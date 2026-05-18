Subnautica 2 zeigt neue Roadmap mit Koop-Features und Biomen

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Kurz nach dem erfolgreichen Early-Access-Start hat Unknown Worlds Entertainment jetzt erstmals konkrete Pläne für die Zukunft von Subnautica 2 vorgestellt. Die neue Roadmap zeigt, welche Inhalte und Features Spieler in den kommenden Monaten erwarten dürfen.

Besonders im Fokus stehen dabei Komfortfunktionen, Koop-Verbesserungen und komplett neue Inhalte für die Unterwasserwelt. Laut den Entwicklern soll das Survival-Spiel während des Early Access kontinuierlich erweitert werden.

Der Koop-Modus wird massiv ausgebaut

Einer der größten Schwerpunkte liegt offenbar auf dem Multiplayer. Geplant sind unter anderem Sprachchat, Spielerhandel, Emotes und neue Möglichkeiten zur Zusammenarbeit im Koop-Modus. Zusätzlich arbeitet das Studio an besseren HUD-Anzeigen und komfortableren Basisbau-Systemen.

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Gerade der Koop-Modus gehört zu den meistgewünschten Features der gesamten Reihe. Deshalb überrascht es kaum, dass Unknown Worlds Entertainment diesen Bereich jetzt besonders stark erweitert.

Auch neue Biome und Kreaturen sind geplant

Neben den technischen Verbesserungen soll vor allem die Spielwelt deutlich wachsen. Laut Roadmap plant das Studio neue Biome, zusätzliche Kreaturen, Werkzeuge, Ressourcen und Fahrzeuge. Selbst neue Story-Kapitel wurden bereits angekündigt.

Damit dürfte sich die Unterwasserwelt von Subnautica 2 in den kommenden Jahren massiv verändern. Schließlich rechnen die Entwickler aktuell mit einer Early-Access-Phase von mindestens zwei bis drei Jahren.

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Viele Komfortfunktionen sollen schnell folgen

Die ersten Updates konzentrieren sich allerdings zunächst auf kleinere Verbesserungen. Geplant sind unter anderem optimierte Fahrzeug-Andocksysteme, bessere Lagerverwaltung, neue PDA-Funktionen und sogar eine Sprint-Funktion. Genau diese Features wurden von Spielern seit dem Start besonders häufig gefordert.

Zusätzlich will das Studio regelmäßig Balance-Anpassungen, Bugfixes und Performance-Optimierungen veröffentlichen. Spielerfeedback soll dabei eine besonders wichtige Rolle spielen.

Die Zukunft von Subnautica 2 wirkt aktuell enorm ambitioniert

Schon jetzt zählt Subnautica 2 zu den erfolgreichsten Survival-Releases des Jahres. Die Roadmap zeigt nun zusätzlich, wie groß die langfristigen Pläne von Unknown Worlds Entertainment offenbar wirklich sind.

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Gerade die Kombination aus Koop, neuen Biomen und regelmäßigen Inhaltsupdates könnte dafür sorgen, dass das Spiel während des Early Access noch deutlich größer wird als seine Vorgänger.