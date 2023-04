Star Wars: Daisy Ridley kehrt als Rey in neuem Film zurück

Darüber hinaus wurden 2 weitere Filme auf der diesjährigen Star Wars Celebration angekündigt.

Nach mehreren Jahren der scheinbaren Planlosigkeit, scheint Disney nun erneut die großen Leinwände erobern zu wollen. Auf der diesjährigen Star Wars Celebration in London hat das Studio gleich drei neue Filme angekündigt, die aller Voraussicht nach die nächsten großen Projekte des Studios darstellen sollen.

Drei neue ,,Star Wars”-Filme

Die drei neuen Filmprojekte haben zwar noch kaum konkrete Informationen bekommen, die Regisseure stehen hingegen schon fest. Zum einen James Mangold, der den Superhelden-Western Logan inszenierte und für Disney den kommenden fünften Teil der ,,Indiana Jones”-Reihe umsetzt. Mangolds Film soll laut eigener Aussage ein ,,biblisches Epos” sein, das die Ursprünge der Macht beleuchten soll und 25,000 Jahre vor den Hauptfilmen angesiedelt ist. Eine gute Wahl, wenn man bedenkt, dass die weit zurückliegende Vergangenheit derzeit der beste Ort für die spannendsten ,,Star Wars”-Geschichten ist.

Der zweite Regisseur ist niemand geringeres als Dave Filoni. Filoni war bislang vor allem für die animierten Serie verantwortlich, fungierte allerdings auch als Produzent und Regisseur der hochgelobten ,,The Mandalorian”-Serie, die derzeit in ihrer dritten Staffel läuft. Als Drehbuchautor und Regisseur ist er indes auch für die im August startenden ,,Disney+”-Serie Ahsoka verantwortlich. Und genau in jener Ära- die auf dem Event schlicht ,,Gegenwart” genannt wurde – soll sein Film angesiedelt sein. So soll er ein abschließendes Großevent für Serie wie The Mandalorian und Ahsoka sein, in jenen die liebgewonnen Charaktere ihr Leinwanddebut geben.

Daisy Ridley kehrt als Rey zurück

Das dritte Projekt könnte allerdings für viele ,,Star Wars”-Fans das spannendste sein. So übernimmt die Filmemacherin Sharmeen Obaid-Chinoy (Ms. Marvel) die Regie eines Films, der 15 Jahre nach Episode 9: Der Aufstieg Skywalkers angesiedelt ist. In der Hauptrolle soll erneut Daisy Ridley als Rey Skywalker zurückkehren. Die Regisseurin gab bereits an, dass in ihrem Film der Fokus auf einer neuen Jedi-Akademie liegen soll. Gut möglich also, dass wir schon bald eine neue Generation an Jedi-Rittern, unter der Leitung von Rey, kennenlernen.

Ob hingegen die zahlreichen anderen, bereits angekündigten Filme immer noch in Produktion sind, blieb jedoch unklar. Während bereits bekannt ist, dass der von Patty Jenkins entwickelte Rogue-Squadron-Film gestrichen ist, hängen die weiteren Projekte in der Schwebe. Ob also der Film von Watchmen- Schöpfer Damon Lindelof , sowie die geplante Trilogie von Rian Johnson jemals das Licht der Welt erblicken, ist fraglich.