Nintendo stellt mehr Switch 2 Konsolen her als geplant!

Manuel ... hat seit dem NES keine Nintendo-Konsole ausgelassen und so zahlreiche Spielereihen wie Super Mario Bros., The Legend of Zelda oder Super Mario Kart von Anfang an erlebt. Im Laufe der Jahre haben jedoch auch Konsolen von Sega, Sony und Microsoft ihren Weg in sein Nintendo-Wohnzimmer gefunden. Für ihn ist jedes Videospiel ein eigenes Kunstwerk, das verstanden werden sollte – daher beschränkt sich seine Begeisterung nicht nur auf ein bestimmtes Genre.

Nach den neuesten Berichten produziert Nintendo für das Geschäftsjahr 2027 doch mehr Konsolen als ursprüngliche geplant. Das japanische Unternehmen will bis März nächsten Jahres insgesamt 20 Millionen Konsolen herstellen. Nach dessen ursprünglichen Prognose waren 16 Millionen geplant.

Keine Überraschung

Die höhere Produktionszahl ist keine Überraschung. Seit dem Verkaufsstart vor weniger als einem Jahr gehört die Nintendo Switch zu einer der erfolgreichsten Konsolenstarts der Videospielgeschichte. Insgesamt sind in nur 10 Monaten 19,9 Millionen Konsolen verkauft worden. Damit wurden die ursprünglichen Erwartungen von Nintendo deutlich übertroffen.

Lieferengpässe vermeiden

Schon nach den ersten Monaten im Herbst 2025 gab es Berichte, dass Nintendo die Produktion erheblich erhöhen musste. So wurden bis Ende März 2026 25 Millionen Einheiten bestellt. Das dürfte eine Reaktion auf die Erfahrung sein, welche alle Videospielhersteller in der Vergangenheit gesammelt hatten. Denn alle hatten schon mit Lieferproblemen zu kämpfen. Besonders die PlayStation 5, als auch Xbox Series X/S kamen während der Pandemie nicht nach.

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Nintendo bleibt bescheiden

Trotz der immensen Verkaufszahlen der Switch 2 blieb Nintendo vorsichtig. Die Firma hat vorausschauend lieber weniger Konsolen bestellt. Nämlich nur 16 Millionen. Der Grund hierfür waren unteranderem die geplanten Preiserhöhungen im Westen, welche aufgrund von höheren Produktions- und Komponenten gemacht werden müssen und vermutlich weniger Verkäufe zur Folge haben.

Teil des Plans

Dennoch scheint das alles Teil von Nintendos Plan zu sein. Das Unternehmen hatte schon in der Vergangenheit niedrigere Verkaufsziele kommuniziert und dafür später angehoben. Schon bei Verkaufsstart der Switch 2 war geplant, dass „nur“ 15 Millionen Geräte verkauft werden. Am Ende waren es mit 5 Millionen, ein ganzes Drittel mehr.

Der Videospielnachschub sei gesichtert

Weiters plant Nintendo seine Switch 2 Videospielbibliothek ordentlich zu erweitern. Noch dieses und vor allem nächstes Jahr sollen einige neue große Videospieltitel folgen. Bisher bestätigt sind Reihen wie Fire Emblem, Pokémon, Splatoon und Star Fox. Nur mit starken Titeln kann seinen Erfolgskurs aufrecht erhalten.

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Nintendo dürfte aufgrund dessen mehrere Dekaden langen Konsolen Erfahrung wissen, wie man den langfristigen Erfolg sichert. Sollte die Nachfrage tatsächlich so konstant wie bisher bleiben, kann Nintendo noch weitere Rekorde mit der Switch 2 brechen. Wir würden es dem Unternehmen sehr gönnen.

Quelle: bloomberg.com