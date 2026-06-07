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Pelé kommt kostenlos zu Ultimate Team

EA FC 26 verschenkt Pelé zur WM, aber du musst dich rechtzeitig einloggen

Zur großen Fußball-WM bekommen Spieler in EA FC 26 eine 93er Pelé-ICON für Ultimate Team. Wer sie haben will, muss sich rechtzeitig einloggen.

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Artikel von Markus +
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EA Sports FC 26 nutzt die internationale Fußballstimmung für eine große Ultimate-Team-Aktion. Passend zum „Festival of Football“ verschenkt EA eine besondere Pelé-ICON-Karte. Die brasilianische Fußballlegende kommt mit einer Gesamtwertung von 93 OVR ins Spiel und kann von Spielern kostenlos beansprucht werden.

Der Zeitraum ist klar begrenzt. Wer Pelé haben möchte, muss zwischen 05. Juni und 24. Juli 2026 in Football Ultimate Team einloggen und spielen. Danach ist die Aktion vorbei. EA verbindet das Geschenk mit dem großen Sommer-Update, das internationale Turnier-Stimmung in FC 26 bringt.

Pelé bekommt drei verschiedene Wege

Besonders spannend ist, dass Spieler nicht einfach nur eine feste Karte erhalten. Electronic Arts verteilt zusätzlich drei „Choose Your Journey“-Evolutions. Damit kann Pelé unterschiedlich weiterentwickelt werden. Zum Start stehen drei Richtungen zur Wahl: ST mit Low Driven+, CM mit Incisive Pass+ oder LW/RW mit Finesse Shot+. Das macht die Karte flexibler als ein normales Geschenk. Spieler können Pelé also stärker an ihr eigenes Team und ihre bevorzugte Spielweise anpassen.

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Pelé ist nicht irgendeine ICON. Er steht wie kaum ein anderer Spieler für die Geschichte der Weltmeisterschaft. Genau deshalb passt seine Karte perfekt in die aktuelle Fußballphase. EA darf zwar nicht mehr die offizielle FIFA-WM als eigenes Produkt nutzen, kann aber mit dem „Festival of Football“ trotzdem stark auf internationale Fußballmomente setzen.

Für EA FC 26 ist das clever. Während FIFA mit einem eigenen Netflix-WM-Spiel zurückkehrt, hält EA seine Spieler mit Ultimate-Team-Belohnungen, neuen Events und internationalen Inhalten im eigenen Ökosystem.

Für Ultimate-Team-Spieler lohnt sich der Login

Gerade weil die Karte kostenlos ist, dürfte fast jeder aktive FUT-Spieler sie mitnehmen. Eine 93er ICON kann auch für spätere Squad-Building-Challenges, Events oder Spezialteams wertvoll sein. Noch wichtiger ist aber die Evolution-Funktion, weil Pelé nicht nur als Nostalgie-Bonus im Verein landet, sondern aktiv anpassbar bleibt.

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Wer EA FC 26 besitzt und Ultimate Team spielt, sollte sich die Aktion also nicht entgehen lassen. Der Aufwand ist gering, der Name riesig, und der Zeitraum läuft nur bis 24. Juli 2026.

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