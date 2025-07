MarkusMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Du willst wissen, wie viele echte Teams, Stadien und Wettbewerbe in EA Sports FC 26 stecken? Dann bist du hier genau richtig. EA SPORTS hat erneut tief in die Lizenzkiste gegriffen und bietet auch in diesem Jahr das wohl authentischste Fußballspiel auf dem Markt – mit kleinen Ausnahmen.

Trotz Konkurrenz von eFootball, UFL oder Rematch bleibt EA SPORTS FC die klare Nummer 1 – nicht zuletzt wegen der Vielzahl an originalen Wettbewerben, Trikots und Arenen. Hier findest du die komplette Übersicht aller bestätigten Inhalte für EA FC 26.

Diese Ligen sind in EA Sports FC 26 dabei

Zum Release wurden bereits über 30 Ligen bestätigt, darunter Männer- und Frauenligen:

Österreichische Bundesliga

Premier League, EFL & Women’s Super League (England)

(England) LALIGA & Liga F (Spanien)

(Spanien) Bundesliga & Frauen-Bundesliga (Deutschland)

(Deutschland) Ligue 1 & Arkema Première Ligue (Frankreich)

Serie A & Coppa Italia (Italien)

MLS & National Women’s Soccer League (USA)

Roshn Saudi League, K League, Chinese Super League u. v. m.

Auch Ligen aus Portugal, Belgien, Polen, Dänemark oder Südkorea sind lizenziert. Nur wenige Ausnahmen wie AC Milan oder Inter sind wegen Exklusivdeals mit Konami wieder unter Fantasienamen im Spiel.

Diese Pokale und Wettbewerbe sind lizenziert

Im Karrieremodus und bei Ultimate Team darfst du dich auf offizielle Turniere freuen, darunter:

UEFA Champions League, Europa League, Conference League, Super Cup

CONMEBOL Libertadores, Sudamericana, Recopa

Nationale Pokale wie der DFB-Pokal, die FA Cup, die Coppa Italia, der US Cup und viele mehr

Einziger Wermutstropfen: Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 wird wohl nicht enthalten sein, wegen der Trennung von FIFA und EA.

Diese Stadien sind (höchstwahrscheinlich) enthalten

Über 120 echte Stadien erwarten dich, viele davon sind aus den Vorgängern bekannt oder schon bestätigt. Unter anderem:

Premier League:

Anfield (Liverpool)

Emirates Stadium (Arsenal)

Old Trafford (Man. United)

Tottenham Hotspur Stadium

u. v. m.

LaLiga:

Estadio Santiago Bernabéu (Real Madrid)

Civitas Metropolitano (Atletico Madrid)

Mestalla (Valencia), Reale Arena (Sociedad)

Bundesliga:

Allianz Arena (Bayern)

Signal Iduna Park (Dortmund)

Red Bull Arena (Leipzig)

BORUSSIA-PARK (Gladbach)

Ligue 1 & Serie A:

Parc des Princes (PSG)

Allianz Stadium (Juventus)

Decathlon Stadium (LOSC Lille)

MLS & International:

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

Red Bull Arena (New York)

Wembley Stadium (England)

Einige davon wurden bereits offiziell genannt, andere gelten als sicher, basierend auf früheren EA-Titeln und langfristigen Lizenzverträgen.

Lizenzen bleiben das große Plus von EA FC 26

EA Sports FC 26 setzt erneut auf Masse und Klasse bei den Lizenzen. Egal ob Champions League, Premier League oder die Frauen-Bundesliga. Sobald neue Ligen oder Stadien bestätigt werden, aktualisieren wir diesen Guide für dich!

Alles was du über das kommende Fußballspiel wissen musst, haben wir dir ebenfalls umfassend zusammengeschrieben. Der erste Trailer wurde übrigens von den Fans gefeiert, weil er so ehrlich ist.