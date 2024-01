Call of Duty: Warzone – Beliebte Map kommt in Season 2 zurück

Es sieht so aus, als würde die Karte Fortune’s Keep in Call of Duty: Warzone in der zweiten Saison zurückkehren. Activision hat verschiedenen Warzone-Influencern offizielle Pakete zukommen lassen, die stark auf die Rückkehr der Karte hinweisen.

Fortune’s Keep wurde ursprünglich im Jahr 2022 in Warzone eingeführt und erfreute sich aufgrund des engen Viertels und des einzigartigen Spielflusses großer Beliebtheit. Fortune’s Keep wurde für den Wiederauferstehungsmodus von Warzone entwickelt. Dieser Modus ermöglicht es toten Spielern, sich erneut zu entfalten, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Die ursprüngliche ‘Resurgence’-Karte von Warzone ist die Insel der Wiedergeburt, ein weiterer Fan-Liebling, dessen Rückkehr für dieses Jahr angekündigt wurde. Derzeit können Fans Resurgence auf Vondel und Ashika Island oder auf einem verkleinerten Urzikstan spielen, das eine POI-Rotation verwendet. Resurgence-Fans werden bald eine weitere Möglichkeit haben, ihren Lieblingsmodus zu genießen.

Eine Gruppe von Warzone-Inhaltserstellern hat offizielle Pakete von Activision erhalten, auf denen “Call of Duty Season 2” steht. Jedes Paket enthält ein anderes Modell eines POI von Fortune’s Keep, was darauf hindeutet, dass die Karte in Season 2 zurückkehren wird. Die Veröffentlichung von Warzone’s Season 2 ist für den 7. Februar geplant. Jedes Modell zeigte einen neu gestalteten POI von Fortune’s Keep. Eines der Modelle zeigte sogar einen völlig neuen POI. Dies lässt darauf schließen, dass die Karte von 2024 im Vergleich zur ursprünglichen Version verändert sein wird. Die umgestalteten POIs wiesen Erdbebenschäden auf. Der neue POI zeigte ein Hafengebiet mit einem Dock, das in den Ozean hineinragt. Call of Duty hat bestätigt, dass Fortune’s Keep in Saison 2 zurückkehren wird. Ein genaues Veröffentlichungsdatum wurde jedoch nicht genannt. Die Karte könnte entweder mit dem Start der Saison am 7. Februar oder während eines späteren Mid-Season-Updates veröffentlicht werden.

Zukünftig neue Inhalte für Warzone

BREAKING: Looks like the earthquake that hit Fortune’s Keep has also caused major damage to the Castle / Keep itself. Fortune’s Keep 2.0 arrives with Season 2 of Warzone. Via @Nicari pic.twitter.com/ekA3aaIPUk — ModernWarzone (@ModernWarzone) January 29, 2024

In naher Zukunft wird Warzone das Feature des verdeckten Exfils einführen. Ursprünglich sollte die neue Exfil-Option mit dem Season 1 Reloaded-Update am 17. Januar hinzugefügt werden. Aufgrund negativer Fan-Reaktionen nach ihrer Enthüllung wurde sie jedoch verschoben. Warzone kündigte an, dass das Feature schließlich in einer eigenen Playlist zusammen mit dem neuen Waffenkoffer-Feature, das ebenfalls verschoben wurde, hinzugefügt wird. Warzone hat jedoch noch kein konkretes Veröffentlichungsdatum für die neue Playlist bekannt gegeben.

Außerdem kündigte Warzone die Rückkehr des Spezialistenbonus und der Insel der Wiedergeburt an. Der Spezialistenbonus war ein sehr seltener Beutegegenstand, der den Spielern Zugang zu allen Perks in Warzone gab. Die Perk, die zusammen mit der Insel der Wiedergeburt angeteasert wurde, hat noch kein Veröffentlichungsdatum. Die beiden zurückkehrenden Features werden wahrscheinlich später in diesem Jahr hinzugefügt.