Marathon Season 3: Bungie verschiebt großes Update auf Dezember

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Eigentlich sollte die nächste große Aktualisierung vom katastrophal gestarteten Marathon bereits am 22. September erscheinen. Daraus wird jetzt nichts. Bungie verschiebt die geplanten Inhalte auf den 8. Dezember 2026 und ändert gleichzeitig die bisherige Strategie für zukünftige Updates.

Für Spieler bedeutet das eine ziemlich lange Wartezeit. Gleichzeitig will Bungie die zusätzliche Zeit nutzen, um wichtige Funktionen besser fertigzustellen.

Große Inhalte kommen erst im Dezember

Die ursprünglich für September geplanten Inhalte werden jetzt Teil des Symbiosis-Updates am 8. Dezember. Dazu gehört unter anderem ein permanenter PvE-Modus, der für Marathon eine wichtige Neuerung darstellt. Außerdem kommen ein neuer Runner-Shell, eine überarbeitete Perimeter-Zone, ein sozialer Bereich mit Schießstand und ein experimenteller Team-Deathmatch-Modus hinzu.

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Auch das Onboarding für neue Spieler soll verbessert werden. Gerade der permanente PvE-Modus dürfte für Bungie besonders wichtig sein. Marathon war bisher stark auf das Extraction-Shooter-Prinzip mit PvP und PvE ausgerichtet. Der neue Modus soll zusätzliche Möglichkeiten bieten, die Welt auch ohne den klassischen Fokus zu erleben.

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Im Oktober gibt es trotzdem ein Update

Ganz ohne neue Inhalte für Marathon müssen Spieler bis Dezember allerdings nicht auskommen. Am 6. Oktober erscheint ein kleineres Update. Dabei setzt Bungie den Fortschritt und die Ingame-Wirtschaft zurück, überarbeitet die Belohnungen und nimmt weitere Balance- und Komfortänderungen vor.

Obendrein kehrt der experimentelle PvE-Modus Vault Breaker vorübergehend zurück. Damit möchte Bungie offenbar einen saubereren Ausgangspunkt schaffen, bevor die großen Änderungen im Dezember starten.

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Bungie verabschiedet sich vom festen Saisonmodell

Noch interessanter ist eine andere Entscheidung: Bungie will künftig nicht mehr strikt an ein klassisches Saisonmodell gebunden sein.

Statt große Updates zu festgelegten Terminen veröffentlichen zu müssen, soll das Entwicklerteam mehr Zeit zum Bauen, Testen und Überarbeiten bekommen.

Für Marathon bedeutet das vermutlich weniger regelmäßige Saisonstarts, dafür sollen größere Updates besser auf ihren Release vorbereitet sein. Für Fans ist die Verschiebung trotzdem ein Dämpfer. Marathon Season 3 war für den 22. September geplant und kommt nun erst am 8. Dezember.

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