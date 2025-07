Donkey Kong Bananza (Switch 2) – Game Review

ManuelEvery shooting star you see at night is a racer falling off rainbow road.

Das Wichtigste in Kürze

Das erste Donkey Kong Abenteuer nach über 10 Jahren!

Endlich wird die Geschichte von Pauline wird erzählt.

Der Titel feiert alle Donkey Kong Titel, statt sie zu ignorieren.

Donkey Kong Bananza ist ein 3D-Plattformer-Videospiel, welches von Nintendo EPD entwickelt worden ist. Es wurde von Nintendo am 17.07.2025 exklusiv für die Nintendo Switch 2 Konsole veröffentlicht. Wir haben uns zusammen mit Donkey Kong neugierig auf die Reise zum Planetenkern begeben und Bananen gesucht.

Vor Super Mario war Donkey Kong

Donkey Kong ist eine der populärsten Videospielfiguren von Nintendo und hat eine lange Geschichte. Noch vor Super Mario hatte Donkey Kong seinen ersten eigenen Videospieltitel: Donkey Kong (1981). Zwar kam Super Mario da schon vor, aber hatte noch nicht mal seinen Namen. Er wurde da noch Jumpman genannt. Donkey Kong gehört zu den erfolgreichsten Videospielreihen des japanischen Unternehmens. Donkey Kong hat deshalb schon zahlreiche eigene Videospieltitel, sowie unzählige Nebenauftritte bekommen.

Werbung

Als Videospieler, welcher das erste Donkey Kong erlebt hatte, dann die Donkey Kong Country Reihe durchspielte und sich darüber freute, dass in den 10er Jahren die Reihe noch zwei mal fortgesetzt worden war, war es für mich eine wahre Freude den Videospiel-Gorilla in einer neuen Dekade begrüßen zu dürfen.

Donkey Kong war faul

Die Gerüchte eines neuen Donkey Kong Abenteuers hielten sich hartnäckig, aber bis auf Donkey Kong Country: Tropical Freeze (2014) auf der Nintendo Wii U gab es kein neues Abenteuer mehr. Tropical Freeze wurde im Jahr 2018 auf die Nintendo Switch portiert). 2024 ist ein Remake von Mario & Donkey Kong erschienen und dieses Jahr gab es ein Remaster von Donkey Kong Country Returns HD (2025).

Umso überraschender war es, dass ein neues Donkey Kong Abenteuer als zweiter große Nintendo Switch 2 Titel von Nintendo neben Mario Kart World sein wurde. Man hat sich für die Entwicklung extra Zeit gegeben und diesen Titel nicht wie geplant für die erste Nintendo Switch gebracht. Weiters hat man sich gegen einen Launch-Titel entschieden, was dem fertigen Videospiel, so wie wir es jetzt vor uns haben, überaus zu Gute kam. Donkey Kong Bananza ist das zweite 3D-Abenteuer seit Donkey Kong 64 (1999).

Werbung

Neues Abenteuer, neue Insel

Donkey Kong Bananza spielt auf einer neuen Insel. Weit weg von der DK Insel gibt es auf der Ingot-Insel goldene Bananen, nach welchen Donkey Kong und viele andere Affen graben. Während der Arbeiten erscheint eine Gruppe böser Affen, welche sich die Void Company fungiert. Das Unternehmen macht sich das fruchtige Gold zu eigen und befördert einen kreisrunden Fels in die Erde, wodurch ein Sturm entsteht, welcher Donkey Kong, sowie die anderen Affen nach unten in die Tiefe zieht.

Beim durchforschen der Tiefe fällt ein lilafarbener, seltsamer Felsen vom Himmel, welcher sich entscheidet bei Donkey Kongs zu bleiben und ihn zu begleiten. Das mag alles seltsam klingen, aber im Laufe des Spiels macht dann alles Sinn: der Weg in die Tiefe d er Erde, als auch der seltsame Felsen.

Liebe auf den zweiten Blick

Als wir die ersten Bilder von Donkey Kong Bananza sahen, haben wir uns zwar über ein endlich erscheinendes neues Donkey Kong Abenteuer gefreut, waren aber noch nicht vollends überzeugt. Zu unspektakulär sah das Gameplay aus, von einem Videospiel, welches wir statt einem neuen Super Mario Abenteuer erhalten würden. Schließlich zeigt sich das Team von Super Mario Odyssey für das Affenabenteuer verantwortlich.

Das Vorurteil war falsch: ab der ersten Sekunde des Gameplays fühlt man sich affenwohl. Die neue Mechanik, welche sich Nintendo hat einfallen lassen, macht nicht nur Spaß, sondern süchtig. Man gräbt sich durch die Zonen, welche riesig sind und sich komplett umgraben lassen. Wer glaubt, dass dies schnell repetitiv werden könnte, der irrt. Es ist zudem nicht zu fassen, wie wild diese Mechanik geraten kann, wenn man übertreibt. So kann man ohne Pause die ganzen Welten auseinander zu nehmen.

