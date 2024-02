Star Wars: Scheinbar Videospiel mit Jar Jar Binks in Arbeit!

Der Star Wars Schauspieler Ahmed Best hat über seinen Instagram Account der Welt verraten, dass er wieder Motion Capture Arbeit macht. Dieses Mal nicht für einen Film, sondern für ein Videospiel von Activision. Dabei gibt er eindeutige Hinweise, dass es mit Star Wars zu tun hat. Was wird das werden?

Lucasfilm Games bringt bald Games

Nach der tragischen Auflösung von LucasArts und dem Ablauf der grauenhaften Lizenz, dass ausschließlich EA Star Wars Videospiele machen darf, sollen nun unter dem Lucasfilm Games Banner Videospiele von allen möglichen Videospielentwicklern veröffentlicht werden. Die Möglichkeiten sind also grenzenlos, sodass jedes Studio, welches eine gute Idee hat, sich an die Arbeit machen darf. Es sollten also zahlreiche und sehr unterschiedliche Star Wars Titel kommen. welche sich allesamt just in Entwicklung befinden.

Activision macht Star Wars!

Eines dieser sich in Entwicklung befindlichen Videospiele scheint von Activision zu sein. Ein Studio von welchem bis Dato keiner wusste, dass dort gerade etwas in Sachen Star Wars von statten geht. Dass dem aber so sei, hat gerade ein weltbekannter Schauspieler in der Star Wars Riege verraten: Ahmed Best, der Schauspieler, welcher keinen geringeren als Jar Jar Binks in den Star Wars Episoden 1 bis 3 gespielt hat.

Die Ankündigung

So hat dieser nun auf seinem Instagram Account ein Selfie von sich gepostet, welches ihn in voller Motion Capture Montur zeigt und zu welchem er kryptisch kommentiert, dass er gerade dachte, draußen zu sein, aber wieder zurückgeholt worden sei. Darin war auch der Hashtag mit “Activision” zu finden.

Warum soll es sich hierbei um Jar Jar Binks handeln?

Zwar ist Ahmed Best erst letztes Jahr zu Star Wars zurückgekehrt: in The Mandalorian. Allerdings in einer anderen Rolle, in welche er künftig ebenfalls in Film oder Videospielen vorkommen könnte. Hier dürfte allerdings auf der Hand liegen, wen oder was er hier darstellt. Nicht nur, dass er einen Hashtag mit “Jar Jar Binks” gesetzt hat. Auch sein Anzug weckt Erinnerungen daran, als man ihn seit 25 Jahren in Making Of Material beim Darstellen des Gungans gesehen hat. Natürlich könnte er auch einen Menschen darstellen, aber dafür bräuchte es nicht extra einen Ahmed Best im Studio.

Wie groß wird Jar Jar Binks’ Rolle sein?

Man kann nur spekulieren was das für ein Titel wird. Ob der Charakter Jar Jar Binks die Hauptfigur des Titels sein wird, ist aufgrund seiner Beliebtheit eher unwahrscheinlich. Dennoch dürfte seine Rolle tragender sein als man sich vor dem Leak noch erwartet hätte. Schließlich ist es ein großer Unterschied eine Figur vorkommen zu lassen oder den originalen Schauspieler zu engagieren, welcher genau so wie in den Filmen die Figur via Motion Capture wieder zum Leben erweckt. Im schlimmsten Fall handelt es sich hier um keinen Star Wars Titel, sondern “nur” um einen Call of Duty: Warzone Skin mit einem gewaltigen Star Wars Crossover.

Der Kreis schließt sich

Jar Jar Binks war übrigens der erste Filmcharakter mit tragender Rolle, welcher vollends mit Motion Capture eines Schauspielers dargestellt worden war. Ein Umstand, weswegen Michael Jackson, welcher sich anfangs für die Rolle interessierte, sein Interesse daran verloren hatte. Ahmed Best war der perfekte Cast. Auch wenn er früher diese Entscheidung wegen vieler toxischer Star Wars Fans bereut hatte, so scheint er nun mit diesem Schritt Frieden mit seiner Rolle geschlossen zu haben.

Er ist nicht der Einzige: auch Hayden Christensen ist zu seiner Rolle als Anakin Skywalker (bereits mehrmals) zurückgekehrt.

Quelle: instagram.com via bestahmed