Star Wars: “The Mandalorian”-Film angekündigt

Lucasfilm hat angekündigt, dass ein neuer “Star Wars”-Film in Produktion geht. “The Mandalorian & Grogu” soll im Laufe des Jahres mit den Dreharbeiten beginnen. John Favreau (Iron Man, The Lion King) übernimmt die Regie (via The Hollywood Reporter).

Seit Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker über die Leinwände geflimmert ist, wurde es still um die weit, weit entfernte Galaxie. Jedenfalls auf den großen Schirmen. Denn in den letzten fünf Jahren kam zwar kein Film mehr ins Kino – nicht, dass es nicht versucht wurde – dafür aber unzählige Streaming-Serien. Dies soll sich nun ändern. Denn so soll noch der erste Film seit fünf Jahren in diesem Jahr mit den Dreharbeiten beginnen.

“The Mandalorian & Grogu”, wie der Film vermutlich nur vorläufig heißt, soll dabei die Geschichte des namensgebenden Kopfgeldjägers, sowie seines grünen Schützlings, weitererzählen. Als Regisseur fungiert demnach auch John Favreau , der die Drehbücher für einen Großteil der drei Staffel schrieb, sowie die Kameraführung für die erste Episode aus Staffel 2 übernahm. Unterstütz wird er dabei von seinem Produktionspartner Dave Filoni, der co-produziert und unlängst alle Folgen der Spin-Off-Serie Ahsoka schrieb.

Welcher Star Wars-Film ist der erste?

Favreau, der sich mit Iron Man 2008 bereits mit der Schöpfung des MCU auszeichnete, gilt als richtige Wahl für den ersten Star-Wars-Film nach einer Zeit der eher mauen Erfolge. Unklar ist hingegen, ob Favreau mit seinem Film den bereits angekündigten Mandalorian-Film von Dave Filoni ersetzt, der für die nächsten Jahre geplant war. Vorstellbar ist es jedenfalls, da auch Filonis Film als Verbindungsstück zwischen den Serien dienen und die Abenteuer des Mandalorians auf der großen Leinwand fortsetzen sollte.

Auch bestätigte Lucasfilm damit, dass der erste neue Film nicht die geplante Rückkehr von Daisy Ridley als Rey Skywalker behandelt. In ihrer Releaseplanung haben Disney und Lucasfilm derzeit einen unbenannten Film für den 19. Dezember 2025 geplant. Ob es sich dabei schon um den Mandalorian-Film handelt, ist jedoch unklar. Nachdem der FIlm erst gegen Ende des Jahres mit den Dreharbeiten beginnt, handelt es sich bei dem Termin vermutlich nur um einen Platzhalter.