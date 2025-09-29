DailyGame
DailyGame - Game-Guides - EA Sports FC 26 – Alle Spieler mit 5-Sterne-Skills und wie du sie optimal einsetzt

Die neue Podcast-Folge nicht verpassen!

Episode 48: Nostalgie Ecke Vol. 4
ca. 4 Min lesen
Ultimative Übersicht

EA Sports FC 26 – Alle Spieler mit 5-Sterne-Skills und wie du sie optimal einsetzt

In diesem ausfühlichem Guide zu EA Sports FC 26 erfährst du, welche Spieler 5-Sterne-Skills haben und wie du sie einsetzt.

i EA Sports FC 26 – Alle Spieler mit 5-Sterne-Skills und wie du sie optimal einsetzt
Artikel von Tim +

Skill Moves sind in EA Sports FC 26 nicht nur Show – sie sind ein taktisches Werkzeug, um kompakte Defensiven zu knacken, 1v1-Duelle zu gewinnen und kreative Spielzüge zu eröffnen. Nur Spieler mit einer 5-Sterne-Skill-Bewertung können die spektakulärsten Moves ausführen – darunter Elastico, Sombrero Flick, Drag Back Fake, McGeady Spin, Ball Roll Scoop und mehr. Diese Spieler sind besonders wertvoll für Tim, der gerne mit dynamischen Flügelspielern, trickreichen Spielmachern und datengetriebener Teamstruktur arbeitet.

Welche Weltstars haben 5-Sterne-Skills?

Diese Spieler kombinieren höchste Technik mit Tempo, Dribbling und Spielintelligenz – ideal für explosive Angriffe, schnelle Richtungswechsel und kreative Durchbrüche.

Werbung

Name Klub Alter Position Dribbling Gesamt
Kylian Mbappe Real Madrid 26 ST 92 91
Ousmane Dembele PSG 28 ST 93 90
Vini Jr. Real Madrid 25 LF 91 89
Lamine Yamal Barcelona 18 RM 90 89
Jamal Musiala Bayern Munich 22 ZOM 90 88
Kvaratskhelia PSG 24 LF 88 87
Martin Odegaard Arsenal 26 ZM 87 87
Paulo Dybala Roma 31 ZOM 87 86
Cristiano Ronaldo Al Nassr 40 ST 80 85
Desire Doue PSG 20 RF 90 85
Riyad Mahrez Al Ahli 34 RM 88 84
Rafael Leao Milano FC (AC Milan) 26 LF 86 84
Kingsley Coman Al Nassr 29 LM 87 83
Angel Di Maria Rosario Central 37 RF 85 82
David Neres Napoli 28 LF 86 81
Rayan Cherki Man City 22 RF 88 81
Rayan Ait-Nouri Man City 24 LB 84 81
Antony Real Betis 25 RF 83 81
Christopher Nkunku Chelsea 27 ZOM 82 81
Marcus Rashford Barcelona 27 LM 80 80
Lucas Paqueta West Ham 28 ZM 84 80
Noa Lang Napoli 26 LF 84 80
Jadon Sancho Aston Villa 25 LF 87 80
Nuno Santos Sporting CP 30 LM 79 79
Paul Pogba AS Monaco 32 ZM 83 79
Joao Felix Al Nassr 25 ZOM 82 79
Marcelino Moreno Lanus 30 ZOM 81 78
Xherdan Shaqiri FC Basel 33 ZOM 80 78
Chidera Ejuke Sevilla FC 27 LM 82 78
Wilfried Zaha Charlotte FC 32 LF 79 77
Georginio Rutter Brighton 23 ZOM 80 77
Patrick Wimmer VfL Wolfsburg 24 ZOM 81 77
Joao Pedro Neves Celtic 26 LF 80 77
Osame Sahraoui LOSC Lille 24 LM 82 76
Anis Hadj-Moussa Feyenoord 23 RF 84 76
Juan Cuadrado Pisa 37 RM 78 76
Eduardo Salvio Lanus 35 RM 79 76
Amine Harit Marseille 28 ZOM 79 75
Exequiel Zeballos Boca Juniors 23 RM 79 74
Silas Mvumpa VfB Stuttgart 26 RM 79 74
Cesinha Daegu FC 35 ST 75 74
Lopez Munoz Argentinos Jrs. 25 ZOM 79 73
Angelo Damaceno Al Nassr 20 RM 80 73
Kaio Cesar Al Hilal 21 RM 80 73
Elias Saad FC Augsburg 25 LF 77 72
Julien Duranville Bo. Dortmund 19 RM 82 72
Taha Ali Malmo FF 27 LM 75 68
Bryan Carvallo Union Espanola 29 ZOM 74 66

Diese Spieler sind ideal für Flügelspiel, Konter, Ballbesitzsysteme und das Aushebeln kompakter Defensiven. Besonders Musiala und Ødegaard eignen sich für zentrale Spielmacherrollen mit hoher Ballkontrolle und Kreativität.

