EA SPORTS FC 26 Ratings enthüllt: Das sind die 26 besten Männer und Frauen
EA SPORTS FC 26 zeigt die Top 26 der Männer und Frauen. Mit dabei: Salah, Mbappé, Yamal, Musiala, Putellas und Bonmatí.
Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.
Die neue Ratings-Liste in EA SPORTS FC 26 bringt frischen Wind in die virtuelle Fußballwelt. Zum ersten Mal schafft es Mohamed Salah vom FC Liverpool an die Spitze, gemeinsam mit Real Madrids Superstar Kylian Mbappé. Beide stehen bei einer beeindruckenden Gesamtbewertung von 91.
Überraschend stark ist auch der Aufstieg von Barcelonas Supertalent Lamine Yamal, der es nicht nur in die Top 10 geschafft hat, sondern mit einem Rating-Plus von +8 zu den größten Gewinnern zählt. Ebenfalls neu im Kreis der besten Männer sind Raphinha (+5) und Achraf Hakimi (+5), die damit ihre starken Leistungen in der Champions League und in ihren Ligen widerspiegeln.
Bundesliga-Stars in der Weltelite
Auch die Deutsche Bundesliga ist im Ranking prominent vertreten. Coverstar Jamal Musiala gehört zu den 26 Besten und wird begleitet von seinen Teamkollegen Joshua Kimmich und Harry Kane. Außerdem konnte Florian Wirtz nach seinem Transfer zum FC Liverpool den Sprung in die Liste schaffen.
Diese Mischung aus Routiniers und Youngsters sorgt dafür, dass die Ratings nicht nur eine Momentaufnahme sind, sondern auch auf das Potenzial für die kommenden Jahre hinweisen.
Übersicht: Die Top 26 Männer in EA SPORTS FC 26
|Platz
|Vorname
|Nachname
|Kurzform
|OVR
|Position
|Team
|1
|Mohamed
|Salah
|Salah
|91
|RM
|Liverpool
|2
|Kylian
|Mbappé
|Mbappé
|91
|ST
|Real Madrid
|3
|Ousmane
|Dembélé
|Dembélé
|90
|ST
|Paris SG
|4
|Rodrigo
|Hernández Cascante
|Rodri
|90
|ZDM
|Manchester City
|5
|Virgil
|van Dijk
|van Dijk
|90
|IV
|Liverpool
|6
|Jude
|Bellingham
|Bellingham
|90
|ZOM
|Real Madrid
|7
|Erling
|Haaland
|Haaland
|90
|ST
|Manchester City
|8
|Raphael Dias
|Belloli
|Raphinha
|89
|LM
|FC Barcelona
|9
|Lamine
|Yamal Nasraoui Ebana
|Lamine Yamal
|89
|RM
|FC Barcelona
|10
|Achraf
|Hakimi
|Hakimi
|89
|RV
|Paris SG
|11
|Vítor Machado
|Ferreira
|Vitinha
|89
|ZM
|Paris SG
|12
|Gianluigi
|Donnarumma
|Donnarumma
|89
|TH
|Manchester City
|13
|Pedro González
|López
|Pedri
|89
|ZM
|FC Barcelona
|14
|Joshua
|Kimmich
|Kimmich
|89
|ZDM
|FC Bayern
|15
|Alisson
|Becker
|Alisson
|89
|TH
|Liverpool
|16
|Harry
|Kane
|Kane
|89
|ST
|FC Bayern
|17
|Federico
|Valverde
|Valverde
|89
|ZM
|Real Madrid
|18
|Vinícius José
|de Oliveira Júnior
|Vini Jr.
|89
|LF
|Real Madrid
|19
|Florian
|Wirtz
|Wirtz
|89
|ZOM
|Liverpool
|20
|Thibaut
|Courtois
|Courtois
|89
|TH
|Real Madrid
|21
|Robert
|Lewandowski
|Lewandowski
|88
|ST
|FC Barcelona
|22
|Lautaro
|Martínez
|Martínez
|88
|ST
|Lombardia FC
|23
|Alexander
|Isak
|Isak
|88
|ST
|Liverpool
|24
|Jamal
|Musiala
|Musiala
|88
|ZOM
|FC Bayern
|25
|Gabriel dos S.
|Magalhães
|Gabriel
|88
|IV
|Arsenal
|26
|Bukayo
|Saka
|Saka
|88
|RF
|Arsenal
Putellas und Bonmatí dominieren bei den Frauen
Bei den Frauen zeigt sich ein ähnlich spannendes Bild. Alexia Putellas und Aitana Bonmatí vom FC Barcelona belegen erstmals gemeinsam den Spitzenplatz. Beide liegen bei einer Gesamtbewertung von 91, ein historischer Moment in der Geschichte von EA SPORTS FC.
