EA Sports FC 26: Die besten Stürmer im Karrieremodus

Im Karrieremodus bist du nicht nur Trainer, sondern auch Sportdirektor. Die Wahl deines Mittelstürmers kann über Sieg oder Niederlage entscheiden – denn er ist oft der Unterschiedsspieler in engen Partien. Ob du auf Konter setzt, Ballbesitz bevorzugst oder Flanken ins Zentrum schlägst: Der richtige Stürmer muss zu deinem Spielstil passen. EA Sports FC 26 bietet eine breite Palette – von Weltstars mit Sofortwirkung bis zu Talenten mit hohem Entwicklungspotenzial.

Weltklasse-Stürmer für Top-Klubs

Diese Spieler sind teuer, aber liefern sofort. Sie sind ideal für ambitionierte Teams, die Titel gewinnen wollen.

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Startwert: 91 | Potenzial: 98 | Alter: 26

91 | 98 | 26 Stärken: Explosives Tempo, Dribbling, Abschluss, 5★ Skills

Explosives Tempo, Dribbling, Abschluss, 5★ Skills Spielstil: Kontermaschine, kaum zu stoppen im Eins-gegen-eins

Kontermaschine, kaum zu stoppen im Eins-gegen-eins Tipp: Ideal für schnelles Umschaltspiel und tiefe Verteidigungslinien

Erling Haaland (Manchester City)

Startwert: 90 | Potenzial: 94 | Alter: 24

90 | 94 | 24 Stärken: Körperlich dominant, Abschluss, Kopfballstärke

Körperlich dominant, Abschluss, Kopfballstärke Spielstil: Zielspieler, perfekt für Flanken und Direktspiel

Zielspieler, perfekt für Flanken und Direktspiel Tipp: Nutze ihn als Wandspieler oder für hohe Bälle in den Strafraum

Ousmane Dembélé (PSG)

Ballon d’or 2025 Gewinner.

Startwert: 90 | Potenzial: 90 | Alter: 28

90 | 90 | 28 Stärken: Beidfüßig, 5★ Skills, trickreich

Beidfüßig, 5★ Skills, trickreich Spielstil: Flexibel einsetzbar – als falsche Neun oder Flügelstürmer

Flexibel einsetzbar – als falsche Neun oder Flügelstürmer Tipp: Ideal für kreative Systeme mit viel Bewegung im letzten Drittel

Harry Kane (Bayern München)

Startwert: 89 | Potenzial: 89 | Alter: 31

89 | 89 | 31 Stärken: Abschluss, Übersicht, Kopfball

Abschluss, Übersicht, Kopfball Spielstil: Klassischer Mittelstürmer mit Spielmacherqualitäten

Klassischer Mittelstürmer mit Spielmacherqualitäten Tipp: Kombiniere ihn mit schnellen Flügelspielern für maximale Wirkung

Lautaro Martínez (Lombardia FC / Inter)

Startwert: 88 | Potenzial: 90 | Alter: 27

88 | 90 | 27 Stärken: 93 Abschluss, Ausdauer, Pressing

93 Abschluss, Ausdauer, Pressing Spielstil: Aggressiver Strafraumspieler

Aggressiver Strafraumspieler Tipp: Ideal für hohes Pressing und schnelles Umschalten

Alexander Isak (Liverpool)

Startwert: 88 | Potenzial: 92 | Alter: 25

88 | 92 | 25 Stärken: Dribbling, Tempo, Technik

Dribbling, Tempo, Technik Spielstil: Moderner Stürmer mit viel Beweglichkeit

Moderner Stürmer mit viel Beweglichkeit Tipp: Funktioniert gut in fluiden Systemen mit Positionswechseln

Robert Lewandowski (Barcelona)

Startwert: 88 | Potenzial: sinkend | Alter: 36

88 | sinkend | 36 Stärken: Erfahrung, Kopfball, Positionierung

Erfahrung, Kopfball, Positionierung Spielstil: Strafraumkiller

Strafraumkiller Tipp: Für kurzfristige Erfolge – ideal als Mentor für junge Talente

Talente mit großem Potenzial

Diese Spieler sind günstiger, entwickeln sich stark und passen perfekt in langfristige Karriereprojekte.

