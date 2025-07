EA SPORTS FC 26: Alles, was du jetzt schon wissen musst

MarkusMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Zlatan Ibrahimovic ist der neue Cover-Star von EA SPORTS FC 26 – und das ist nicht die einzige Überraschung, denn es wurde zuvor geleakt. Schon jetzt gibt es zahlreiche Leaks und offizielle Infos zum nächsten Fußball-Hit von EA.

Nach dem Ende der Saison 2024/25 und dem bevorstehenden Abschied von FC 25 fragen sich viele Fans: Wann kommt das nächste Spiel? Und was steckt drin?

Werbung

EA Sports FC 26: Release, Cover-Stars und Enthüllung

Der offizielle Reveal-Trailer zu EA SPORTS FC 26 erscheint morgen, am 16. Juli um 18 Uhr (MEZ). Laut Leak erscheint das Spiel am 26. September 2025 – wer die Ultimate Edition kauft, spielt schon ab dem 19. September. Also deutlich früher.

Auf dem Cover der Ultimate Edition kein geringerer als Zlatan Ibrahimovic. Für viele Fans ein Highlight, denn der Schwede wird auch als neue Icon-Karte in den Ultimate Team-Modus zurückkehren.

Auf dem Standard-Cover: Jude Bellingham (Real Madrid) und Jamal Musiala (FC Bayern). Damit steht fest: Zwei der spannendsten Talente Europas repräsentieren die nächste Generation.

Werbung

Diese Boni bekommst du beim Vorbestellen

Noch sind keine Pre-Orders online, aber laut Leak gibt’s bei früher Bestellung:

4.600 oder 6.000 FC Points

1 untauschbare Icon

Saison 1 Premium-Pass

Extra Evolution-Slot

93+ Icon-Evolution

7 Tage Early Access (nur Ultimate Edition)

Lizenzen, Stadien und Spotify?

Fast alle großen Ligen wie Premier League, LaLiga oder Bundesliga sind erneut mit an Bord. AC Milan und Inter fehlen jedoch wieder, sie erscheinen erneut mit generischen Namen (Milano FC & Lombardia FC).

Großes Comeback: Das Stadion des FC Bayern – die Allianz Arena – könnte erstmals seit 2017 wieder spielbar sein, da Konami die Exklusivrechte verloren hat.

Außerdem geplant: Spotify-Integration! Bereits in FC 25 getestet, soll sie mit FC 26 weltweit starten. Damit kannst du deine eigene Musik direkt im Spiel hören, pausieren oder überspringen.

Neue Fußball-Legenden als Icons

Folgende neue Icons wurden bisher geleakt:

Werbung

Zlatan Ibrahimovic (bereits bestätigt)

(bereits bestätigt) Andres Iniesta

Toni Kroos

Francesco Totti

Oliver Kahn

Alex Morgan

Caroline Seger

Cha Bum-kun

Marcelo, Chiellini, Sissi, Steffi Jones

Ein echter Mix aus internationalen Stars.

Zlatans Rückkehr, mögliche Stadion-Comebacks und Spotify-Sound im Spiel: FC 26 vereint vieles, was Fans lieben. Wenn du Fußball-Games feierst, solltest du den 16. Juli nicht verpassen. Wir werden diesen Artikel dann entsprechend erweitern, sobald wir mehr erfahren!