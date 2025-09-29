EA Sports FC 26 – Die stärksten Spieler

Tim RantzauTim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

In EA Sports FC 26 ist Physis mehr als nur Muskelkraft – sie beeinflusst Zweikampfverhalten, Ballabschirmung, Luftduelle und die Fähigkeit, sich gegen Druck zu behaupten. Spieler mit hohem Physis-Wert sind besonders wertvoll in defensiven Rollen, als Zielspieler im Sturm oder als Abräumer im Mittelfeld. Für Tim, der gerne mit strukturierten, taktisch belastbaren Teams arbeitet, sind diese Spieler essenziell für Stabilität und Kontrolle.

Wer sich die am physisch stärksten Spieler in FC 26?

Name Klub Position Alter Höhe Gesamt Särke Physis Viktor Gyokeres Arsenal ST 27 1,87 m 87 91 91 Joelinton Newcastle ZM 29 1,85 82 90 90 Yilmaz Galatasaray LM 25 1,85 80 90 90 Erling Haaland Man City ST 25 6’5″ 90 93 88 Milinkovic-Savic Al Hilal ZM 30 6’4″ 84 90 88 Davinson Sanchez Galatasaray IV 29 6’2″ 82 90 88 Tomas Chory Slavia Praha ST 30 6’7″ 75 95 88 Ahmet Gurleyen Hansa Rostock IV 26 6’4″ 68 93 88 Tim Kleindienst M’gladbach ST 30 6’4″ 81 87 88 Vincent Janssen Royal Antwerp FC ST 31 6’0″ 77 91 88 Virgil van Dijk Liverpool IV 34 6’4″ 90 93 87 Harold Moukoudi AEK Athens IV 27 6’3″ 76 93 87 Armando Mendez Lanus RR 29 5’9″ 71 95 87 Cedric Kipre Ipswich IV 28 6’4″ 74 94 87 Elias Gomez Velez Sarsfield LV 31 5’9″ 73 87 87 Josh Laurent Burnley ZDM 30 6’2″ 73 87 87 Calvin Bassey Fulham IV 25 6’1″ 78 88 87 Wout Weghorst Ajax ST 33 6’6″ 78 92 87 Pathe Ciss Rayo Vallecano ZDM 31 6’1″ 77 88 87 Jonathan Tah Bayern Munchen IV 29 6’5″ 87 91 86 Antonio Rudiger Real Madrid IV 32 6’3″ 86 91 86 William Pacho PSG IV 23 6’2″ 86 89 86 Nikola Milenkovic Nottingham Forest IV 27 6’5″ 83 90 86 Brian Kaltak Perth Glory IV 31 5’11“ 68 92 86 Luis Advincula Boca Juniors RV 35 5’11“ 75 88 86 Michael Frey QPR ST 31 6’2″ 70 91 86 Joao Klauss St. Louis City SC ST 28 6’3″ 72 90 86 Maximiliano Falcon Inter Miami CF IV 28 5’10“ 70 82 86 Federico Baschirotto Cremonese IV 28 6’0″ 75 88 86 Zaid Romero Club Brugge IV 25 6’4″ 72 91 86 Karlo Muhar CFR 1907 Cluj ZDM 29 6’3″ 69 88 86 Ionut Stoica FC Hermannstadt IV 37 6’1″ 68 90 86

Diese Spieler dominieren physisch – ideal für Luftduelle, Ballbehauptung und das Brechen gegnerischer Pressinglinien. Besonders Lukaku und Koulibaly sind auch technisch solide und können in höheren Ligen bestehen.

Was sind die taktischen Einsatzmöglichkeiten?

Wenn du dein Team in EA Sports FC 26 strategisch aufbaust, lohnt sich ein Blick auf die Rollenverteilung und Spielertypen, die bestimmte Spielstile optimal unterstützen. Im Sturm sind Zielspieler wie Zapata, Lukaku oder Mateta besonders wertvoll, wenn du auf lange Bälle, Flanken und Rückraumablagen setzt. Ihre physische Präsenz und Kopfballstärke machen sie zu idealen Anspielstationen, die nicht nur selbst abschließen, sondern auch Räume für nachrückende Spieler schaffen.

In der Defensive sorgen Akteure wie Koulibaly und Coates für Stabilität – sie sind prädestiniert für tiefe Verteidigungslinien, dominieren in Luftduellen und bringen die nötige Robustheit mit, um Strafraumszenen zu entschärfen. Im Mittelfeld übernimmt ein Spieler wie M’Changama die Rolle des Box-to-Box-Motors: Er absorbiert Druck, behauptet den Ball unter Gegnerkontakt und öffnet Räume durch kluge Läufe und Pässe.

Für Konterabsicherung ist Embolo ein Schlüsselspieler – seine Kombination aus Tempo und Stärke erlaubt es dir, Umschaltmomente nicht nur einzuleiten, sondern auch abzusichern, falls der Ball verloren geht. Mit dieser Rollenverteilung kannst du dein Team nicht nur balancieren, sondern gezielt auf Spielphasen und Gegnerdruck reagieren.

Strategische Tipps

Im Karrieremodus ist Physis ein unterschätzter Trumpf, besonders in unteren Ligen, wo technische Finesse oft noch nicht ausgereift ist. Hier kannst du mit körperlich robusten Spielern gezielt Druck aufbauen, Zweikämpfe dominieren und das Spieltempo diktieren – ein entscheidender Vorteil gegen technisch überlegene Gegner. Im Clubs-Modus lohnt es sich, einen Spieler mit hohem Physis-Wert zu erstellen, ideal für zentrale Rollen wie den Holding Midfielder, der das Spiel absichert, oder den Target Man, der lange Bälle festmacht und Räume für Mitspieler öffnet.

In Ultimate Team entfaltet sich die Kraft physischer Spieler besonders im Konterspiel: Kombinierst du Tempo mit Stärke, etwa durch ein Trio wie Lukaku, Embolo und Coates, entsteht ein Setup, das nicht nur schwer zu stoppen ist, sondern auch taktisch flexibel agieren kann. Doch Physis allein reicht nicht aus – erst in Kombination mit Balance, Ballkontrolle und Ausdauer wird sie zur echten Waffe.

Ein Spieler, der nicht nur standhält, sondern auch präzise agiert und über die volle Distanz Leistung bringt, macht den Unterschied zwischen einem soliden Körper und einem dominanten Spielgestalter.

Die physisch stärksten Spieler in EA Sports FC 26 sind nicht nur Muskelpakete – sie sind taktische Werkzeuge für Stabilität, Kontrolle und Durchsetzungskraft. Ob du im Karrieremodus aufsteigen, in Clubs dominieren oder in Ultimate Team robuste Linien bauen willst – diese Spieler sind deine Ankerpunkte.

Gibt es noch weitere Guides zum Spiel?

