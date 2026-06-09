Kingdom Hearts 4 erscheint für Nintendo Switch 2, aber ein Release-Termin fehlt weiterhin

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Kingdom Hearts 4 lebt wieder. Nach langer Funkstille hat Square Enix das nächste große Kapitel der beliebten Action-RPG-Reihe erneut bei der aktuellen Nintendo Direct gezeigt und dabei eine wichtige Plattform bestätigt: Das Spiel erscheint auch für Nintendo Switch 2.

Für Fans ist das eine starke Nachricht. Kingdom Hearts war auf Nintendo-Plattformen zuletzt zwar vertreten, aber oft nicht in der Form, die sich viele gewünscht hätten. Gerade die Cloud-Versionen auf der ursprünglichen Switch sorgten für Kritik. Mit der Switch 2 könnte sich das ändern.

Kingdom Hearts 4: Lebenszeichen auf der Nintendo Direct

Eine Switch 2-Version ist spannend, weil Kingdom Hearts 4 bisher optisch deutlich moderner wirkt als frühere Teile. Schon die ursprüngliche Enthüllung (2022) zeigte Sora in einer realistischeren Umgebung und führte mit Quadratum eine Welt ein, die ganz anders aussieht als viele klassische Disney- oder Square-Enix-Schauplätze.

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Für Switch 2-Spieler ist das ein gutes Zeichen. Nintendo bekommt nicht nur eine ältere Sammlung oder einen Ableger, sondern direkt den nächsten großen Hauptteil. Und das am Release-Tag.

Ein Haken bleibt aber: Ein konkretes Veröffentlichungsdatum für KH4 wurde noch nicht genannt.

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Mehr Kingdom Hearts für Nintendo-Fans

Zusätzlich zur Kingdom Hearts 4-Vorstellung bei der aktuellen Nintendo Direct gibt es noch eine zweite wichtige Nachricht: Die ersten drei Kingdom-Hearts-Spiele erscheinen als Sammlung für Nintendo Switch 2. Diese Collection soll am 08. Oktober 2026 veröffentlicht werden.

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Das ist für Neueinsteiger fast wichtiger als der neue Trailer. Kingdom Hearts ist keine Reihe, bei der man einfach mittendrin einsteigt und sofort alles versteht. Sora, Donald, Goofy, Organisation XIII, Herzlose, Niemande, Xehanort, Disney-Welten und Square-Enix-Figuren ergeben ein riesiges Story-Geflecht. Eine Sammlung auf Switch 2 kann also genau die richtige Vorbereitung auf Kingdom Hearts 4 sein.

Kingdom Hearts 4 soll angeblich 2027 erscheinen. Bestätigt ist dies jedoch nicht.