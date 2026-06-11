Xbox vor großem Umbruch: Neuer Bericht spricht von massiven Entlassungen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Bei Xbox könnte schon bald der nächste große Einschnitt bevorstehen. Ein neuer Bericht von Bloomberg (hinter einer Paywall) sorgt aktuell für viel Aufsehen in der Gaming-Branche. Demnach plant Microsoft offenbar größere Entlassungen innerhalb der Xbox-Sparte. Die Maßnahmen sollen kurz nach dem Ende des Microsoft-Geschäftsjahres am 30. Juni 2026 starten.

Das Brisante daran: Die angeblichen Kürzungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Xbox ohnehin unter enormem Druck steht. Sinkende Konsolenverkäufe, teure Studio-Übernahmen, hohe Hardwarekosten und eine unklare Strategie rund um Game Pass, Cloud-Gaming und Exklusivspiele beschäftigen Fans und Beobachter seit Monaten. Jetzt könnte Microsoft den nächsten großen Reset vorbereiten.

Laut Bloomberg-Journalist Jason Schreier soll die neue Xbox-Chefin Asha Sharma einen umfassenden Neustart der Gaming-Sparte planen. Schreier schrieb auf Bluesky, dass Xbox im kommenden Monat größere Entlassungen vorbereite. Dabei gehe es offenbar nicht nur um einzelne Teams, sondern um eine breitere Umstrukturierung.

Nächster großer Umbau innerhalb des Xbox-Teams?

Offiziell hat Microsoft die Zahl der möglichen betroffenen Mitarbeiter noch nicht bestätigt. Genau das macht die Situation so angespannt. Laut Reuters, das sich ebenfalls auf Bloomberg beruft, sollen die Kürzungen vor allem mit Budgetsenkungen und einer neuen Ausrichtung des Geschäfts zusammenhängen.

Für Fans stellt sich nun eine große Frage: Was bedeutet das für kommende Spiele?

Die vergangenen Jahre waren für Xbox widersprüchlich. Einerseits hat Microsoft mit Bethesda und Activision Blizzard zwei riesige Publisher übernommen. Andererseits blieb die große Wende bei Hardware, Game Pass und Exklusivspielen aus. Viele Fans fragen sich bis heute, wofür Xbox als Plattform eigentlich stehen soll.

Was passiert jetzt mit Game Pass, Studios und Exklusivspielen?

Genau dieser Punkt könnte nun zum Kern des neuen Plans werden. Berichten zufolge soll Xbox prüfen, welche Bereiche wirklich wachsen können und welche Projekte zu teuer geworden sind. Möglich sind Budgetkürzungen, Änderungen bei Studios oder eine stärkere Konzentration auf große Marken. Bestätigt ist das im Detail aber noch nicht.

In der Community löst der Bericht gemischte Reaktionen aus. Auf Reddit diskutieren viele Nutzer nicht nur über mögliche Entlassungen, sondern auch über Microsofts Strategie der letzten Jahre. Besonders häufig fällt dabei die Kritik, dass Xbox zwar viele Studios gekauft, aber zu selten klare Erfolge geliefert habe.

Entlassungen treffen in erster Linie Menschen, nicht Marken. Trotzdem könnten die Folgen auch Spieler spüren. Wenn Microsoft intern stärker auf Profitabilität achtet, könnten kleinere Projekte schwieriger werden. Auch Experimente im Game Pass oder weniger bekannte Marken könnten unter Druck geraten.

Gleichzeitig könnte ein klarerer Fokus Xbox helfen. Die Marke braucht dringend Antworten auf einfache Fragen: Welche Spiele bleiben exklusiv? Welche Rolle spielt die nächste Xbox-Konsole? Und wie wichtig ist Game Pass in Zukunft wirklich?

Der Bericht trifft Xbox in einer heiklen Phase. So viel ist sicher. Noch ist vieles offen. Der Bericht zeigt aber deutlich, dass Xbox vor einer entscheidenden Phase steht. Nach Jahren voller Versprechen, Übernahmen und Strategiewechsel könnte Microsoft nun härter durchgreifen als bisher. Anscheinend rührt die neue Xbox-Chefin Asha Sharma im Hintergrund ordentlich um.