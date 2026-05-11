EA Sports FC 26: Neues Update behebt nervigen Online-Fehler

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Electronic Arts (EA) hat ein neues Update für EA Sports FC 26 veröffentlicht: Patch 1.5.6 fällt zwar kleiner aus als frühere Titel-Updates, behebt aber einen besonders ärgerlichen Fehler in den Online-Modi. Das Update konzentriert sich auf Situationen, in denen Spieler während laufender Partien plötzlich die Kontrolle über ihre Fußballer verlieren konnten. Betroffen waren vor allem Ultimate Team Rush und Clubs.

Gerade in Online-Matches ist so ein Fehler besonders frustrierend. Wenn du in einem engen Spiel plötzlich deinen Spieler nicht mehr richtig steuern kannst, entscheidet das im schlimmsten Fall über Sieg oder Niederlage. Genau deshalb ist Patch 1.5.6 kein spektakuläres Update, aber eines, das viele aktive Spieler direkt spüren könnten. Zusätzlich enthält der Patch allgemeine Stabilitätsverbesserungen, um Unterbrechungen und Fehler während des Spielens zu reduzieren.

Warum der Patch für Online-Spieler wichtig ist

Ultimate Team Rush und Clubs leben davon, dass jede Aktion sitzt. Pässe, Läufe, Tacklings und Positionswechsel müssen sofort reagieren. Wenn die Steuerung aussetzt, fühlt sich das nicht nur unfair an, sondern zerstört auch den Rhythmus einer Partie.

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Vor allem Clubs-Spieler kennen das Problem: Ein einzelner Fehler kann eine ganze Teamaktion ruinieren. In Rush ist es ähnlich, weil der Modus schneller und direkter gespielt wird. Ein Kontrollproblem fällt dort noch stärker auf als in klassischen 11-gegen-11-Partien.

Patch 1.5.6 reiht sich in mehrere kleinere Updates ein, die EA in den vergangenen Wochen veröffentlicht hat.

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