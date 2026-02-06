Kingdom Hearts: Remake und Kingdom Hearts 4 könnten beide 2027 erscheinen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Wie glaubwürdig ist dieser Leak?

Plausibel! - Die vorliegenden Hinweise wirken stimmig und nachvollziehbar.

Die nahe Zukunft von Kingdom Hearts könnte größer ausfallen als gedacht. Laut einem neuen Leak plant Square Enix nicht nur die Veröffentlichung von Kingdom Hearts 4, sondern auch ein umfangreiches Remake des ersten Serienteils und zwar beide im Jahr 2027. Die Informationen stammen vom Insider eXtas1s, der sich in der Vergangenheit bereits mehrfach als gut vernetzt erwiesen hat. Dennoch gilt auch hier: offizielle Bestätigungen fehlen bislang.

Dem Leak zufolge arbeitet Square Enix an einem Projekt mit dem Titel Kingdom Hearts Relux. Dabei soll es sich ausdrücklich NICHT nur um ein simples HD-Remaster handeln, sondern um ein vollständiges Remake mit neu erstellten Assets. Ziel sei es, die visuelle Identität des Originals zu bewahren, gleichzeitig aber Technik, Beleuchtung und Detailgrad auf ein modernes Niveau zu heben.

Interessant ist dabei der angebliche Ursprung des Projekts. Kingdom Hearts Relux soll ursprünglich als Mobile-Titel geplant gewesen sein, der später eingestellt wurde. Bereits erstellte Inhalte wie Charakter- und Weltmodelle seien jedoch nicht verworfen, sondern für das Remake weiterverwendet worden. Die Entwicklung soll nicht bei Square Enix intern, sondern bei Tose Software liegen – einem Studio, das unter anderem an Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion beteiligt war.

Kingdom Hearts-Remake: Klassischer Look statt Realismus

Optisch soll sich Relux stärker am farbenfrohen, anime-haften Stil des Originals orientieren und bewusst nicht den realistischeren Look von Kingdom Hearts 3 oder Kingdom Hearts 4 übernehmen. Die Kartenstruktur soll größtenteils erhalten bleiben, ergänzt durch modernisierte Texturen, bessere Lichtberechnung und überarbeitete Assets.

Auch musikalisch ist offenbar Neues geplant. Laut dem Leak (via YouTube) erhält das ikonische Hauptthema eine Neuinterpretation, bei der Hikaru Utada erneut beteiligt sein soll, angeblich gemeinsam mit einer weiteren bekannten englischsprachigen Sängerin.

Neue Inhalte und alte Fan-Wünsche

Inhaltlich soll Kingdom Hearts Relux einige Überraschungen bieten. Besonders spannend ist die Rückkehr der Dschungelbuch-Welt, die im Original zwar geplant, aber aus Zeitgründen gestrichen wurde. Zudem sollen bekannte Areale wie „Traverse Town“ erweitert werden. Ein Highlight für langjährige Fans wäre ein spielbarer Riku. Der Leak spricht von eigenen Abschnitten, die zeigen, was Riku während jener Momente erlebt hat, in denen Sora nicht anwesend war. Diese Perspektive wurde von Fans seit Jahren gefordert und könnte die Story deutlich vertiefen.

Ursprünglich soll KH Relux als Nintendo Switch 2-Exklusivtitel geplant gewesen sein. Square Enix habe sich jedoch später für einen Multiplattform-Release entschieden. Aktuell seien PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC und Nintendo Switch 2 vorgesehen. Diese Umstellung soll die Entwicklung verkompliziert und den Zeitplan nach hinten verschoben haben. Der Release wird nun zwischen Ende 2026 und Frühjahr 2027 erwartet.

Was bedeutet das für Kingdom Hearts 4?

Parallel dazu soll Kingdom Hearts 4 weiterhin für Winter 2027 geplant sein. Zwei große Releases im selben Jahr wären ungewöhnlich, könnten aber strategisch Sinn ergeben, vor allem mit Blick auf das 25-jährige Jubiläum der Reihe. Da Relux als kleineres Projekt gilt, wäre ein Doppeljahr denkbar.

Ob sich diese Pläne bewahrheiten, bleibt abzuwarten. Offiziell schweigt Square Enix weiterhin. Doch sollte auch nur ein Teil dieser Informationen stimmen, dürfte 2027 für Kingdom-Hearts-Fans ein ganz besonderes Jahr werden.

