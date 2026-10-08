Destiny 2: Bungie veröffentlicht überraschend neuen Hotfix

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Eigentlich sollte es bei Destiny 2 inzwischen deutlich ruhiger zugehen. Bungie hatte den regulären Support für das Spiel zurückgefahren und den Fokus stärker auf die Zukunft des Studios gelegt. Trotzdem hat der Entwickler jetzt überraschend noch einmal ein offizielles Update veröffentlicht.

Der neue Hotfix trägt die Versionsnummer 9.7.0.5 und ist bereits auf allen Plattformen verfügbar. Große neue Inhalte gibt es allerdings nicht. Stattdessen kümmert sich Bungie um ein Problem, das für einige Spieler ziemlich unangenehm geworden ist.

Bungie geht gegen eine neue Cheat-Methode vor

Im Mittelpunkt steht diesmal eine Methode, mit der Cheater andere Spieler mit unverdienten Belohnungen und Erfahrungspunkten überschütten konnten. Bungie hat dafür Änderungen am Backend vorgenommen. Dadurch soll verhindert werden, dass manipulierte Accounts diese Belohnungen weiterhin auf andere Spieler übertragen können.

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Besonders wichtig ist dabei eine andere Aussage des Entwicklers: Spieler, die solche Cheats nicht selbst genutzt haben, sollen nicht bestraft werden, selbst wenn sie die dadurch erhaltenen Belohnungen unwissentlich bekommen haben. Gegen Accounts, die die Methode absichtlich und missbräuchlich eingesetzt haben, will Bungie dagegen vorgehen.

Kein neues Content-Update

Wer jetzt auf neue Aktivitäten, Waffen oder eine neue Season gehofft hat, wird allerdings enttäuscht. Der Patch ist ein reiner Hotfix und soll vor allem die Stabilität und Sicherheit des Spiels verbessern. Trotzdem ist die Veröffentlichung interessant, weil Bungie damit zeigt, dass Destiny 2 trotz der veränderten Ausrichtung nicht einfach komplett sich selbst überlassen wird.

Das ist gerade für die verbliebene Community, welche bereits einen dritten Teil fordert, wichtig. Ein Spiel mit einer so großen Online-Komponente kann schließlich auch nach dem Ende größerer Inhaltsupdates nicht einfach ohne Wartung weiterlaufen.

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Destiny 2 ist noch nicht verschwunden

Das neue Update dürfte deshalb vor allem für die Spieler beruhigend sein, die weiterhin regelmäßig in Destiny 2 unterwegs sind.

Bungie arbeitet zwar an der Zukunft des Studios und konzentriert sich stark auf Marathon, doch bei Destiny 2 werden offenbar zumindest wichtige Probleme weiterhin behoben. Der neue Hotfix ist zwar klein, zeigt aber: Ganz aufgegeben hat Bungie Destiny 2 noch nicht.