EA Sports FC 26 – Alle Spieler mit 5-Sterne-Skills und wie du sie optimal einsetzt

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.
Skill Moves sind in EA Sports FC 26 nicht nur Show – sie sind ein taktisches Werkzeug, um kompakte Defensiven zu knacken, 1v1-Duelle zu gewinnen und kreative Spielzüge zu eröffnen. Nur Spieler mit einer 5-Sterne-Skill-Bewertung können die spektakulärsten Moves ausführen – darunter Elastico, Sombrero Flick, Drag Back Fake, McGeady Spin, Ball Roll Scoop und mehr. Diese Spieler sind besonders wertvoll für Tim, der gerne mit dynamischen Flügelspielern, trickreichen Spielmachern und datengetriebener Teamstruktur arbeitet.
Welche Weltstars haben 5-Sterne-Skills?
Diese Spieler kombinieren höchste Technik mit Tempo, Dribbling und Spielintelligenz – ideal für explosive Angriffe, schnelle Richtungswechsel und kreative Durchbrüche.
|Name
|Klub
|Alter
|Position
|Dribbling
|Gesamt
|Kylian Mbappe
|Real Madrid
|26
|ST
|92
|91
|Ousmane Dembele
|PSG
|28
|ST
|93
|90
|Vini Jr.
|Real Madrid
|25
|LF
|91
|89
|Lamine Yamal
|Barcelona
|18
|RM
|90
|89
|Jamal Musiala
|Bayern Munich
|22
|ZOM
|90
|88
|Kvaratskhelia
|PSG
|24
|LF
|88
|87
|Martin Odegaard
|Arsenal
|26
|ZM
|87
|87
|Paulo Dybala
|Roma
|31
|ZOM
|87
|86
|Cristiano Ronaldo
|Al Nassr
|40
|ST
|80
|85
|Desire Doue
|PSG
|20
|RF
|90
|85
|Riyad Mahrez
|Al Ahli
|34
|RM
|88
|84
|Rafael Leao
|Milano FC (AC Milan)
|26
|LF
|86
|84
|Kingsley Coman
|Al Nassr
|29
|LM
|87
|83
|Angel Di Maria
|Rosario Central
|37
|RF
|85
|82
|David Neres
|Napoli
|28
|LF
|86
|81
|Rayan Cherki
|Man City
|22
|RF
|88
|81
|Rayan Ait-Nouri
|Man City
|24
|LB
|84
|81
|Antony
|Real Betis
|25
|RF
|83
|81
|Christopher Nkunku
|Chelsea
|27
|ZOM
|82
|81
|Marcus Rashford
|Barcelona
|27
|LM
|80
|80
|Lucas Paqueta
|West Ham
|28
|ZM
|84
|80
|Noa Lang
|Napoli
|26
|LF
|84
|80
|Jadon Sancho
|Aston Villa
|25
|LF
|87
|80
|Nuno Santos
|Sporting CP
|30
|LM
|79
|79
|Paul Pogba
|AS Monaco
|32
|ZM
|83
|79
|Joao Felix
|Al Nassr
|25
|ZOM
|82
|79
|Marcelino Moreno
|Lanus
|30
|ZOM
|81
|78
|Xherdan Shaqiri
|FC Basel
|33
|ZOM
|80
|78
|Chidera Ejuke
|Sevilla FC
|27
|LM
|82
|78
|Wilfried Zaha
|Charlotte FC
|32
|LF
|79
|77
|Georginio Rutter
|Brighton
|23
|ZOM
|80
|77
|Patrick Wimmer
|VfL Wolfsburg
|24
|ZOM
|81
|77
|Joao Pedro Neves
|Celtic
|26
|LF
|80
|77
|Osame Sahraoui
|LOSC Lille
|24
|LM
|82
|76
|Anis Hadj-Moussa
|Feyenoord
|23
|RF
|84
|76
|Juan Cuadrado
|Pisa
|37
|RM
|78
|76
|Eduardo Salvio
|Lanus
|35
|RM
|79
|76
|Amine Harit
|Marseille
|28
|ZOM
|79
|75
|Exequiel Zeballos
|Boca Juniors
|23
|RM
|79
|74
|Silas Mvumpa
|VfB Stuttgart
|26
|RM
|79
|74
|Cesinha
|Daegu FC
|35
|ST
|75
|74
|Lopez Munoz
|Argentinos Jrs.
