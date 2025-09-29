EA Sports FC 26 – Alle Spieler mit 5-Sterne-Skills und wie du sie optimal einsetzt

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Skill Moves sind in EA Sports FC 26 nicht nur Show – sie sind ein taktisches Werkzeug, um kompakte Defensiven zu knacken, 1v1-Duelle zu gewinnen und kreative Spielzüge zu eröffnen. Nur Spieler mit einer 5-Sterne-Skill-Bewertung können die spektakulärsten Moves ausführen – darunter Elastico, Sombrero Flick, Drag Back Fake, McGeady Spin, Ball Roll Scoop und mehr. Diese Spieler sind besonders wertvoll für Tim, der gerne mit dynamischen Flügelspielern, trickreichen Spielmachern und datengetriebener Teamstruktur arbeitet.

Welche Weltstars haben 5-Sterne-Skills?

Diese Spieler kombinieren höchste Technik mit Tempo, Dribbling und Spielintelligenz – ideal für explosive Angriffe, schnelle Richtungswechsel und kreative Durchbrüche.

Name Klub Alter Position Dribbling Gesamt Kylian Mbappe Real Madrid 26 ST 92 91 Ousmane Dembele PSG 28 ST 93 90 Vini Jr. Real Madrid 25 LF 91 89 Lamine Yamal Barcelona 18 RM 90 89 Jamal Musiala Bayern Munich 22 ZOM 90 88 Kvaratskhelia PSG 24 LF 88 87 Martin Odegaard Arsenal 26 ZM 87 87 Paulo Dybala Roma 31 ZOM 87 86 Cristiano Ronaldo Al Nassr 40 ST 80 85 Desire Doue PSG 20 RF 90 85 Riyad Mahrez Al Ahli 34 RM 88 84 Rafael Leao Milano FC (AC Milan) 26 LF 86 84 Kingsley Coman Al Nassr 29 LM 87 83 Angel Di Maria Rosario Central 37 RF 85 82 David Neres Napoli 28 LF 86 81 Rayan Cherki Man City 22 RF 88 81 Rayan Ait-Nouri Man City 24 LB 84 81 Antony Real Betis 25 RF 83 81 Christopher Nkunku Chelsea 27 ZOM 82 81 Marcus Rashford Barcelona 27 LM 80 80 Lucas Paqueta West Ham 28 ZM 84 80 Noa Lang Napoli 26 LF 84 80 Jadon Sancho Aston Villa 25 LF 87 80 Nuno Santos Sporting CP 30 LM 79 79 Paul Pogba AS Monaco 32 ZM 83 79 Joao Felix Al Nassr 25 ZOM 82 79 Marcelino Moreno Lanus 30 ZOM 81 78 Xherdan Shaqiri FC Basel 33 ZOM 80 78 Chidera Ejuke Sevilla FC 27 LM 82 78 Wilfried Zaha Charlotte FC 32 LF 79 77 Georginio Rutter Brighton 23 ZOM 80 77 Patrick Wimmer VfL Wolfsburg 24 ZOM 81 77 Joao Pedro Neves Celtic 26 LF 80 77 Osame Sahraoui LOSC Lille 24 LM 82 76 Anis Hadj-Moussa Feyenoord 23 RF 84 76 Juan Cuadrado Pisa 37 RM 78 76 Eduardo Salvio Lanus 35 RM 79 76 Amine Harit Marseille 28 ZOM 79 75 Exequiel Zeballos Boca Juniors 23 RM 79 74 Silas Mvumpa VfB Stuttgart 26 RM 79 74 Cesinha Daegu FC 35 ST 75 74 Lopez Munoz Argentinos Jrs. 25 ZOM 79 73 Angelo Damaceno Al Nassr 20 RM 80 73 Kaio Cesar Al Hilal 21 RM 80 73 Elias Saad FC Augsburg 25 LF 77 72 Julien Duranville Bo. Dortmund 19 RM 82 72 Taha Ali Malmo FF 27 LM 75 68 Bryan Carvallo Union Espanola 29 ZOM 74 66

Diese Spieler sind ideal für Flügelspiel, Konter, Ballbesitzsysteme und das Aushebeln kompakter Defensiven. Besonders Musiala und Ødegaard eignen sich für zentrale Spielmacherrollen mit hoher Ballkontrolle und Kreativität.