Welche Frauen haben 5-Sterne-Skills?

Nur zehn weibliche Spielerinnen haben 5-Sterne-Skills – aber sie sind technisch brillant und vielseitig einsetzbar:

Name Klub Alter Position Dribbling Gesamt
Alexia Putellas Barcelona 31 ZM 91 91
Graham Hansen Barcelona 30 RF 90 90
Debinha KC Current 33 ZOM 91 88
Beth Mead Arsenal 30 RM 87 87
Sakina Karchaoui PSG 29 ZM 88 87
Ella Toone Man Utd 26 CAM 86 85
Lauren James Chelsea 23 RM 87 85
Delphine Cascarino San Diego Wave 28 RM 88 85
Marta da Silva Orlando Pride 39 ZOM 88 85
So Yun Ji OL Reign 34 ZOM 83 81

Diese Spielerinnen sind besonders wertvoll in Mixed-Teams und bringen kreative Tiefe ins Spiel.

Werbung

Tipps für den Einsatz von 5-Sterne-Skill-Spielern

Der gezielte Einsatz von Skill Moves in EA Sports FC 26 ist weit mehr als bloße Show – er ist ein taktisches Werkzeug zur Raumöffnung und Spielkontrolle. Bewegungen wie Elastico, Heel to Heel oder Drag Back entfalten ihre volle Wirkung in engen Räumen, wenn du sie nicht zur Zierde, sondern zur gezielten Richtungsänderung und Gegnerverwirrung nutzt.

Besonders effektiv wird das auf den Flügeln, wo Spieler wie Vinícius Jr., Dembélé oder Yamal mit ihren explosiven Richtungswechseln und Cutbacks die Defensive aufreißen und präzise Flanken vorbereiten. Im Zentrum übernehmen Spielmacher wie Musiala oder Ødegaard die kreative Rolle: Mit schnellen Drehungen, geschickten Ballverlagerungen und überraschenden Pässen bringen sie Dynamik ins Mittelfeld und eröffnen neue Angriffswinkel.

Lesenswert
EA Sports FC 26 – Die stärksten Spieler
EA Sports FC 26 – So spielst du mit Freunden
EA Sports FC 26 – Was bringt die neue „Deeper Simulation“-Option im Karrieremodus?
EA Sports FC 26: So führst du den Low Driven Shot richtig aus
EA Sports FC 26: Die schnellsten Spieler im Spiel
EA Sports FC 26: Die besten Kamera- und Controller-Einstellungen
EA Sports FC 26: Die besten Torhüter für den Karrieremodus
EA Sports FC 26: Alle Archetypen im Clubs-Modus erklärt

In Clubs oder Pro Clubs lohnt es sich, einen Spieler mit 5-Sterne-Skills zu erstellen, der deinem bevorzugten Spielstil entspricht. Trainiere gezielt jene Moves, die deine Rolle im Team stärken – ob als Dribbler, Passgeber oder Raumöffner. Im Karrieremodus solltest du gezielt nach Skill-Talenten scouten, wobei Frankreich, Brasilien, Portugal und Skandinavien besonders ergiebige Regionen sind. Dort findest du junge Spieler mit hohem Potenzial und ausgeprägten technischen Fähigkeiten.

Im Ultimate Team schließlich entfaltet sich die volle Kraft der Kombination: Ein Trio aus Mbappé, Ødegaard und Musiala vereint Tempo, Passstärke und technische Finesse – ideal für ein dynamisches, schwer ausrechenbares Angriffsspiel. Skill Moves sind kein Selbstzweck, sondern ein strategisches Mittel, das bei richtiger Anwendung den Unterschied zwischen gutem Spiel und Dominanz ausmacht.

Wir haben noch weitere hilfreiche Guides in puncto EA Sports FC 26 für dich. Beispielsweise zeigen wir dir, wer die besten Stürmer, Innenverteidiger, Mittelfeldspieler und Keeper im Karrieremodus sind, was du bei SBCs alles beachten solltest oder in Ultimate Team ohne Echtgeld durchstarten kannst. In diesem Artikel erfährst du, wer die 26 besten Spieler in EA Sports FC 26 sind.

Werbung

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!

Kategorie(n)

Mehr zum Titel

EA Sports FC 26

Mehr dazu...

EA  Sports FC 26 ist der nächste Teil der beliebten Fußball-Simulation von EA – Nachfolger von FC 25, mit verbesserter HyperMotion‑V‑Animation, optimierten Karriere‑ und Ultimate‑Team‑Modi (inkl. neuer Ikonen) sowie Gerüchten zu Open‑World‑Features. Release voraussichtlich im September 2025.

Entwickler: EA SportsPublisher: EA SportsSysteme: Nintendo, PlayStation, Xbox, WindowsReleasedatum: 26. September 2025

Mehr entdecken

Neu für dich!