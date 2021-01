Donkey Kong 64: Unbekannter Cheat Code entdeckt

Donkey Kong 64 - ©Nintendo

Donkey Kong 64, der Nintendo 64 Hit von Rare sorgt nach über 20 Jahren immer noch für Schlagzeilen. So hat ein Fan einen bis heute geheimen Cheat Code des Klassikers entdeckt.

Auch wenn manche Spiele aus dem letzten Jahrtausend sind, so gibt es noch genug Fans die diese heute noch spielen. Trotz der alten Techniken bleiben manche Titel aber auch Konsolen zeitlos. So bestätigt uns nun Donkey Kong 64, dass man nach all den Jahren immer noch Neues entdecken kann. Ein bis dato unbekannter Cheat Code wurde nämlich erst jetzt entdeckt!

Bananen reduziert

Der Code ermöglicht es Spielern Level auch ohne die notwendige Anzahl goldiger Bananen zu besuchen. So wird vom Spiel nach Eingabe des Cheat Codes die vorgeschriebene Anzahl benötigter Bananen auf magische Weise reduziert und der versperrte Zugang gewährt. Der Twitter User Tom Ballaam hat eine Anleitung samt Video zur Aktivierung des Cheat Codes online gestellt. Um den Code zu aktivieren muss wie früher üblich eine Tastenkombination eingegeben werden.

Oben, oben, unten, unten, links, rechts, links, rechts, B, A, Start

In der heutigen Zeit sind solche Cheat Codes genau so klassisch, wie die Spiele selber in denen sie vorkamen. Das ein Spiel über Cheats verfügte war keine Seltenheit. Wie sonst konnte man noch die Spieler nach einer Weile überraschen. Updates wie DLC oder kaufbare Add-On gab es damals nicht. Dennoch war es den Entwicklern ein Anliegen, ihre Fans nach einiger Zeit für ihre Treue zu belohnen.

Es bleibt uns natürlich trotzdem ein Rätsel warum dieser Cheat erst jetzt bekannt wird. Das war aber nicht der erste Fall von einem Klassiker in dem das passiert. Andere Klassiker hatten ebenso nach Dekaden noch etwas Neues zu bieten.

Wir sind gespannt welche weiteren Klassiker aus unserer Kindheit noch ungelüftete Geheimnisse verbergen. Donkey Kong 64 kann auf dem Nintendo 64 oder auf der Virtual Console auf der Nintendo Wii U gespielt werden. Andere Titel der Reihe sind momentan auf Nintendo Switch Online spielbar.

Quelle: twitter.com via tjballaam