Julian Álvarez (Atlético Madrid)

Startwert: 87 | Potenzial: 94 | Alter: 24

87 | 94 | 24 Stärken: Beweglich, technisch stark, vielseitig

Beweglich, technisch stark, vielseitig Tipp: Entwickelt sich schnell – ideal für mittlere Teams mit Ambitionen

Viktor Gyökeres (Arsenal)

Startwert: 87 | Potenzial: 91 | Alter: 27

87 | 91 | 27 Stärken: Sprint, Stärke, Kopfball

Sprint, Stärke, Kopfball Tipp: Guter Mix aus Physis und Tempo – unterschätzt, aber effektiv

Victor Osimhen (Galatasaray)

Startwert: 87 | Potenzial: 91 | Alter: 26

87 | 91 | 26 Stärken: Tempo, Kopfball, Abschluss

Tempo, Kopfball, Abschluss Tipp: Ideal für Konter und Flanken – sehr effizient gegen tiefe Blöcke

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

Startwert: 87 | Potenzial: 87 | Alter: 29

87 | 87 | 29 Stärken: Abschluss, Kopfball, Robustheit

Abschluss, Kopfball, Robustheit Tipp: Solide Option für Teams mit begrenztem Budget

Taktische Tipps für deine Karriere

Spielstil analysieren: Brauchst du einen Wandspieler, einen Konterstürmer oder einen pressingstarken Angreifer?

Brauchst du einen Wandspieler, einen Konterstürmer oder einen pressingstarken Angreifer? PlayStyles beachten: In EA FC 26 beeinflussen PlayStyles wie „Finesse Shot“, „Power Header“ oder „Relentless“ das Verhalten auf dem Platz.

In beeinflussen PlayStyles wie „Finesse Shot“, „Power Header“ oder „Relentless“ das Verhalten auf dem Platz. Altersstruktur planen: Ältere Stars liefern sofort, sinken aber bald in der Leistung. Junge Talente brauchen Geduld, sind aber langfristig Gold wert.

Ältere Stars liefern sofort, sinken aber bald in der Leistung. Junge Talente brauchen Geduld, sind aber langfristig Gold wert. Budget clever einsetzen: Statt eines teuren Stars kannst du zwei Talente holen und individuell fördern.

Statt eines teuren Stars kannst du zwei Talente holen und individuell fördern. Mentoren nutzen: Kombiniere erfahrene Stürmer mit Nachwuchsspielern, um Entwicklung zu beschleunigen.

Bonus: Geheimtipps für Scouting

Suche nach Spielern mit 5★ Skills oder schwachem Fuß – sie sind schwerer auszurechnen.

– sie sind schwerer auszurechnen. Beobachte die Entwicklung nach 1–2 Saisons – manche Spieler explodieren erst später.

– manche Spieler explodieren erst später. Nutze Trainingssysteme gezielt – z. B. Abschluss-Drills für Stürmer mit Potenzial.

– z. B. Abschluss-Drills für Stürmer mit Potenzial. Verfolge reale Transfers – EA passt Ratings oft nach echten Leistungen an.

Ob du mit Mbappé die Liga dominierst oder mit Álvarez ein Juwel schleifst – EA Sports FC 26 bietet dir im Karrieremodus eine breite Auswahl an Stürmern für jeden Spielstil und jedes Budget. Entscheidend ist, dass du deine Taktik kennst, gezielt scoutest und langfristig planst. Mit dem richtigen Mittelstürmer wird dein Team nicht nur torgefährlich, sondern auch taktisch flexibel und zukunftssicher.