Die Erdschichten

Die einzelnen Erdschichten von Donkey Kong Bananza sind zudem sehr kreativ und abwechslungsreich gestaltet. Wobei kreativ hier mehrere Superlative benötigt. Die Schichten sind beispielsweise Bergwelten, Blumenwiesen, Schneewelten, Wasserwelten und so weiter. Es gibt pro Erdschicht nicht nur eine große Hauptaufgabe, welche einen im Anschluss tiefer in die Erde dringen lässt.

Werbung

Jede Schicht steckt voller Geheimnisse und Gegenstände zum Sammeln, welche zwar leicht aufgrund der Hauptstory ignoriert werden könnte, aber die Mechanik mit dem Umgraben ist zu verlockend, sodass man es sich nicht nehmen lässt, die jeweilige Erdschicht zu erforschen. Dabei findet man immer wieder kleine Bonuslevel, Bananen, Schätze und Fossilien.

Miniaturen

Man kann natürlich vor lauter Erde und Steinen auf dem Bildschirm von Donkey Kong Bananza glauben, dass man beim herumgraben leicht verloren geht. Dank einer äußerst nützlichen Karte, welche die Welt als Miniatur darstellt, findet man sich leicht zurecht. Jede Schicht bietet nicht nur eine eigene Begebenheit, auch die Gegenstände die man sammeln kann gehören nur in diese.

So gibt es nur in der jeweiligen Welt eigene Hosen, Krawatten und sogar Fellfarben für den berühmten Gorilla. Auch Pauline findet dort eine eigene Garderobe. Diese wird mit einer je nach Schicht unterschiedlichen Währung in Form von Fossilien bezahlt, welche nur in der jeweiligen Welt gefunden werden können. Wer traurig ist, dass man zu wenig zum Anziehen hat, der muss nur etwas die Erde umgraben. In einzelnen Schatzkisten lassen sich die Standorte von Fossilien finden, welche anschließend auf der Karte markiert werden.

Bananza!

Wer beim Umgraben in Donkey Kong Bananza glaubt, dass Donkey Kong schon an seine Grenzen stößt, der weiß noch nicht warum im Titel Bananza steht. Bananza ist ein Power-Up, in welches man sich kurz in eine noch stärkere Version, in Form von verschiedenen Tieren verwandelt kann und aus Gegnern und Welten noch schneller Kleinholz machen kann.

Wer nicht alleine umgraben möchte, der kann einen zweiten Spieler mit unterstützen. Dabei zeigt die 13-jährige ihr Talent und singt was das Zeug hält. Es muss nur auf die Masse gezielt werden, welche durch das Singen freigeräumt wird. Zudem gibt es für Donkey Kong als auch dessen Bananza-„Aszendenten“ einen Skilltree mit welchem mehr Möglichkeiten freigeschalten werden können.

Werbung

Gegner und Bosse

Als Widersacher sind in Donkey Kong Bananza weder Kremlins, noch der Tiki-Tak-Stamm, aus den Vorgängern am Werk. Hier hat man sich mit der Void Company eine komplette neue Bedrohung einfallen lassen. Hier und da kommen uns aber immer noch die Wespen bekannt vor.

Die Gegner sind alle mit einer eigenen Strategie zu besiegen. Die Zeiten in denen ein Draufhüpfen genügte ist vorbei. Auch die Bosse sind sehr eindrucksvoll gestalten und reizen die neue Mechaniken und die Nintendo Switch 2 aus. Wer so weit gespielt hat, weiß von was hier geschrieben wird.

Mario Odyssey 2

In Donkey Kong Bananza erkennt man die Handschrift des Teams von Super Mario Odyssey. Im neuen Abenteuer funktioniert dessen überarbeitete Formel bestens, während sie mir im letzten großen 3D Super Mario Abenteuer nicht so gefallen hat. Darin mussten Monde wie 1-Ups gesammelt werden. Nach einer gewissen Anzahl, konnte man in die nächste Welt wechseln. In 3D Super Mario Abenteuern war es immer eine Herausforderungen gewisse Stern-Missionen zu erfüllen. Geheimnisse auf dem Weg zu entdecken, waren 1-Ups. Das Erreichen war aber meist mit einem Risiko verbunden.

Bei Donkey Kong macht es dank der neuen Mechaniken ungeheuren Spaß die Erdschichten bis zu ihren Grenzen zu erforschen. Freut einen eine Welt weniger, so kommt weiter, indem man ein größere Problematik löst oder höheres Ziel erreicht. Das Sammeln läuft hier optional, wird aber großzügig mit Bonuslevel, neuen Skills oder Outfits belohnt.

