Nintendo auf Platz 12 der Metacritic Game-Publisher-Rankings

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Metacritic hat seinen 16. Game Publisher Ranking für das Jahr 2025 veröffentlicht. Während Square Enix es zum ersten Mal auf Platz 1 geschafft hat, ist Nintendo um 10 Plätze nach oben geschossen. Dies obwohl die durchschnittliche Bewertung sich nur um einen Punkt verändert hat. Nintendo blieb also qualitätsmäßig Konstant.

Wie ergibt sich dieses Ranking?

Dieses Ranking ergibt sich auf kritischen Bewertungen aller Videospielveröffentlichung des Jahres. Dabei spielen ausschließlich Bewertungen von professionellen Rezensionen eine Rolle. Nicht die Verkaufszahlen oder die Bewertungen von Usern. Das komplette Ranking ist hier zu finden.

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Nintendo hat sich verbessert

Nintendo hat sich im Vergleich zum Vorjahr verbessert. Im Jahr 2024 lag der Videospielgigant auf Rang 22. Nun liegt Nintendo auf Platz 12. Besonders gut abgeschnitten haben die beiden Switch 2 Versionen der beiden Zelda Titel The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom. Beide Titel zählen zu den höchstbewerteten Titel der Jahres 2025. Auch Donkey Kong Bananza erhielt einen starken Metascore von 91.

Keine Veränderung, aber ein großer Sprung

Nintendo hat laut Metacritic 68% als gut bewertete Videospieltitel veröffentlicht. Gleichzeitig aber keinen einzigen Titel, welcher als schlecht bewertet wurde. Die Durchschnittliche Bewertung im Jahr 2025 liegt bei 77 Punkten. Im Vorjahr waren es noch 76 Punkte. Die Punktezahlen lassen sich auch so interpretieren, dass Nintendo konstant geblieben ist und sich andere verschlechtert haben. Deshalb der Sprung von Platz 22 auf 12. Es ist zudem anzumerken, dass Nintendo 3 als großartig bewertete Videospiele im Jahr 2025 herausbrachte und alle 11 Plätze davor maximal 1 (auch 0 war möglich).

Nintendo bleibt trotzdem im Mittelfeld

Nintendo bleibt im Mittelfeld. Da die Konkurrenz viele Kritiker überzeugen konnte. Gleichzeitig muss man aber anmerken, dass sich ein Durschnitt auch aus wenig und mehreren Veröffentlichungen ergibt. Weitere Publisher, welche in den letzten Jahren vorne dabei waren, war Capcom, SEGA oder Sony Interactive Entertainment. Aber nicht nur japanische Unternehmen sind vorne dabei. Auch Microsoft Studios zählen immer wieder zu den bestbewerteten Publishern.

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Gratulation an alle Publisher! Wir sind gespannt ob Nintendo es mit diesem Jahr schafft, in die Top 10 vorzustoßen.

Quelle: metacritic.com

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