation ist die vollständig erkundbare Welt. Spieler können mit der Highwind frei über den Planeten reisen und nahezu jeden Ort direkt ansteuern.

Besonders spannend ist dabei die Möglichkeit, sich jederzeit per Fallschirm aus dem Luftschiff absetzen zu lassen. Dadurch sollen Übergänge zwischen Luft- und Bodenerkundung nahtlos erfolgen.

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Neben bekannten Schauplätzen aus den ersten beiden Teilen warten auch neue Regionen auf die Spieler. Dazu gehört die tropische Mideel-Region mit ihren dichten Regenwäldern und ihrer hohen Luftfeuchtigkeit. Ebenfalls neu ist die Wutai-Region, deren Architektur von traditionellen roten Holzbauten und kunstvoll gestalteten Dächern geprägt wird.

Vincent und Cid werden spielbar

Ein lange gehegter Wunsch vieler Fans geht mit Revelation in Erfüllung. Erstmals ist die gesamte Gruppe vereint und zwei ikonische Figuren stoßen als vollständig spielbare Charaktere zum Team.

Vincent Valentine bringt seine Fähigkeiten als Revolverheld ins Spiel und kann sich im Kampf in bestialische Formen verwandeln. Cid Highwind hingegen setzt auf seine Erfahrung als Pilot und Dragoner. Mit seiner Lanze kann er sowohl einzelne Gegner gezielt ausschalten als auch größere Gruppen attackieren.

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Durch die neuen Gruppenmitglieder erweitert sich die strategische Vielfalt des Kampfsystems deutlich.

Das Kampfsystem wird weiter ausgebaut

Auch das bekannte Hybrid-Kampfsystem aus Echtzeit-Action und taktischen Befehlen kehrt zurück. Spieler wechseln weiterhin nahtlos zwischen den Charakteren und kombinieren Angriffe, Magie sowie Synergie-Fähigkeiten.

Neu ist das sogenannte FITS-System. Hinter der Abkürzung verbirgt sich ein Ausrüstungssystem, das verschiedene Kampfstile über spezielle Outfits freischaltet. Jedes Outfit verändert die Fähigkeiten eines Charakters und eröffnet neue strategische Möglichkeiten.

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Zu den bislang vorgestellten Rollen gehören etwa der Krieger mit einem Fokus auf offensive Nahkampfangriffe sowie der Schwarzmagier, der sich auf mächtige Zauber spezialisiert. Zusammen mit Waffen und Materia ergeben sich dadurch zahlreiche Möglichkeiten, das Team individuell anzupassen.

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Die Rückkehr der Weapons

Eine zentrale Rolle spielen die gewaltigen Weapons. Diese gigantischen Kreaturen wurden vom Planeten selbst erschaffen, um die Bedrohung durch Meteor aufzuhalten. Allerdings machen sie bei ihrer Zerstörungswut keinen Unterschied zwischen Freund und Feind.

Damit werden die Weapons zu einer zusätzlichen Gefahr, der sich Cloud und seine Gefährten stellen müssen. Die riesigen Wächter gehören bereits im Original zu den bekanntesten Gegnern der Reihe und dürften auch in Revelation für einige der spektakulärsten Kämpfe sorgen.

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Das Ende einer außergewöhnlichen Reise

Mit Final Fantasy 7 Revelation endet eine Neuinterpretation, die 2020 mit Final Fantasy 7 Remake begann und 2024 mit Final Fantasy 7 Rebirth fortgesetzt wurde. Die Trilogie erhielt weltweit zahlreiche Auszeichnungen und zählt zu den erfolgreichsten Neuauflagen der Rollenspielgeschichte.

Ob Revelation den hohen Erwartungen der Fans gerecht werden kann, wird sich 2027 zeigen. Die Voraussetzungen für ein episches Finale sind jedoch vorhanden: eine frei erkundbare Welt, die vollständige Heldengruppe, neue Systeme und der finale Konflikt gegen Sephiroth.