Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Während man bei Xbox weiterhin nicht genau weiß, wohin die Strategie geht und ob Xbox sogar vom Microsoft-Konzern irgendwie „abgespalten“ wird und ob Entlassungen Ende des Monats im Raum stehen gibt es wieder einmal ein neues Gerücht rund um Halo. Das Xbox mit den größeren Marken viel mehr vorhat als wie bisher dürfte klar sein. Halo könnte vor der nächsten großen Richtungsfrage stehen. Microsoft soll angeblich über ein Halo-MMO im Stil von Destiny 2 nachdenken.

Die Meldung stammt aus einem Reddit-Thread im Subreddit GamingLeaksAndRumours. Wichtig ist dabei sofort die Einordnung: Der Beitrag trägt den Hinweis „No Source“ und der Verfasser nennt selbst ein klares „Salzkorn“. Es handelt sich also nicht um einen bestätigten Leak, einer Meldung der Halo Studios oder einem bekannten Insider. Trotzdem sorgt die Idee für Diskussionen, weil sie erstaunlich gut zur aktuellen Xbox-Lage passt.

Halo als MMO? Das könnte funktionieren

Laut dem Reddit-Beitrag soll Microsoft seit rund ein bis zwei Jahren mit der Idee eines Halo-MMOs experimentieren. Das Projekt befinde sich angeblich noch in einer sehr frühen Phase. Es soll bereits kleine Entwicklungsarbeiten gegeben haben, um ein Gefühl für das Gameplay zu bekommen. Als vollständig genehmigtes Spiel gilt es demnach aber nicht.

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Spannend ist vor allem der Vergleich mit Destiny 2. Spieler sollen angeblich nicht zwingend als Master Chief unterwegs sein, sondern eher als Soldat, ähnlich wie in Halo 3: ODST. Dazu sollen verschiedene Planeten, Quests, PvP, Dungeons und Raids als mögliche Bausteine im Raum stehen.

Das klingt nach einem Halo-Spiel, das deutlich stärker auf langfristige Bindung setzt. Also weniger klassische Kampagne, mehr Loot, Gruppenaktivitäten und wiederkehrende Inhalte. Genau deshalb dürfte das Gerücht viele Fans gleichzeitig neugierig und skeptisch machen.

Ich wäre dabei…

Auf dem Papier passt Halo erstaunlich gut zu einem MMO-Ansatz. Die Reihe besitzt ein riesiges Universum, verschiedene Fraktionen, bekannte Waffen, Fahrzeuge, außerirdische Bedrohungen und genug Lore für viele Jahre an Inhalten. Ein Spiel, in dem Spartaner, ODST-Soldaten oder andere Einheiten gemeinsam Missionen auf fremden Welten abschließen, wirkt nicht völlig abwegig.

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Dazu kommt: Destiny stammt historisch von Bungie, also ausgerechnet von dem Studio, das Halo (bis 2010) einst groß gemacht hat. Viele Fans haben schon lange darüber diskutiert, wie ein Halo-Spiel mit Destiny-Struktur aussehen könnte. Raids gegen Covenant-Überreste, PvPvE-Zonen auf zerstörten Kolonien oder Koop-Einsätze gegen die Flood würden sofort Bilder im Kopf erzeugen. Genau hier liegt der Reiz des Gerüchts. Ein gutes Halo-MMO könnte die Marke größer machen, ohne nur ein weiterer Arena-Shooter zu sein.

Das Gerücht passt perfekt zu den Umstrukturierungen bei Xbox

Microsoft soll laut aktuellen Berichten intern darüber nachdenken, Xbox neu zu strukturieren und die Entwicklung großer Marken wie Halo, Gears of War, Fallout und The Elder Scrolls zu beschleunigen (via WindowsCentral.com). Nach Jahren voller Verzögerungen und Strategiewechsel will Xbox offenbar schneller wieder starke First-Party-Spiele liefern.

Ein Halo-MMO würde in dieses Bild passen. Microsoft besitzt mit World of Warcraft, The Elder Scrolls Online und Fallout 76 bereits mehrere langfristige Online-Spiele, die über Jahre Geld verdienen. Ein Halo-Spiel mit MMO- oder Live-Service-Struktur wäre also wirtschaftlich naheliegend.

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Trotzdem ist genau das auch der kritischste Punkt. Halo Infinite sollte bereits lange unterstützt werden, konnte diesen Anspruch aber nur teilweise erfüllen. Viele Fans reagieren deshalb empfindlich, wenn Microsoft wieder über langfristige Online-Pläne für Halo nachdenkt.

Die entscheidende Frage wäre also nicht nur: Kommt ein Halo-MMO? Sondern: Wer entwickelt es, welches Budget bekommt es und wie sehr bleibt es wirklich Halo?

Obsidian und Halo Studios als gemeinsames Entwickler-Team?

Es geht sogar noch weiter. Der Reddit-Beitrag nennt außerdem Obsidian als Studio, das die Idee angeblich auf den Tisch gebracht habe. Entwickeln soll Obsidian das Projekt aber nicht. Stattdessen ist von einem Team innerhalb eines Studios namens „Team X“ die Rede. Aber auch das bleibt extrem vage.

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Gerade deshalb sollte man diese Information vorsichtig behandeln. In großen Konzernen werden ständig Konzepte geprüft, Prototypen gebaut oder Ideen diskutiert. Nicht jedes Experiment wird ein echtes Spiel. Ein paar frühe Gameplay-Tests bedeuten noch lange keinen Trailer, keinen Release und kein grünes Licht.

Übrigens ist die Idee nicht wirklich neu: Bereits früher gab es mit „Titan“ ein eingestelltes Halo-MMO bei Ensemble Studios. Das Projekt wurde nie veröffentlicht, gilt aber bis heute als eines der spannendsten „Was wäre wenn?“-Kapitel der Xbox-Geschichte. Viele Fans fragen sich seit Jahren, ob Microsoft irgendwann noch einmal einen solchen Versuch wagen würde.

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