Welche Frauen haben 5-Sterne-Skills?

Nur zehn weibliche Spielerinnen haben 5-Sterne-Skills – aber sie sind technisch brillant und vielseitig einsetzbar:

Name Klub Alter Position Dribbling Gesamt Alexia Putellas Barcelona 31 ZM 91 91 Graham Hansen Barcelona 30 RF 90 90 Debinha KC Current 33 ZOM 91 88 Beth Mead Arsenal 30 RM 87 87 Sakina Karchaoui PSG 29 ZM 88 87 Ella Toone Man Utd 26 CAM 86 85 Lauren James Chelsea 23 RM 87 85 Delphine Cascarino San Diego Wave 28 RM 88 85 Marta da Silva Orlando Pride 39 ZOM 88 85 So Yun Ji OL Reign 34 ZOM 83 81

Diese Spielerinnen sind besonders wertvoll in Mixed-Teams und bringen kreative Tiefe ins Spiel.

Tipps für den Einsatz von 5-Sterne-Skill-Spielern

Der gezielte Einsatz von Skill Moves in EA Sports FC 26 ist weit mehr als bloße Show – er ist ein taktisches Werkzeug zur Raumöffnung und Spielkontrolle. Bewegungen wie Elastico, Heel to Heel oder Drag Back entfalten ihre volle Wirkung in engen Räumen, wenn du sie nicht zur Zierde, sondern zur gezielten Richtungsänderung und Gegnerverwirrung nutzt.

Besonders effektiv wird das auf den Flügeln, wo Spieler wie Vinícius Jr., Dembélé oder Yamal mit ihren explosiven Richtungswechseln und Cutbacks die Defensive aufreißen und präzise Flanken vorbereiten. Im Zentrum übernehmen Spielmacher wie Musiala oder Ødegaard die kreative Rolle: Mit schnellen Drehungen, geschickten Ballverlagerungen und überraschenden Pässen bringen sie Dynamik ins Mittelfeld und eröffnen neue Angriffswinkel.

In Clubs oder Pro Clubs lohnt es sich, einen Spieler mit 5-Sterne-Skills zu erstellen, der deinem bevorzugten Spielstil entspricht. Trainiere gezielt jene Moves, die deine Rolle im Team stärken – ob als Dribbler, Passgeber oder Raumöffner. Im Karrieremodus solltest du gezielt nach Skill-Talenten scouten, wobei Frankreich, Brasilien, Portugal und Skandinavien besonders ergiebige Regionen sind. Dort findest du junge Spieler mit hohem Potenzial und ausgeprägten technischen Fähigkeiten.

Im Ultimate Team schließlich entfaltet sich die volle Kraft der Kombination: Ein Trio aus Mbappé, Ødegaard und Musiala vereint Tempo, Passstärke und technische Finesse – ideal für ein dynamisches, schwer ausrechenbares Angriffsspiel. Skill Moves sind kein Selbstzweck, sondern ein strategisches Mittel, das bei richtiger Anwendung den Unterschied zwischen gutem Spiel und Dominanz ausmacht.

Wir haben noch weitere hilfreiche Guides in puncto EA Sports FC 26 für dich. Beispielsweise zeigen wir dir, wer die besten Stürmer, Innenverteidiger, Mittelfeldspieler und Keeper im Karrieremodus sind, was du bei SBCs alles beachten solltest oder in Ultimate Team ohne Echtgeld durchstarten kannst. In diesem Artikel erfährst du, wer die 26 besten Spieler in EA Sports FC 26 sind.

