Dragon Quest 7 Reimagined: Diese 8 Anfänger-Tipps solltest du unbedingt kennen

Am 5. Februar 2026 ist Dragon Quest 7 Reimagined erschienen, und wer sich auf dieses JRPG einlässt, begibt sich auf eine der längsten Reisen, die das Genre zu bieten hat. Mit über 100 Stunden Spielzeit ist es kein Spaziergang, sondern ein Marathon. Damit du nicht schon in den ersten Stunden die Orientierung verlierst oder wichtige Mechaniken verpasst, haben wir die wichtigsten Anfänger-Tipps zusammengefasst.

Tipp 1: Sammle alles ein – wirklich alles

Dragon Quest 7 Reimagined

versteckt Beute überall. Und damit meinen wir nicht nur offensichtliche Truhen. Fässer, Töpfe, Schränke, glitzernde Punkte am Boden – alles kann Items enthalten. Von Kräutern über Waffen bis hin zu Rüstungen gibt es jede Menge Zeug, das du einfach aufsammeln kannst, ohne dafür zu zahlen.

Besonders wichtig wird das später im Spiel, wenn Gold knapp wird und du dir nicht jede Ausrüstung leisten kannst. Wer gründlich sucht, spart sich oft den Gang zum Händler. Also: Augen auf und alles mitnehmen, was nicht niet- und nagelfest ist.

Tipp 2: Nutze Auto-Battle

Viele JRPG-Fans rümpfen die Nase bei Auto-Battle-Funktionen. Aber in Dragon Quest 7 Reimagined ist die Taktik-Option „Fight Wisely“ extrem nützlich. Das System kämpft nicht nur effizient, sondern heilt die Gruppe auch automatisch mit Magie oder Items, wenn es nötig wird.

Gerade bei Zufallskämpfen gegen schwache Gegner spart das enorm viel Zeit. Du drückst einfach die Taktik-Taste zu Beginn eines Kampfes und lässt die KI arbeiten. Wichtig: Deaktiviere die Option „When Worked Up, Use Let Loose Immediately“ im Taktik-Menü, sonst verschwendet die Gruppe ihre starken Fähigkeiten in unwichtigen Kämpfen.

Tipp 3: Warte mit dem Vokations-Wechsel, bis du zwei gleichzeitig nutzen kannst

Das Vokations-System (also die Job-Klassen) ist eines der Herzstücke von Dragon Quest 7 Reimagined. Sobald du es freischaltest, wirst du versucht sein, sofort alle Jobs durchzuprobieren. Aber hier ist der Haken: Wenn du die Vokation wechselst, verlierst du alle aktiven Fähigkeiten deiner aktuellen Klasse.

Warte, bis du das „Moonlighting“-Feature freischaltest. Damit kannst du zwei Vokationen gleichzeitig ausrüsten – eine als Haupt-Job, eine als Neben-Job. So behältst du die Fähigkeiten deiner alten Klasse, während du gleichzeitig eine neue levelst. Außerdem erhältst du Vokations-Punkte für beide Jobs nach jedem Kampf. Das ist deutlich effizienter und macht deine Charaktere sofort stärker.

Tipp 4: Erkunde die Gegenwart nach jeder Insel-Wiederherstellung

Dragon Quest 7 Reimagined basiert auf einem Zeitreise-Konzept. Du besuchst Inseln in der Vergangenheit, löst dort ein Problem und stellst die Insel in der Gegenwart wieder her. Viele Spieler machen den Fehler, sofort zur nächsten Insel zu springen, ohne die wiederhergestellte Insel in der Gegenwart zu erkunden.

Das ist ein riesiger Fehler. In der Gegenwart findest du oft wichtige Tafel-Fragmente, die du brauchst, um neue Inseln freizuschalten. Zudem gibt es dort bessere Ausrüstung, NPCs mit neuen Informationen und manchmal sogar komplett neue Quests. Wenn du feststeckst und nicht weiterkommst, liegt die Lösung fast immer in einer wiederhergestellten Gegenwarts-Insel, die du noch nicht gründlich durchsucht hast.

Tipp 5: Rüstung geht vor Waffen

Wenn du einen neuen Laden betrittst und nicht genug Gold für alles hast, kaufe zuerst Rüstungen, Schilde und Helme. Viele Anfänger greifen sofort zur stärksten Waffe, aber das ist ein Fehler. Warum? Weil Bosse und starke Gegner in Dragon Quest 7 Reimagined oft zweimal pro Runde angreifen können.

Ein Charakter mit einer starken Waffe, aber schwacher Rüstung, wird einfach niedergemäht, bevor er überhaupt etwas ausrichten kann. Mit guter Verteidigung hält deine Gruppe länger durch, und dein Heiler hat Zeit zu reagieren. Das verhindert frustrierende Game Overs und hält das Tempo hoch.

Tipp 6: Nutze Ruffs „Nose for Treasure“-Fähigkeit

Sobald Ruff deiner Gruppe beitritt, erhältst du Zugriff auf seine Fähigkeit „Nose for Treasure“. Diese markiert alle Sammelobjekte in der Nähe auf deiner Karte. Das klingt erstmal unspektakulär, aber in einem Spiel, in dem du ständig Tafel-Fragmente und versteckte Items suchst, ist es Gold wert.

Wichtig: Gehe ins Systemmenü und weise die Fähigkeit einem Shortcut-Button zu. So kannst du sie jederzeit mit einem Knopfdruck aktivieren, ohne durch Menüs zu scrollen. Wer viel erkunden will, sollte diese Funktion von Anfang an nutzen.

Tipp 7: Passe die Schwierigkeitseinstellungen an

Dragon Quest 7 Reimagined

bietet extrem detaillierte Schwierigkeitseinstellungen. Du kannst nicht nur die Stärke der Gegner anpassen, sondern auch, wie viel Gold, Erfahrung und Vokations-Punkte du erhältst. Das ist besonders praktisch, wenn du merkst, dass Ausrüstung zu teuer ist, aber die Kämpfe selbst nicht schwieriger werden sollen.

Erhöhe einfach die Gold-Rate, ohne die Erfahrungs-Rate oder die Gegnerstärke anzupassen. So kannst du dir bessere Ausrüstung leisten, ohne zu overleveln. Das hält die Bosskämpfe herausfordernd, erspart dir aber stundenlanges Grinden für Gold.

Tipp 8: Hebe Stat-Boosts-Seeds für später auf

Im Laufe des Spiels wirst du Seeds finden, die permanent die Stats deiner Charaktere erhöhen. Die Versuchung ist groß, sie sofort zu verwenden. Aber: Warte damit bis zum späten Spiel, wenn du deine Character-Builds optimiert hast.

Warum? Weil du erst später im Spiel wirklich verstehst, welche Charaktere welche Rollen übernehmen sollen. Wenn du die Seeds zu früh verteilst, verschwendest du sie möglicherweise an Charaktere, die später eine andere Rolle einnehmen. Außerdem gibt es Gast-Charaktere, die zeitweise in deiner Gruppe sind. Gib ihnen auf keinen Fall Seeds. Sobald sie die Gruppe verlassen, sind die Stats und die Items für immer weg.