Direkt dahinter folgt Teamkollegin Caroline Graham Hansen mit einer Bewertung von 90. Damit stellt Barcelona die drei bestbewerteten Frauen im Spiel.
Auch bei den Frauen gab es deutliche Aufwertungen: Mariona vom Arsenal FC legte um +5 zu, Alessia Russo um +4 und Khadija Shaw von Manchester City verbesserte sich um +3. Diese Anpassungen zeigen, wie dynamisch sich der Frauenfußball entwickelt und wie stark er im Spiel repräsentiert wird.
Übersicht: Die Top 26 Frauen in EA SPORTS FC 26
|Platz
|Vorname
|Nachname
|Kurzform
|OVR
|Position
|Team
|1
|Alexia
|Putellas Segura
|Alexia Putellas
|91
|ZM
|FC Barcelona
|2
|Aitana
|Bonmatí Conca
|Aitana Bonmatí
|91
|ZM
|FC Barcelona
|3
|Caroline
|Graham Hansen
|Graham Hansen
|90
|RF
|FC Barcelona
|4
|Alessia
|Russo
|Russo
|89
|ST
|Arsenal
|5
|María Francesca
|Caldentey Oliver
|Mariona
|89
|ZM
|Arsenal
|6
|Patricia
|Guijarro Gutiérrez
|Patri Guijarro
|89
|ZDM
|FC Barcelona
|7
|Khadija
|Shaw
|Shaw
|89
|ST
|Manchester City
|8
|María Pilar
|León Cebrián
|Mapi León
|89
|IV
|FC Barcelona
|9
|Marie
|Katoto
|Katoto
|88
|ST
|OL Lyon
|10
|Kadidiatou
|Diani
|Diani
|88
|RF
|OL Lyon
|11
|Sophia
|Wilson
|Wilson
|88
|ST
|Portland Thorns
|12
|Guro
|Reiten
|Reiten
|88
|LM
|Chelsea
|13
|Ewa
|Pajor
|Pajor
|88
|ST
|FC Barcelona
|14
|Christiane
|Endler
|Endler
|88
|TH
|OL Lyon
|15
|Débora C. de Oliveira
|Debinha
|88
|ZOM
|KC Current
|16
|Irene
|Paredes Hernández
|Irene Paredes
|88
|IV
|FC Barcelona
|17
|Chloe
|Kelly
|Kelly
|87
|RM
|Arsenal
|18
|Lindsey
|Heaps
|Heaps
|87
|ZOM
|OL Lyon
|19
|Lucy
|Bronze
|Bronze
|87
|RV
|Chelsea
|20
|Rose
|Lavelle
|Lavelle
|87
|ZM
|Gotham FC
|21
|Sakina
|Karchaoui
|Karchaoui
|87
|ZM
|Paris SG
|22
|Leah
|Williamson
|Williamson
|87
|IV
|Arsenal
|23
|Beth
|Mead
|Mead
|87
|RM
|Arsenal
|24
|Mallory
|Swanson
|Swanson
|87
|LM
|Chicago Stars FC
|25
|Ada
|Hegerberg
|Hegerberg
|87
|ST
|OL Lyon
|26
|Lauren
|Hemp
|Hemp
|87
|LF
|Manchester City
EA Sports FC 26: Authentizität dank riesigem Kader
Insgesamt umfasst der Kader von EA SPORTS FC 26 über 20.000 Spielerinnen und Spieler, verteilt auf mehr als 750 Vereine und über 35 Ligen weltweit. Die Bewertungen sind dabei immer in Relation zur Liga und den realen Leistungen gesetzt, sodass sich ein besonders realistisches Spielerlebnis ergibt, egal ob in Ultimate Team, Karrieremodus oder Anstoß.
Die vollständige Ratings-Datenbank wird am 12. September um 21:00 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht. Dann kann die Community weltweit diskutieren, vergleichen und Feedback geben. Die FC-Community ist nämlich weltweit eingeladen, ihre Meinungen zu den Spielerbewertungen über die Online-Datenbank mitzuteilen. Das Forum für Feedback wird verfügbar sein, sobald die vollständige Datenbank online geht.
EA SPORTS FC 26 erscheint am 26. September 2025 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch und Switch 2. Wer die Ultimate Edition vorbestellt, kann bereits ab dem 19. September loslegen. Mitglieder von EA Play erhalten ebenfalls frühzeitigen Zugang mit einer 10-stündigen Testversion sowie exklusive Belohnungen und Rabatte. Für die diesjährige Version der Fußball-Simulation gingen die Entwickler „bis an ihre Grenzen“, um Input-Lags zu finden.
Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!
Feedback melden
Dieser Artikel bzw. Bilder wurde/n mithilfe von Künstlicher Intelligenz erstellt, jedoch vor der Veröffentlichung von einem Menschen überprüft.