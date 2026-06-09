EA FC 26: Zum WM-Start kannst du auf PS5 jetzt „kostenlos“ Fußball spielen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die Fußball-WM startet am 11. Juni und PlayStation hat dafür ziemlich gutes Timing gewählt. Wer es noch nicht mitbekommen hat: EA Sports FC 26 bleibt länger bei PlayStation Plus verfügbar. Wer eine PS5 oder PS4 und ein aktives PS-Plus-Abo hat, kann sich das Spiel jetzt quasi ohne Zusatzkauf sichern und ein paar Partien spielen.

Genau das macht die Aktion so stark. Während im echten Fußball die Nationalteams um den Titel spielen, kannst du auf der PlayStation direkt selbst loslegen. Für viele Fans ist das der perfekte Moment: Controller nehmen, Lieblingsland auswählen und die eigene WM auf der Couch starten. Normalerweise verschwinden die monatlichen PS-Plus-Spiele, sobald die nächste Auswahl startet. Bei EA Sports FC 26 macht Sony aber eine Ausnahme. Das Spiel war Teil der Mai-Auswahl, bleibt aber bis 16. Juni 2026 verfügbar.

Die WM startet und plötzlich ist FC 26 wieder richtig interessant

Das ist kein kleines Detail. Die Verlängerung fällt genau in die heiße Phase rund um den WM-Start. Wer also kurz vor oder direkt nach dem ersten Anpfiff Lust auf Fußball bekommt, muss EA Sports FC 26 nicht extra kaufen. Du musst es nur rechtzeitig deiner Bibliothek hinzufügen, solange du PlayStation Plus nutzt.

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Für PlayStation-Spieler ist das ein ziemlich guter Deal. Gerade Sportspiele profitieren von solchen Momenten. Viele kaufen nicht jedes Jahr den neuesten Teil, aber zur Weltmeisterschaft steigt die Lust auf schnelle Matches, Turniere und Online-Duelle sofort wieder.

Dazu passt, dass EA kurz vor dem WM-Start das große „The World’s Game“-Update veröffentlicht hat. Das Update bringt internationalen Fußball stärker ins Spiel. Im Mittelpunkt steht ein neuer Turniermodus mit 48 Teams. Außerdem gibt es insgesamt 53 lizenzierte und spielbare Nationalmannschaften. Damit kannst du dir auf der PlayStation dein eigenes großes Sommerturnier bauen, auch wenn EA nach der Trennung von FIFA nicht mehr die offizielle WM-Lizenz nutzt.

Warum PlayStation-Spieler jetzt genauer hinschauen sollten

Das ist für Spieler aber oft zweitrangig. Entscheidend ist: Du bekommst Nationalteams, Turnier-Feeling und Fußballstimmung genau zum richtigen Zeitpunkt. Ganz wichtig: „Kostenlos“ heißt hier natürlich nicht dauerhaft gratis für alle. Du brauchst ein aktives PlayStation-Plus-Abo. Wenn du EA Sports FC 26 bis zum 16. Juni deiner Bibliothek hinzufügst, kannst du es spielen, solange dein Abo aktiv bleibt.

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Das ist trotzdem ein starker Vorteil. Du musst nicht erst im Store zuschlagen oder auf einen Rabatt warten. Gerade zur Fußball-Weltmeisterschaft reicht oft ein spontaner Fußballabend mit Freunden. Genau dafür ist diese Aktion perfekt. Gerade für Gelegenheitsspieler ist das interessant. Vielleicht hast du FC 26 bisher ausgelassen. Vielleicht spielst du nur alle paar Jahre einen Fußballtitel. Jetzt gibt es einen einfachen Grund, wieder einzusteigen.

Warum diese Chance schneller weg ist, als viele denken

Für PlayStation ist die „Spiel-Verlängerung“ clever. Der Juni bringt zwar auch neue PS-Plus-Spiele, aber kein Titel passt so gut zur Stimmung wie EA Sports FC 26. Fußball ist im Juni überall. Im TV, auf Social Media, in Gesprächen und jetzt eben auch besonders leicht auf der PlayStation.

Für Electronic Arts zahlt sich die „kostenlose Variante“ ebenfalls aus. Je mehr Spieler jetzt einsteigen, desto stärker lebt das Spiel in der wichtigsten Fußballphase des Jahres. Ultimate Team, Karriere, schnelle Matches und der neue Turniermodus bekommen genau dann Aufmerksamkeit, wenn die Lust auf Fußball am größten ist.

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Kurzum: Wer EA Sports FC 26 noch nicht in seiner Bibliothek hat, sollte nicht zu lange warten. Die PlayStation-Plus-Verfügbarkeit endet am 16. Juni 2026. Danach verschwindet das Spiel aus dem Monatsspiel-Angebot. Wenn du lieber am PC spielen möchtest gibt es übrigens aktuell auch ein gutes Angebot auf Steam: 18 Euro (statt 89,99 Euro), aber nur bis zum 18. Juni.

Falls du Anfänger bist und nach dem perfekten Einstieg suchst, damit du mit deinen Freunden mithalten kannst, haben wir einige interessante Guide-Artikel für dich. So erfährst du wie du überhaupt mit deinen Freunden in FC 26 spielen kannst oder wie du 5-Sterne-Skills optimal einsetzt.