EA SPORTS FC 26 Ratings enthüllt: Das sind die 26 besten Männer und Frauen

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die neue Ratings-Liste in EA SPORTS FC 26 bringt frischen Wind in die virtuelle Fußballwelt. Zum ersten Mal schafft es Mohamed Salah vom FC Liverpool an die Spitze, gemeinsam mit Real Madrids Superstar Kylian Mbappé. Beide stehen bei einer beeindruckenden Gesamtbewertung von 91.

Überraschend stark ist auch der Aufstieg von Barcelonas Supertalent Lamine Yamal, der es nicht nur in die Top 10 geschafft hat, sondern mit einem Rating-Plus von +8 zu den größten Gewinnern zählt. Ebenfalls neu im Kreis der besten Männer sind Raphinha (+5) und Achraf Hakimi (+5), die damit ihre starken Leistungen in der Champions League und in ihren Ligen widerspiegeln.

Bundesliga-Stars in der Weltelite

Auch die Deutsche Bundesliga ist im Ranking prominent vertreten. Coverstar Jamal Musiala gehört zu den 26 Besten und wird begleitet von seinen Teamkollegen Joshua Kimmich und Harry Kane. Außerdem konnte Florian Wirtz nach seinem Transfer zum FC Liverpool den Sprung in die Liste schaffen.

Diese Mischung aus Routiniers und Youngsters sorgt dafür, dass die Ratings nicht nur eine Momentaufnahme sind, sondern auch auf das Potenzial für die kommenden Jahre hinweisen.

Übersicht: Die Top 26 Männer in EA SPORTS FC 26

Platz Vorname Nachname Kurzform OVR Position Team 1 Mohamed Salah Salah 91 RM Liverpool 2 Kylian Mbappé Mbappé 91 ST Real Madrid 3 Ousmane Dembélé Dembélé 90 ST Paris SG 4 Rodrigo Hernández Cascante Rodri 90 ZDM Manchester City 5 Virgil van Dijk van Dijk 90 IV Liverpool 6 Jude Bellingham Bellingham 90 ZOM Real Madrid 7 Erling Haaland Haaland 90 ST Manchester City 8 Raphael Dias Belloli Raphinha 89 LM FC Barcelona 9 Lamine Yamal Nasraoui Ebana Lamine Yamal 89 RM FC Barcelona 10 Achraf Hakimi Hakimi 89 RV Paris SG 11 Vítor Machado Ferreira Vitinha 89 ZM Paris SG 12 Gianluigi Donnarumma Donnarumma 89 TH Manchester City 13 Pedro González López Pedri 89 ZM FC Barcelona 14 Joshua Kimmich Kimmich 89 ZDM FC Bayern 15 Alisson Becker Alisson 89 TH Liverpool 16 Harry Kane Kane 89 ST FC Bayern 17 Federico Valverde Valverde 89 ZM Real Madrid 18 Vinícius José de Oliveira Júnior Vini Jr. 89 LF Real Madrid 19 Florian Wirtz Wirtz 89 ZOM Liverpool 20 Thibaut Courtois Courtois 89 TH Real Madrid 21 Robert Lewandowski Lewandowski 88 ST FC Barcelona 22 Lautaro Martínez Martínez 88 ST Lombardia FC 23 Alexander Isak Isak 88 ST Liverpool 24 Jamal Musiala Musiala 88 ZOM FC Bayern 25 Gabriel dos S. Magalhães Gabriel 88 IV Arsenal 26 Bukayo Saka Saka 88 RF Arsenal

Putellas und Bonmatí dominieren bei den Frauen

Bei den Frauen zeigt sich ein ähnlich spannendes Bild. Alexia Putellas und Aitana Bonmatí vom FC Barcelona belegen erstmals gemeinsam den Spitzenplatz. Beide liegen bei einer Gesamtbewertung von 91, ein historischer Moment in der Geschichte von EA SPORTS FC.

Direkt dahinter folgt Teamkollegin Caroline Graham Hansen mit einer Bewertung von 90. Damit stellt Barcelona die drei bestbewerteten Frauen im Spiel.

