EA Sports FC 26: Neues Update 1.1.1 stabilisiert FUT-Modus auf PS5 & Xbox

Electronic Arts hat das Update 1.1.1 für EA Sports FC 26 veröffentlicht, das sich gezielt einem hartnäckigen Stabilitätsproblem im beliebten Modus Football Ultimate Team (FUT) widmet. Der Patch steht ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC bereit. Weitere Plattformen wie PS4, Switch 2 und Amazon Luna folgen in den kommenden Tagen.

Mit Version 1.1.0 war versehentlich ein Fehler in den FUT-Onlinefunktionen aufgetreten, der für zufällige Abstürze und instabile Verbindungen sorgte. Laut EA wurde das Problem nun vollständig behoben. Die Entwickler versprechen, die Serverperformance künftig enger zu überwachen und weitere Stabilitätsupdates regelmäßig auszurollen.

Der Patch enthält keine spielmechanischen Änderungen, sondern konzentriert sich ausschließlich auf Performance und Zuverlässigkeit – also genau das, was Spieler in den letzten Tagen gefordert hatten.

EA Sports FC 26: Das steckt im Update 1.1.1

Patch Notes – EA Sports FC 26 Version 1.1.1 (PS5/PC/Xbox Series):

Behoben: schwerwiegende Stabilitätsprobleme in Football Ultimate Team , die mit Version 1.1.0 eingeführt wurden.

, die mit Version 1.1.0 eingeführt wurden. Verbesserte Sitzungsstabilität beim Wechsel zwischen Menüs, beim Matchmaking und in Spielübergängen.

beim Wechsel zwischen Menüs, beim Matchmaking und in Spielübergängen. Optimierte Netzwerkverbindung und schnellere Reaktionszeiten im Online-Menü.

Weitere Plattformen wie PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Switch 2 und Amazon Luna erhalten das Update in Kürze. EA verweist auf den offiziellen @EASFCDIRECT-Account und den EA Sports FC Tracker für aktuelle Patch-Infos und Fehlerberichte.

FUT bleibt das Herzstück von EA Sports FC 26

Der FUT-Modus ist nach wie vor der wichtigste Bestandteil der Reihe und das Update soll sicherstellen, dass Spieler reibungslos online antreten können. Laut EA wird der Modus auch in dieser Saison regelmäßig verbessert.

Neben Ultimate Team überzeugt EA Sports FC 26 durch Neuerungen wie die Authentic & Competitive Presets, überarbeitete Manager Live Challenges und das neue Archetypes-System für den Karrierefortschritt. Die Fußballsimulation erschien weltweit am 26. September 2025 für alle gängigen Plattformen.

