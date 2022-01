Age of Empires 4: Echtzeit-Strategie-Comeback kommt angeblich für Xbox

Ein neuer Leak zeigt: Age of Empires 4 kommt wohl für Xbox Series X/S und Xbox One! - (C) Microsoft, Xbox Game Studios - Bildmontage DG

Echtzeit-Strategie-Spiele auf Konsole haben keine ruhmreiche Geschichte! Derzeit macht ein neues Gerücht die Runde, dass ausrechnet Age of Empires 4 für Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen soll.

Eine Xbox-Portierung des Spiels von Relic Entertainment muss offiziell noch bestätigt werden, jedoch hat der Twitter-Benutzer @ALumia_Italia festgestellt, dass “XIP_CAR_JANUARY_2022” jetzt auf dem Xbox Insider Hub für interne Tests sichtbar ist.

Was bedeutet CAR? – Nun, dass steht nicht wirklich für das Auto, sondern für den internen Codenamen “Cardinal” für Age of Empires 4. Demnach können wir anscheinend eine Xbox-Konsolen-Version von Age of Empires 4 erwarten.

Age of Empires 4 wäre nicht das erste Xbox-Spiel, das exklusiv für den PC angekündigt war, um eine Portierung für Xbox One und Xbox Series X/S zu erhalten. Microsoft Flight Simulator wurde im August 2020 für Windows PC veröffentlicht und fast ein Jahr später, im Juli 2021, auf Xbox Series X/S portiert.

Dies ist das erste Mal, dass Microsoft “XIP” erwähnt.

Age of Empires 4 ist aktuell nur für Windows PC verfügbar, aber anscheinend kommt es auch auf die Xbox-Konsolen. Ich bin schon sehr auf die Steuerung mit Controller gespannt (und natürlich auf die offizielle Ankündigung). Das Echtzeit-Strategie-Spiel ist übrigens eines der wenigen Titel, der es in unsere “Hall of Fame” geschafft hat.