Auch bei den Frauen gab es deutliche Aufwertungen: Mariona vom Arsenal FC legte um +5 zu, Alessia Russo um +4 und Khadija Shaw von Manchester City verbesserte sich um +3. Diese Anpassungen zeigen, wie dynamisch sich der Frauenfußball entwickelt und wie stark er im Spiel repräsentiert wird.

Übersicht: Die Top 26 Frauen in EA SPORTS FC 26

Platz Vorname Nachname Kurzform OVR Position Team 1 Alexia Putellas Segura Alexia Putellas 91 ZM FC Barcelona 2 Aitana Bonmatí Conca Aitana Bonmatí 91 ZM FC Barcelona 3 Caroline Graham Hansen Graham Hansen 90 RF FC Barcelona 4 Alessia Russo Russo 89 ST Arsenal 5 María Francesca Caldentey Oliver Mariona 89 ZM Arsenal 6 Patricia Guijarro Gutiérrez Patri Guijarro 89 ZDM FC Barcelona 7 Khadija Shaw Shaw 89 ST Manchester City 8 María Pilar León Cebrián Mapi León 89 IV FC Barcelona 9 Marie Katoto Katoto 88 ST OL Lyon 10 Kadidiatou Diani Diani 88 RF OL Lyon 11 Sophia Wilson Wilson 88 ST Portland Thorns 12 Guro Reiten Reiten 88 LM Chelsea 13 Ewa Pajor Pajor 88 ST FC Barcelona 14 Christiane Endler Endler 88 TH OL Lyon 15 Débora C. de Oliveira Debinha 88 ZOM KC Current 16 Irene Paredes Hernández Irene Paredes 88 IV FC Barcelona 17 Chloe Kelly Kelly 87 RM Arsenal 18 Lindsey Heaps Heaps 87 ZOM OL Lyon 19 Lucy Bronze Bronze 87 RV Chelsea 20 Rose Lavelle Lavelle 87 ZM Gotham FC 21 Sakina Karchaoui Karchaoui 87 ZM Paris SG 22 Leah Williamson Williamson 87 IV Arsenal 23 Beth Mead Mead 87 RM Arsenal 24 Mallory Swanson Swanson 87 LM Chicago Stars FC 25 Ada Hegerberg Hegerberg 87 ST OL Lyon 26 Lauren Hemp Hemp 87 LF Manchester City

EA Sports FC 26: Authentizität dank riesigem Kader

Insgesamt umfasst der Kader von EA SPORTS FC 26 über 20.000 Spielerinnen und Spieler, verteilt auf mehr als 750 Vereine und über 35 Ligen weltweit. Die Bewertungen sind dabei immer in Relation zur Liga und den realen Leistungen gesetzt, sodass sich ein besonders realistisches Spielerlebnis ergibt, egal ob in Ultimate Team, Karrieremodus oder Anstoß.

Die vollständige Ratings-Datenbank wird am 12. September um 21:00 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht. Dann kann die Community weltweit diskutieren, vergleichen und Feedback geben. Die FC-Community ist nämlich weltweit eingeladen, ihre Meinungen zu den Spielerbewertungen über die Online-Datenbank mitzuteilen. Das Forum für Feedback wird verfügbar sein, sobald die vollständige Datenbank online geht.

EA SPORTS FC 26 erscheint am 26. September 2025 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC, Amazon Luna, Nintendo Switch und Switch 2. Wer die Ultimate Edition vorbestellt, kann bereits ab dem 19. September loslegen. Mitglieder von EA Play erhalten ebenfalls frühzeitigen Zugang mit einer 10-stündigen Testversion sowie exklusive Belohnungen und Rabatte. Für die diesjährige Version der Fußball-Simulation gingen die Entwickler „bis an ihre Grenzen“, um Input-Lags zu finden.

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!

× Feedback melden Website Art des Feedbacks * — Bitte wählen — Technischer Fehler Feedback für den Artikel-Text Beschreibung * Deine E‑Mail (für Rückmeldung) * Sicherheitsfrage: Wieviel ist 9 + 3? * Ich bin einverstanden, dass meine E‑Mail und IP für die Bearbeitung dieser Meldung gespeichert werden. Meldung senden

Dieser Artikel bzw. Bilder wurde/n mithilfe von Künstlicher Intelligenz erstellt, jedoch vor der Veröffentlichung von einem Menschen überprüft.