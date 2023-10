Xbox Game Pass im Oktober – Das sind alle Spiele! [UPDATE]

Welche Spiele gibt es für den PC/Xbox Game Pass im September und Oktober 2023? Hier die aktualisierte Übersicht.

Starfield ist als First-Party-Spiel von Bethesda im Xbox Game Pass enthalten. - (C) Bethesda, Xbox

Age of Empires 4 Fakten

Was tut sich im Xbox Game Pass im September 2023? Nachdem im August Spiele-Highlights wie Everspace 2, Quake 2 und Sea of Stars hinzukamen, gibt es Anfang September mit Age of Empires 4 und Starfield zwei weitere große Titel. Und im Oktober gibt es ebenfalls viele Neuerungen im Xbox Game Pass, wie Gotham Knights oder Forza Motorsport.

Hier findet ihr die komplette Übersicht aller neuen Spiele im September 2023, wie auch jene die aus dem Xbox Game Pass entfernt werden.

Neue Spiele im Xbox Game Pass

5. September – Gris (Cloud, Konsole und PC)

5. September – Age of Empires IV: Anniversary Edition (Cloud und Konsole)

5. September – Call of the Wild: The Angler

5. September – Humankind (Cloud und Konsole)

6. September – Starfield (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

14. September – Solar Ash (Cloud, Konsole und PC)

19. September – Lies of P (Cloud, Konsole und PC)

20. September – Party Animals (Cloud und Konsole)

21. September – Payday 3 (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

29. September – Cocoon (Konsole und PC)

3. Oktober – Gotham Knights (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

3. Oktober – The Lamplighter’s League (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

10. Oktober – Warhammer 40,000: Darktide (Cloud und Xbox Series X|S)

10. Oktober – Forza Motorsport (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

10. Oktober – Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy (Cloud, Konsole und PC)

12. Oktober – From Space (Cloud, Konsole und PC)

17. Oktober – Like A Dragon: Ishin! (Cloud, Konsole und PC)

Updates und DLCs

Jetzt verfügbar – No Man’s Sky: Echoes Update

Jetzt verfügbar – Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island – The Quest for Guybrush

Jetzt verfügbar – Neuer League of Legends Champion: Briar, der Gebändigte Hunger

22. September – EA Sports FC 2024: Early Access Trial

10. Oktober – EA Sports NHL 24: Early Access Trial

10. Oktober – Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island – The Lair of LeChuck

Xbox Game Pass Ultimate-Vorteile

Du möchtest noch mehr Xbox Game Pass Ultimate-Vorteile im September? Dann besuche einfach die Vorteile-Galerie auf Xbox Series X|S oder Xbox One, in der Xbox App auf Windows PC oder in der Xbox Game Pass Mobile App.

5. September – Minecraft Realms Plus-Abonnement

EA Sports UFC 4 Champion Fighter Customization Bundle

Apex Legends: Juiced Up Weapon Charm

Xbox Game Pass Quests

Die September-Quests starten heute! Neue Quests findest Du im Xbox Game Pass-Bereich auf Deiner Konsole oder in der Xbox Game Pass Mobile App, wo Du Microsoft Reward-Punkte sammeln kannst.

Human Fall Flat (250 Punkte – Nur Ultimate) – Klettere 30 Meter

Among Us (5 Punkte) – Spiele Among Us

Schalte einen Erfolg frei (50 Punkte – Täglich) – Schalte einen Erfolg in einem beliebigen Game Pass-Spiel frei

State of Decay 2: Juggernaut Edition (250 Punkte – Nur Ultimate) – Töte 75 Zombies

Spiele Amnesia: The Bunker (5 Punkte)

Quest Completionist (500 Punkte) – Schließe 22 Daily und 12 Weekly Quests ab

Diese Spiele haben den Game Pass am 15. September verlassen

Amazing Cultivation Simulator (PC)

Aragami 2 (Cloud, Konsole und PC)

Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition (Cloud, Konsole und PC)

DC League of Super-Pets: Die Abenteuer von Krypto und Ace (Cloud, Konsole und PC)

Fuga: Melodies of Steel (Cloud, Konsole und PC)

Metal Hellsinger (Cloud, Konsole und PC)

Sid Meier’s Civilization 6 (Cloud, Konsole und PC)

Tainted Grail: Conquest (Cloud, Konsole und PC)

Train Sim World 3 (Cloud, Konsole und PC)

Folgende Titel haben den Game Pass am 30. September verlassen

Beacon Pines (Cloud, Konsole und PC)

Despot’s Game (Cloud, Konsole und PC)

Last Call BBS (PC)

Moonscars (Cloud, Konsole und PC)

Outriders (Cloud, Konsole und PC)

Prodeus (Cloud, Konsole und PC)

Weird West (Cloud, Konsole und PC)

Folgende Spiele werden den Xbox Game Pass am 15. Oktober verlassen