Oldschool Donkey Kong

Seit dem Super Mario Bros. Film hat Donkey Kong ein neues Design bekommen, welches sich wieder an sein ursprüngliches Aussehen aus den 80ern orientiert. Dieses wurde mit Mario Kart World ebenso übernommen, weswegen sein neues Erscheinungsbild in Donkey Kong Bananza keine Überraschung mehr ist. Das war schlau von Nintendo, denn der Aufschrei war gigantisch. Man hatte Angst, dass man die Vergangenheit des Nintendo Maskottchens komplett radiert.

Werbung

Donkey Kong Bananza zeigt, dass das Gegenteil der Fall ist. So entdeckt man im Laufe des Spiels immer wieder bekannte Levels und Tiergesichter, welche direkt aus den 90ern stammt, als die Entwicklerfirma Rare den Donkey Kongs Dschungel regierte. Aber nicht nur diese Phase wird gefeuert. Auch im Prolog auf Ingot-Insel, fühlt man sich mehr an das erste Donkey Kong Videospiel aus den 80ern erinnert, als an eine neue exotische Insel.

Tapetenwechsel

Der Grafikstil der Welten von Donkey Kong Bananza ist nicht nur im Design geistreich, sondern auch in Sachen Farben absolut ausgetobt, sodass man sich sicher ist nicht auf der Erdoberfläche mehr zu sein, sondern sich in einer Welt a lá Land of the Lost befindet. Auch das Verkleiden von Pauline und das Wechseln der Farben von Donkey Kong ist ein Tapetenwechsel, von welchem wir nicht wussten, das wir diesen benötigen, aber ein lilagefärbter Gorilla sorgt für Dopamin.

Die Gesichter von DK

Die Animationen der Figuren von Donkey Kong Bananza stecken voller Liebe und Komik. Besonders Donkey Kong macht Gesichter, welche wir noch nie zuvor gesehen haben. Ich bekomme die Grimassen des Gorillas nicht aus dem Kopf. Das Gesicht, dass der Affe zieht, als er Pauline entdeckt, bringt mich nur wenn ich daran denke wieder zum lachen. Pauline hingegen ist zuckersüß. Es berührt einen dieses ungleiche Duo in dessen gemeinsamen Abenteuer zu erleben.

Donkey Kong Bananza läuft die allermeiste Zeit ohne ein Einstürzen der Framerate. Dies passiert hier selten, aber wenn, dann passiert einfach zu viel auf dem Bildschirm. Viele Spieler haben Schaum vor dem Mund deswegen. Ich hingegeben hab seit dem NES Freude daran, wenn ich es schaffe ein Videospiel an seine Grenzen zu treiben.

DK Rap

Während im letzten Abschnitt von Donkey Kong Bananza die optischen Echos an das komplette Donkey Kong Franchise beschrieben wurde, so ist es bei der Soundgestaltung nicht anders. Besonders hervorzuheben ist, dass der berühmte und fast schon vergessene DK Rap aus Donkey Kong 64 hier wieder Verwendung findet. Auch sonst hört man im Soundtrack, als auch in den Effekten immer wieder Zitate auf vorhergegangen Abenteuern.

Wir hören gerne zu

Bei der Synchronisation von Donkey Kong Bananza muss man auf Pauline achten, da sie die sprechende Rolle hat. Hier hat man sich wahrlich bemüht. Dialoge als auch Aufnahme sind unterhaltsam und es ist angenehm Paulines Geschichten zuzuhören, während die beiden Rasten. Auch während des Spiels gibt sie kleine Tipps und geht nie auf die Nerven, wenn man an eine Fee von damals aus Hyrule denkt.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Inhalt anzeigen

Fazit zu Donkey Kong Bananza

Nintendo hat es mit Donkey Kong Bananza endlich geschafft Donkey Kong in ein modernes 3D-Abenteuer zu holen. Und was für eines. Man hat das Rad neu erfunden, ohne das Vorhergegangene zu vergessen. Im Gegenteil man feiert es! Donkey Kong ist der, der er immer sein sollte und endlich erfahren wir die Geschichte von Pauline. Die Mechanik des Spiels ist neuartig und wird nie langweilig. Die Level strotzen nur so von Kreativität und unterstützt die Sammelwut, mit welcher einem der Titel ansteckt. Wir hatten Angst, dass uns der Titel langweilen könnte, nun erschrecken wir vor uns selbst, dass wir das nächste große Super Mario Abenteuer gar nicht mehr vermissen.

Nintendos Credo ist kein neues Spiel auf den Markt zu bringen, so lange es keine neue Idee für das Gameplay gibt, lässt uns natürlich oft verhungern (F-Zero), enttäuscht selten (Star Fox Zero), aber meistens schlagen die Neuerungen wie eine Bombe ein (Wii Sports, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom), da man bei Nintendo aus einer impulsiven Idee so lange feilt, bis ein regelrechtes Meisterwerk entsteht. So auch bei Donkey Kong Bananza.

Quelle: youtube.com via NintendoDE