Lies of P-Entwickler sucht KI-Künstler – Fans reagieren kritisch darauf

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Neowiz sorgt mit einer neuen Stellenausschreibung für Diskussionen. Das Studio hinter Lies of P sucht derzeit für Round8 Studio einen sogenannten „AI Creator“ am Firmensitz in Südkorea. Die Rolle ist im Bereich Game Art & Creative angesiedelt und zeigt sehr deutlich, dass generative KI künftig stärker in die Produktionsabläufe des Studios eingebunden werden soll.

In der Ausschreibung beschreibt der Entwickler, dass die Abteilung mithilfe generativer KI die Effizienz der Art-Produktion steigern und die visuelle Qualität der Spiele verbessern will. Das Studio spricht davon, die Kreativität von Künstlern mit der Produktivität von KI zu verbinden und eine eigene „Art-Pipeline“ für Round8 aufzubauen.

Stable Diffusion, Midjourney und eigene KI-Modelle

Die Aufgabenliste ist eindeutig. Der neue AI Creator soll mit Tools wie Stable Diffusion und Midjourney arbeiten, um erste Konzeptentwürfe für Charaktere und Umgebungen zu erstellen. Außerdem geht es um Variationen dieser Entwürfe, KI-basiertes Texturing und Unterstützung bei Modellierung und Asset-Produktion.

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Was dieser KI-Artist können soll? (Aus dem Koreanischen übersetzt mit Google Translator)

KI-basierte Texturierung, Modellierungsunterstützung mithilfe von Bild-zu-3D-Technologie und Erstellung von Assets

Training einzigartiger KI-Modelle und Erstellung von Bibliotheken, die für den künstlerischen Stil des Projekts optimiert sind, unter Verwendung von LoRA, ControlNet usw.

Nachbearbeitung (Inpainting/Outpainting) und hochauflösendes Upscaling von KI-Produkten auf ein Niveau, das für tatsächliche Spiele anwendbar ist

Identifizierung der neuesten Trends im Bereich generativer KI und Bereitstellung von Leitfäden zur Nutzung von KI-Tools für hauseigene Künstler

Was das genau heißt? Das klingt nicht nach einem kleinen Experiment am Rand. Neowiz sucht offenbar jemanden, der generative KI direkt in den bestehenden Art-Workflow integriert, Produktionszeiten reduziert und andere interne Künstler beim Einsatz dieser Tools unterstützt (aber nicht ersetzt).

Community reagiert mit Skepsis

Auf Reddit wird die Stellenausschreibung bereits intensiv diskutiert. Der Beitrag verweist direkt auf Neowiz und beschreibt, dass die Lies of P-Entwickler für ihr nächstes Spiel einen AI Artist suchen. Die Reaktionen fallen gemischt aus, aber viele Kommentare zeigen deutliche Skepsis gegenüber generativer KI in kreativen Bereichen.

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Ein Teil der Community befürchtet, dass solche Stellen langfristig klassische Jobs in der Branche verdrängen könnten. Andere verweisen darauf, dass KI-Tools in Teilen der Spieleentwicklung ohnehin schon genutzt werden. Besonders kontrovers bleibt aber der Einsatz bei Konzeptkunst, Texturen und visuellen Assets, weil hier Fragen nach Urheberrecht, Trainingsdaten und künstlerischer Eigenleistung schnell aufkommen.

Neowiz selbst nennt in der Ausschreibung immerhin auch rechtliche und ethische Anforderungen. Als bevorzugte Qualifikation wird ein gutes Verständnis von „AI Ethik“ und urheberrechtlichen Leitlinien erwähnt. Das zeigt zumindest, dass dem Studio die Debatte zumindest bewusst ist.

Was bedeutet das für den Lies of P-Nachfolger?

Wichtig ist: Die Anzeige nennt nicht ausdrücklich Lies of P 2. Sie stammt aber von Round8 Studio, also jenem Studio, das hinter Lies of P steht. Auf der Neowiz-Karriereseite werden zusätzlich weitere Stellen bei Round8 für kommende Projekte geführt, darunter auch Rollen, die ausdrücklich mit dem nächsten Lies of P-Projekt verbunden sind.

Woran dieser KI-Artist in Zukunft arbeiten soll geht aus der aktuellen Stellenbeschreibung nicht hervor. Allerdings reicht das Thema schon aus, um eine Diskussion in der Gaming-Community loszutreten. Viele Spieler akzeptieren KI bei technischen Hilfsmitteln, Testing oder internen Tools eher. Sobald es aber um Kunst, Figuren, Welten und sichtbare Assets geht, wird die Debatte deutlich emotionaler. Ein anderes Beispiel gefällig? Ganz krass war die Reaktion der Battlefield 6-Community, dass in einer Skin-Debatte Anfang des Jahres eskalierte.

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