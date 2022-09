The Mandalorian Staffel 3 – erster Trailer veröffentlicht

Star Wars Mandalorian Staffel 2 ©Disney/Lucasfilm Ltd. & TM. All rights reserved.

Bei der diesjährigen D23, einem exklusiven Disney-Event, konnten sich auch diesmal wieder Fans über zahlreiche neue Ankündigungen aus der Marvel- und ,,Star Wars”-Schmiede freuen. Das Event gab zwar relativ wenig über neue Filme preis. Etwa die eigenständige Trilogie, die laut Regisseur Rian Johnson immer noch ein Herzensprojekt wäre. Für Serienfans gab es aber umso mehr. Allen voran ein erster Trailer für die kommende Staffel 3 von The Mandalorian.

Der erste Trailer beginnt mit Szenen aus den bisherigen Staffeln, die noch einmal die besondere Beziehung zwischen Grogu und Din Djarin verdeutlichen sollen. Doch auch die neuen gezeigten Bilder versprechen jetzt schon einiges. Wir sehen beispielsweise die Ruinen des zerbombten Mandalores, das vom Imperium vernichtet wurde. Auch Bo Katan ist erneut mit von der Partie, die bedrohlich auf ihrem Thron sitzt. Der Konflikt um das Dark Saber wird eine zentrale Rolle in der neuen Staffel spielen.

The Mandalorian kämpft mit Konsequenzen

Doch wie Rick Famuyiwa, Regisseur von einigen Folgen von The Mandalorian, preisgab (via IGN), soll der Kern der Staffel ein anderes Thema behandeln. Wie auch im Trailer zu hören ist, muss Din Djarin mit der Entscheidung leben, seinen Helm am Ende von Staffel 2 abgenommen zu haben. Laut der kryptischen Schmiedin sei er nun nicht einmal mehr ein Mandalorianer. Was das für die Staffel bedeutet, erklärt der Regisseur:

,,Die Entscheidungen, die wir treffen, haben offensichtlich Auswirkungen. […] Er hat diese Entscheidung für das Kind getroffen, welche weiterhin nachhallen wird. Teile davon sollen während dieser Staffel erkundet werden. Denn ein Vater macht alles für sein Kind. Ein Vater, der in jenem Moment wirklich nur das beste für sein Kind im Kopf hatte und jetzt mit den Konsequenzen leben muss.”

The Mandalorian Staffel 3 hat schon jetzt das Potential eine der emotionalsten Staffeln der Serie zu werden, wenn sie Anfang 2023 startet. Darüber hinaus ist leider noch nicht viel über die Serie bekannt. Auch wenn wir schon sehr viel spekuliert haben. Sicher ist nur, dass wir eine Schauspielerin nicht mehr sehen werden, weil sie wegen ,,abscheulicher” Aussagen kurzerhand von Disney gefeuert wurde.