|25
|ZOM
|79
|73
|Angelo Damaceno
|Al Nassr
|20
|RM
|80
|73
|Kaio Cesar
|Al Hilal
|21
|RM
|80
|73
|Elias Saad
|FC Augsburg
|25
|LF
|77
|72
|Julien Duranville
|Bo. Dortmund
|19
|RM
|82
|72
|Taha Ali
|Malmo FF
|27
|LM
|75
|68
|Bryan Carvallo
|Union Espanola
|29
|ZOM
|74
|66
Diese Spieler sind ideal für Flügelspiel, Konter, Ballbesitzsysteme und das Aushebeln kompakter Defensiven. Besonders Musiala und Ødegaard eignen sich für zentrale Spielmacherrollen mit hoher Ballkontrolle und Kreativität.
Welche Frauen haben 5-Sterne-Skills?
Nur zehn weibliche Spielerinnen haben 5-Sterne-Skills – aber sie sind technisch brillant und vielseitig einsetzbar:
|Name
|Klub
|Alter
|Position
|Dribbling
|Gesamt
|Alexia Putellas
|Barcelona
|31
|ZM
|91
|91
|Graham Hansen
|Barcelona
|30
|RF
|90
|90
|Debinha
|KC Current
|33
|ZOM
|91
|88
|Beth Mead
|Arsenal
|30
|RM
|87
|87
|Sakina Karchaoui
|PSG
|29
|ZM
|88
|87
|Ella Toone
|Man Utd
|26
|CAM
|86
|85
|Lauren James
|Chelsea
|23
|RM
|87
|85
|Delphine Cascarino
|San Diego Wave
|28
|RM
|88
|85
|Marta da Silva
|Orlando Pride
|39
|ZOM
|88
|85
|So Yun Ji
|OL Reign
|34
|ZOM
|83
|81
Diese Spielerinnen sind besonders wertvoll in Mixed-Teams und bringen kreative Tiefe ins Spiel.
Tipps für den Einsatz von 5-Sterne-Skill-Spielern
Der gezielte Einsatz von Skill Moves in EA Sports FC 26 ist weit mehr als bloße Show – er ist ein taktisches Werkzeug zur Raumöffnung und Spielkontrolle. Bewegungen wie Elastico, Heel to Heel oder Drag Back entfalten ihre volle Wirkung in engen Räumen, wenn du sie nicht zur Zierde, sondern zur gezielten Richtungsänderung und Gegnerverwirrung nutzt.
Besonders effektiv wird das auf den Flügeln, wo Spieler wie Vinícius Jr., Dembélé oder Yamal mit ihren explosiven Richtungswechseln und Cutbacks die Defensive aufreißen und präzise Flanken vorbereiten. Im Zentrum übernehmen Spielmacher wie Musiala oder Ødegaard die kreative Rolle: Mit schnellen Drehungen, geschickten Ballverlagerungen und überraschenden Pässen bringen sie Dynamik ins Mittelfeld und eröffnen neue Angriffswinkel.
In Clubs oder Pro Clubs lohnt es sich, einen Spieler mit 5-Sterne-Skills zu erstellen, der deinem bevorzugten Spielstil entspricht. Trainiere gezielt jene Moves, die deine Rolle im Team stärken – ob als Dribbler, Passgeber oder Raumöffner. Im Karrieremodus solltest du gezielt nach Skill-Talenten scouten, wobei Frankreich, Brasilien, Portugal und Skandinavien besonders ergiebige Regionen sind. Dort findest du junge Spieler mit hohem Potenzial und ausgeprägten technischen Fähigkeiten.
Im Ultimate Team schließlich entfaltet sich die volle Kraft der Kombination: Ein Trio aus Mbappé, Ødegaard und Musiala vereint Tempo, Passstärke und technische Finesse – ideal für ein dynamisches, schwer ausrechenbares Angriffsspiel. Skill Moves sind kein Selbstzweck, sondern ein strategisches Mittel, das bei richtiger Anwendung den Unterschied zwischen gutem Spiel und Dominanz ausmacht.
Wir haben noch weitere hilfreiche Guides in puncto EA Sports FC 26 für dich. Beispielsweise zeigen wir dir, wer die besten Stürmer, Innenverteidiger, Mittelfeldspieler und Keeper im Karrieremodus sind, was du bei SBCs alles beachten solltest oder in Ultimate Team ohne Echtgeld durchstarten kannst. In diesem Artikel erfährst du, wer die 26 besten Spieler in EA Sports FC 26 sind.
