Forza Horizon 6 rast richtig los: 6 Millionen Spieler feiern Xbox-Erfolg

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Forza Horizon 6 ist für Xbox bereits jetzt ein großer Erfolg. Playground Games und Xbox feiern mehr als 6 Millionen Spieler, die sich bereits ins neuen Rennabenteuer gestürzt haben. Das Rennspiel hatte zunächst einen starken Early-Access-Start und legte nach dem regulären Release weiter zu.

Der offizielle Forza-Horizon-Account bedankte sich auf X.com bei der Community mit einem passenden Wortspiel: „Forza Horizon 6? More like Forza Horizon 6-Million!“ Damit ist klar: Der Japan-Ausflug der Reihe kommt bei Spielern massiv an.

Ein Start, der Xbox gerade gut tut

Für Microsoft kommt dieser Erfolg zur richtigen Zeit. Xbox steht seit Monaten unter Druck: Hardware-Verkäufe, Game-Pass-Debatten und Multiplattform-Strategie sorgen regelmäßig für Diskussionen. Forza Horizon 6 zeigt nun, dass Xbox weiterhin Marken besitzt, die sofort ein großes Publikum erreichen.

Laut den Daten von SteamDB.info erreicht das Rennspiel von Playground Games beinahe 300.000 gleichzeitige Spieler. Damit übertraf der neue Teil die bisherigen Peaks von Forza Horizon 5 und Forza Horizon 4 deutlich.

Der größte Publikumsmagnet dürfte das Setting sein. Fans wünschen sich seit Jahren ein Forza Horizon in Japan. Enge Straßen, Berge, Städte, Nachtfahrten, Driftkultur und Landschaften mit starkem Wiedererkennungswert passen perfekt zur offenen Festival-Formel der Reihe.

Spannend bleibt, wie groß Forza Horizon 6 noch werden kann. Eine PS5-Version ist später für dieses Jahr geplant. Damit könnte Microsoft den Erfolg des Spiels noch einmal deutlich vergrößern. Forza Horizon 5 erreichte damals innerhalb kurzer Zeit 10 Millionen Spieler. Forza Horizon 6 wirkt aktuell auf Kurs, diese Marke ebenfalls sehr schnell zu erreichen.