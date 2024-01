Lies of P 2: Fortsetzung entsteht in der UE5 – Entwickler bestätigt zweites Spiel

Bereits Anfang November, kurz nach Release, hat Entwickler Neowiz bestätigt, dass sie an der Fortsetzung von Lies of P arbeiten. Das erste Spiel wurde eines der besten Soulslike-Spiele, dass nicht von FromSoftware (Elden Ring) stammt. Angesichts des kritischen und kommerziellen Erfolgs war die Ankündigung der Fortsetzung keine große Überraschung. Jetzt könnte es aber eine interessante Neuigkeit zur Entwicklung geben.

Es gibt eine Stellenanzeige auf der offiziellen Website von Neowiz. Diese besagt, dass “Lies of P 2” (oder wie auch immer es letztendlich heißen wird) auf der Unreal Engine 5 (UE5) entsteht. Die Stelle sucht einen Entwicklungsplaner für ein Spiel, das “erstklassige Grafik, tiefgründiges Level-Design und ein intensives Action-Erlebnis bieten wird”.

Lies of P 2 wird in der Unreal Engine 5 entwickelt

Das erste Pinocchio-Abenteuer verkaufte sich beachtliche eine Million Mal im ersten Monat. Für einen eher unbekannten Entwickler wie Neowiz ein toller Erfolg. Wer es übrigens noch nie angespielt hat: Es ist derzeit im PC/Xbox Game Pass enthalten.

In einer Pressemitteilung sagte Seungchul Kim, Co-CEO von Neowiz:

“Dieser unglaubliche Meilenstein für Lies of P beweist das Potenzial koreanischer Konsolenspiele auf der globalen Bühne.“ Das Lies of P- Projekt war für Neowiz und Round8 Studio ein herausforderndes Unterfangen und wir sind sehr stolz auf das, was wir mit diesem Titel erreicht haben.”

Worum geht es im Spiel?

Lies of P basiert auf dem Pinocchio-Roman und entführt dich in eine Stadt der Belle Epoque. Diese Stadt wird von abtrünnigen Marionetten und einer mysteriösen Krankheit heimgesucht. In dieser Rolle als P ist es deine Aufgabe, Herrn Geppetto ausfindig zu machen und einen Weg zu finden, um die Situation zu ändern. Während deines Abenteuers triffst du auf verschiedene Charaktere in der Stadt. Einige sind freundlich gesinnt, andere weniger. Dabei hast du die einzigartige Möglichkeit zu lügen, wobei deine Entscheidungen Konsequenzen haben, die sogar das Ende des Spiels beeinflussen können. Ganz im Sinne des eigentlichen Pinocchio-Erfinders!

Die Fortsetzung mag noch in weiter Ferne liegen, aber Neowiz arbeitet auch an DLCs für das erste Spiel. Einen genauen Startzeitpunkt für den Lies of P-DLC gibt es derzeit noch nicht.

Lies of P ist aktuell für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und Windows PC verfügbar. Freu dich auf die Fortsetzung und halte die Augen offen für weitere Updates.