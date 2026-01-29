DailyGame - Gaming News - Playstation - PlayStation Plus im Februar: Undisputed, Subnautica & mehr kostenlos ab 3. Februar
Das neue Line-Up

PlayStation Plus im Februar: Undisputed, Subnautica & mehr kostenlos ab 3. Februar

Die PlayStation Plus-Spiele für Februar 2026 stehen fest: Von Undisputed bis Subnautica: Below Zero. Alle Titel gibt’s vom 3. Februar bis 2. März.

Der Februar 2026 startet für PlayStation Plus-Mitglieder so richtig gut: Sony hat die neuen Spiele angekündigt, die du mit deiner PS Plus-Essentials-Mitgliedschaft gratis herunterladen kannst – und zwar vom 3. Februar bis zum 2. März 2026. Die Auswahl ist breiter, als du vielleicht erwartest. Neben einem Box-Hit und einem Survival-Abenteuer gibt es Action-Titel und sogar ein ungewöhnliches Metroidvania-Erlebnis.

Undisputed

Im Zentrum der Februar-Highlights steht Undisputed, ein realistisches Boxspiel, das ambitionierter ist als vieles, was wir in den letzten Jahren gesehen haben. Du kämpfst dich von Amateurkämpfen bis ganz nach oben – mit über 70 echten lizenzierten Boxer-Charakteren und einem tiefen Karrieremodus, in dem du deinen eigenen Kämpfer erstellst und trainierst.

Subnautica: Below Zero

Subnautica 2 - Bild © KRAFTON

Subnautica 2 – Bild © KRAFTON

Wenn du schon immer abtauchen und Geheimnisse unter Wasser entdecken wolltest, bietet Subnautica: Below Zero genau das: ein riesiges Survival-Abenteuer in der gefrorenen Welt des Planeten 4546B. Dort musst du nicht nur Ressourcen sammeln und Basen bauen, sondern auch überleben – gegen Kälte, Hunger und die gefährlichen Kreaturen der Tiefsee.

Die Story dreht sich um die Suche nach deiner vermissten Schwester, etwas, das dieser Episode eine zusätzliche emotionale Ebene verleiht.

Ace Combat 7 & Ultros

Zu diesen beiden Free-to-Claim-Titeln gehören außerdem:

Ace Combat 7: Skies Unknown – ein intensiver Luftkampf-Titel mit epischen Dogfights und spektakulären Himmelsschlachten.

Ultros – eine bunte Mischung aus Metroidvania-Action, Roguelite-Elementen und psychedelischem Art-Design, bei dem du kämpfst, erkundest und immer wieder neue Wege im „Sarcophagus“-Universum findest.

Diese Titel decken unterschiedliche Spielstile ab – vom Arcade-Feeling bis zur kreativen Erkundung – und sorgen dafür, dass für fast jeden Spieltyp etwas dabei ist.

So sicherst du dir die Games

Alles, was du tun musst, ist am 3. Februar 2026 in den PlayStation Store zu gehen und die Spiele mit aktiver PS Plus-Mitgliedschaft zu deiner Bibliothek hinzuzufügen. Sobald du sie einmal hinzugefügt hast, gehören sie dir – du kannst sie spielen, solange dein Abo aktiv bleibt.

Und wenn du die aktuellen Titel wie Need for Speed Unbound oder Core Keeper noch nicht geclaimt hast, dann musst du das bevor der 2. Februar vorbei ist – denn dann werden sie durch diese neue Auswahl ersetzt.

In diesem Artikel erfährst du warum für Experten PS Plus und Game Pass „nicht die Zukunft des Gamings“ sind.

