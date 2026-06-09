EA Sports nennt den WM-Sieger 2026: Die letzten vier Prognosen waren goldrichtig

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Die Fußball-WM startet am 11. Juni und natürlich beginnt jetzt wieder die große Frage: Wer wird Weltmeister? Brasilien? Frankreich? England? Argentinien noch einmal? Oder doch Spanien? EA Sports FC 26 hat das komplette Turnier bereits simuliert und nennt einen klaren WM-Sieger.

Natürlich entscheidet kein Videospiel, wer wirklich Weltmeister wird. Fußball bleibt Fußball. Ein früher Platzverweis, eine Verletzung, ein schwacher Tag oder ein Elfmeterschießen können alles verändern. Trotzdem sorgt diese Simulation für Aufmerksamkeit, weil EA in der Vergangenheit eben erstaunlich oft richtig lag.

Warum diese EA-Prognose mehr ist als nur ein Marketing-Gag

Laut der Simulation von EA holt sich Spanien den WM-Titel 2026. Für viele klingt das erst einmal wie ein netter Marketing-Gag. Doch genau hier wird es spannend: EA lag mit seinen WM-Prognosen zuletzt viermal in Folge richtig. Spanien 2010, Deutschland 2014, Frankreich 2018 und Argentinien 2022 wurden vorab korrekt vorhergesagt.

Gerade vor dem WM-Start passt diese Meldung perfekt. Fans diskutieren ohnehin über Favoriten, Kader, Gruppen und mögliche Überraschungen. Wenn dann ein Spiel wie EA Sports FC 26 Spanien als Weltmeister sieht, liefert das sofort Gesprächsstoff.

Und ganz aus der Luft gegriffen ist der Tipp nicht. Spanien gehört auch in vielen echten Datenmodellen zu den großen Favoriten. Das Team hat junge Stars, viel Ballkontrolle und nach dem EM-Erfolg in Deutschland 2024 wieder dieses Gefühl, dass etwas Großes möglich ist. Außerdem scheint die Gruppenauslosung für die Spanier machbar zu sein. Die Gegner in der Qualifikationsgruppe lauten Kap Verde, Saudi-Arabien und Uruguay.

Vier Volltreffer in Folge: Wie ernst kann man die Prognose nehmen?

Spanien hat den WM-Titel zuletzt 2010 geholt. Damals war die Mannschaft rund um Xavi, Iniesta, Casillas und Villa praktisch das Maß aller Dinge. Danach folgte ein längerer Umbruch. Jetzt wirkt Spanien aber wieder wie eine Mannschaft, die einen eigenen Stil hat und trotzdem moderner spielt.

Mit Spielern wie Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri oder Rodri bringt Spanien viel Tempo, Technik und Kontrolle mit. Genau solche Teams funktionieren in Simulationen oft stark, weil sie viele spielerische Lösungen haben und selten komplett auseinanderfallen. Ob das in einem echten Turnier reicht, ist natürlich eine andere Frage. Eine Weltmeisterschaft ist brutal. Ein schlechter Abend kann alles beenden. Aber als Favorit ist Spanien absolut glaubwürdig. Wenn sie jedoch im Finale gegen Österreich stehen, würde ich diese EA-Prognose gerne widerlegt haben.

EA Sports FC 26 ist übrigens nicht das offizielle WM-Spiel der FIFA. Dieses erscheint zum Start der Weltmeisterschaft in Nordamerika am 11. Juni 2026 auf Netflix. Ja, du hast richtig gelesen. Nicht auf PC oder Konsolen, sondern auf der Streaming-Plattform die uns u.a. Stranger Things oder interessante Videospiele-Dokumentationen beschert hat.

Wenn du normalerweise nicht so der Fußball-Fan bist, deine PS5 (oder PS4) trotzdem mit FC 26 „aufrüsten“ möchtest, gibt es für PlayStation Plus-Abonnenten eine gute Gelegenheit, den Titel kostenlos zur WM zu spielen. Natürlich haben wir auch dafür die notwendigen Guide-Artikel, damit du die stärksten FC 26-Spieler auf das Feld schicken kannst. Damit bist du gerüstet, auch wenn du nicht so der FC-Profi bist.