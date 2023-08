Ahsoka: Was ihr vor der neuen “Star Wars”-Serie wissen müsst

Heute startet die neue "Star Wars"-Serie Ahsoka. Doch was müsst ihr gesehen haben, um die Serie zu verstehen?

(L-R); Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead) and Ahsoka Tano (Rosario Dawson) in Lucasfilm's AHSOKA, exclusively on Disney+. ©2023 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

Nach der dritten Staffel von The Mandalorian startet am 23. August die neuste Serie aus der weit, weit entfernten Galaxie. Anders als bisherige, setzt die neuste “Disney+”-Serie jedoch voraus, dass Fans mit der namensgebenden Jedi-Ritterin bereits vertraut sind. Denn Ahsoka soll unter der Leitung von Dave Filoni nicht nur für sich selbst stehen, sondern auch eine quasi Fortsetzung zu den Animationsserien Clone Wars und Rebels darstellen.

Was müssen also Neulinge, die noch nie etwas von der Togruta mit den doppelten Laserschwerter gehört haben, vor dem Start der Serie wissen? So einiges, wie sich zeigen wird. Nachfolgend findet ihr die wichtigsten Informationen. Mit Spoilern zu Star Wars: The Clone wars, Rebels, The Mandalorian und Book of Boba Fett.

Ahoska – Der Jedi, der zu viel wusste

Ihren Ursprung hat Ahsoka Tano in der Animationsserie The Clone Wars. Genauer gesagt war ihr erster Auftritt im 2008 erschienen Kinofilm, der mehrere Folgen der Serie nutzte, um eine zusammenhängende Geschichte zu erzählen. Sie wurde als Padawan von Anakin Skywalker eingeführt, der mindestens genauso wenig von ihr begeistert war, wie die Fangemeinschaft.

Doch Dave Filoni, der Macher der Serie, entwickelte sie im Laufe der sieben Staffel zu einem der spannendsten Charaktere aus dem “Star Wars”-Universum, wo sie nun ihren festen Platz hat. Mit ihrem Master Anakin erlebte sie dabei ein Abenteuer nach dem andere und die beiden ergänzten sich perfekt. Aufbrausend und emotional. Stur und dickschädelig. Pflichtbewusst und hilfsbereit.

Doch nachdem sie von dem Jedi-Orden für ein Verbrechen beschuldigt wurde, das sie nicht begannen hatte, kehrte sie den Jedi den Rücken zu. Sie verließ ihren Master und schaffte es so Order 66 zu überleben. Als graue Jedi-Kriegerin streifte sie von nun an alleine durch die Galaxie. Mit zwei weißen Lichtschwertern und überall dort zu Hilfe, wo sie gebraucht wurde.

Rebell wider Willen

In den letzten Jahren des Imperiums ist sie es auch, die als geheimer Informantin Fulcrum die entstehende Rebellion mit Informationen versorgte. Nach Jahren des Exils schließt sich Ahsoka der Rebellenzelle rund um Pilotin Hera Syndulla und dem ehemaligen Jedi, Kanan Jarrus, an. Jarrus, der mit Ezra Bridgers einen eigenen Padawan hat, hilft sie bei dessen Ausbildung. Bis es zur Konfrontation mit ihrem alten Master kommt. Darth Vader.

Es kommt zum Kampf in einem alten Sith-Tempel, wo die fähige Jedi merken muss, dass von ihrem alten Freund nichts mehr übrig ist. Als er scheinbar zum finalen Schlaf ausholt, entkommt sie plötzlich… Wohin, fragt ihr euch? In ein Zeitreiseportal natürlich! Der zeitreisende Ezra Bridger zieht sie in die Welt zwischen den Welten, von wo aus bestimmte Ereignisse aus der “Star Wars”-Geschichte besucht werden können. Sie kann Vader entkommen, wann sie jedoch aus dem Zeitportal wieder entflieht, ist nicht ganz klar.

Denn in der Zwischenzeit haben es die Rebellen mit dem intelligenten Großadmiral Thrawn zu tun bekommen, der den Planeten Lothal unterjocht. Es kommt zur Entscheidungsschlacht und Ezra und Thrawn werden von den mysteriösen Purgill in die Dunklen Regionen entführt. In der Zeit danach sehen wir, wie Ahsoka auf Din und Grogu trifft und kurze Zeit dem Sohn ihres Freundes, Luke Skywalker, bei der Gründung eines neuen Ordens hilft.

Doch was mit Ezra und Thrawn passiert ist, scheint sie nicht loszulassen. So deutet bereits ihr Auftritt in The Mandalorian darauf hin, dass die Suche nach den beiden einen Großteil der neuen Serie ausmacht. Hinzukommen bekannte Gesichter aus Star Wars: Rebels, die ihr dabei helfen. Zeitlich dürfte die neue Serie also genau dort angesiedelt sein, wo die Animationsserie geendet hat. Heute wissen wir, dass das einige Jahre nach dem Fall des Imperiums sein muss. Ob sie jedoch dabei Erfolg hat, könnt ihr ab heute auf Disney+ herausfinden.