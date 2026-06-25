Marathon Vault Breaker: Bungie kündigt großen PvE-Modus für Juli an

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Seit dem Release von Marathon wird immer wieder über die hohe Einstiegshürde und den starken Fokus auf PvP diskutiert. Nun reagiert Bungie und erweitert den Extraction-Shooter um einen neuen Spielmodus, der sich gezielt an Spieler richtet, die lieber gegen KI-Gegner als gegen andere Nutzer antreten möchten.

Der neue Modus trägt den Namen Vault Breaker und startet am 21. Juli als Teil des Mid-Season-Updates von Season 2.

Spieler erkunden Cryo Archive ohne PvP-Druck

In Marathon Vault Breaker verschlägt es Spieler in das Endgame-Gebiet Cryo Archive. Dort können sie allein, zu zweit oder in einer Dreiergruppe eine Reihe immer schwieriger werdender Tresore erkunden und sich bis zu einem finalen Endgegner vorkämpfen.

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Im Gegensatz zum klassischen Spielablauf steht diesmal nicht der Kampf gegen andere Spieler im Mittelpunkt. Stattdessen konzentriert sich der Modus vollständig auf PvE-Inhalte und kooperative Herausforderungen. Damit erfüllt Bungie einen Wunsch vieler Spieler, die zwar das Gameplay und die Spielwelt mögen, mit dem PvP-Aspekt jedoch wenig anfangen können.

Ein ungewöhnlicher Ansatz für einen Extraction-Shooter

Besonders interessant ist eine zentrale Besonderheit von Marathon Vault Breaker. Anders als im Hauptspiel dürfen Spieler gefundene Waffen und Ausrüstung nicht mitnehmen. Sämtliche Beute bleibt nach dem Verlassen des Modus zurück.

Die einzige Ausnahme bildet die neue Währung Vault Data. Diese kann genutzt werden, um spezielle Ausrüstungspakete für den Modus aufzuwerten oder Gegenstände für andere Spielmodi freizuschalten. Laut Bungie soll dadurch verhindert werden, dass Spieler ohne Risiko besonders starke Beute farmen und die Spielökonomie aus dem Gleichgewicht bringen.

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Bungie reagiert auf Kritik der Spieler

Die Einführung von Marathon Vault Breaker kommt nicht überraschend. Bereits im Mai hatte Bungie angekündigt, stärker auf PvE-Inhalte setzen zu wollen. Hintergrund waren zahlreiche Rückmeldungen von Spielern, die den Einstieg als zu schwierig empfanden oder sich mehr entspannte Spielmöglichkeiten wünschten.

Mit dem neuen Modus möchte das Studio offenbar eine Alternative zum oft stressigen PvPvE-Spielprinzip schaffen und gleichzeitig neue Spieler ansprechen. Für Bungie hängt in der Zukunft viel vom Erfolg des Shooters ab.