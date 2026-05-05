Xbox Game Pass im Mai: Diese Spiele solltest du nicht verpassen

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Der Xbox Game Pass startet mit einer der stärksten Mai-Wellen seit Langem. Microsoft hat die neuen Spiele für Anfang und Mitte Mai 2026 vorgestellt. Darunter befinden sich große Namen wie Forza Horizon 6, DOOM, Subnautica oder Final Fantasy, spannende Indie-Titel, Game-Preview-Versionen und mehrere Spiele, die direkt zum Start im Abo landen.

Schon ab heute ist Final Fantasy V über Cloud, Xbox Series X/S und PC verfügbar. Der Rollenspiel-Klassiker gehört zu den bekanntesten Teilen der Reihe und bringt sein beliebtes Jobsystem nun auch in den Game Pass. Wer also Lust auf ein klassisches JRPG hat, bekommt direkt zum Monatsstart Nachschub.

Forza Horizon 6 ist das große Highlight im Mai

Das größte Zugpferd dieser Game-Pass-Welle ist aber klar Forza Horizon 6. Das Open-World-Rennspiel erscheint am 19. Mai 2026 für Cloud, Xbox Series X/S, Handhelds und PC im Game Pass Ultimate sowie im PC Game Pass. Der neue Teil spielt in Japan und bringt die größte Karte der Seriengeschichte mit. Außerdem sollen zum Start über 550 Fahrzeuge verfügbar sein.

Damit dürfte Forza Horizon 6 für viele Abonnenten das wichtigste Spiel des Monats sein. Die Reihe zählt seit Jahren zu den stärksten Marken im Xbox-Portfolio. Ein Japan-Setting wurde von Fans lange gewünscht und könnte dem neuen Teil genau den frischen Reiz geben, den viele erhofft haben.

Doch auch davor wird es bereits voll. Am 06. Mai erscheinen gleich mehrere Spiele im Abo. Dazu gehören Ben 10 Power Trip, Descenders Next als Game Preview, Wheel World, Wildgate und Wuchang: Fallen Feathers. Besonders Wuchang dürfte für Fans düsterer Action-RPGs spannend sein. Gleichzeitig bekommen Premium-Abonnenten bei einigen Titeln Zugriff, die bisher nur in Ultimate oder PC Game Pass enthalten waren.

DOOM und Subnautica 2 kommen am selben Tag

Der nächste große Termin ist der 14. Mai. Dann erscheinen gleich zwei sehr unterschiedliche Schwergewichte: DOOM: The Dark Ages und Subnautica 2. DOOM bringt brutale Action, schwere Waffen und ein mittelalterlich angehauchtes Szenario. Subnautica 2 startet dagegen als Game Preview und richtet sich an Spieler, die Survival, Erkundung und geheimnisvolle Unterwasserwelten lieben. Beide Titel erscheinen für Cloud, Xbox Series X/S, Handhelds und PC.

Dazwischen gibt es weitere Neuzugänge. Mixtape erscheint am 07. Mai und dürfte vor allem Fans erzählerischer Spiele ansprechen. Am 11. Mai folgt Outbound. Einen Tag später kommen Black Jacket, Call of the Elder Gods und Elite Dangerous hinzu. Damit deckt der Game Pass im Mai fast jedes Genre ab: Rennspiel, Shooter, Survival, Rollenspiel, Abenteuer und Sci-Fi.

Datum Spiel Verfügbarkeit Game-Pass-Stufen Ab heute verfügbar Final Fantasy V Cloud, Xbox Series X|S, PC Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass 19. Mai Forza Horizon 6 Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC Game Pass Ultimate, PC Game Pass 06. Mai Ben 10 Power Trip Cloud, Konsole, PC Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass 06. Mai Descenders Next (Game Preview) Cloud, Konsole, PC Game Pass Premium, Game Pass Ultimate, PC Game Pass 06. Mai Wheel World Cloud, Xbox Series X|S, PC Game Pass Premium, Game Pass Ultimate, PC Game Pass 06. Mai Wildgate Cloud, Xbox Series X|S, PC Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass 06. Mai Wuchang: Fallen Feathers Cloud, Xbox Series X|S, PC Game Pass Premium, Game Pass Ultimate, PC Game Pass 07. Mai Mixtape Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC Game Pass Ultimate, PC Game Pass 11. Mai Outbound Cloud, Konsole, PC Game Pass Ultimate, PC Game Pass 12. Mai Black Jacket Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC Game Pass Ultimate, PC Game Pass 12. Mai Call of the Elder Gods Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC Game Pass Ultimate, PC Game Pass 12. Mai Elite Dangerous Cloud, Konsole Game Pass Ultimate, Game Pass Premium 14. Mai DOOM: The Dark Ages Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC Game Pass Premium, Game Pass Ultimate, PC Game Pass 14. Mai Subnautica 2 (Game Preview) Cloud, Xbox Series X|S, Handheld, PC Game Pass Ultimate, PC Game Pass 30. April inKonbini: One Store. Many Stories Cloud, Konsole, Handheld, PC Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Diese Spiele verlassen den Game Pass am 15. Mai

Wie immer gibt es aber nicht nur neue Spiele. Am 15. Mai verlassen mehrere Titel die Bibliothek. Dazu gehören Galacticare, Go Mecha Ball, Kulebra and the Souls of Limbo, Paw Patrol Rescue Wheels: Championship und Planet of Lana. Wer eines davon noch beenden will, sollte sich beeilen. Microsoft erinnert außerdem daran, dass Game-Pass-Mitglieder beim Kauf bis zu 20 Prozent sparen können.

Auch bei DLCs und Updates gibt es Neues. Dead by Daylight erhält das „Bloodbound“ Release Update mit Inhalten zu Darkest Dungeon, Attack on Titan und Alien. Sea of Thieves bekommt mit „Last Ship Standing“ ein neues Event rund um große Schlachten im „Sea of the Damned“. Dazu kommt ein In-Game-Vorteil für World of Warships: Legends.

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