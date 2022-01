Milliardendeal: Microsoft kauft Activision Blizzard!

Microsoft Xbox hat angekündigt einen Deal mit Activision Blizzard erreicht zu haben. Die Entwicklerfirma hinter World of Warcraft, Call of Duty und anderen Franchise Giganten, soll um unglaubliche 68,7 Milliarden Dollar gekauft worden sein. Diese Nachricht kam direkt über Xbox Wire und ist brandheiß. Nicht nur ist dies finanziell ein gewaltiger Deal. Somit gibt es einen regelrechten Erdrutsch bei der Franchise Verteilung der Konsolen Branche.

Today is a historic moment. We are excited to announce that the world-renowned franchises and talented people at @ATVI_AB will be joining Team Xbox!

Advertisment

Full announcement details here: https://t.co/RwF0QgXVwE pic.twitter.com/jIXuYCcndG

— Xbox (@Xbox) January 18, 2022