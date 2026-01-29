PlayStation Plus im Februar: Undisputed, Subnautica & mehr kostenlos ab 3. Februar

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Der Februar 2026 startet für PlayStation Plus-Mitglieder so richtig gut: Sony hat die neuen Spiele angekündigt, die du mit deiner PS Plus-Essentials-Mitgliedschaft gratis herunterladen kannst – und zwar vom 3. Februar bis zum 2. März 2026. Die Auswahl ist breiter, als du vielleicht erwartest. Neben einem Box-Hit und einem Survival-Abenteuer gibt es Action-Titel und sogar ein ungewöhnliches Metroidvania-Erlebnis.

Undisputed

Im Zentrum der Februar-Highlights steht Undisputed, ein realistisches Boxspiel, das ambitionierter ist als vieles, was wir in den letzten Jahren gesehen haben. Du kämpfst dich von Amateurkämpfen bis ganz nach oben – mit über 70 echten lizenzierten Boxer-Charakteren und einem tiefen Karrieremodus, in dem du deinen eigenen Kämpfer erstellst und trainierst.

Subnautica: Below Zero

Wenn du schon immer abtauchen und Geheimnisse unter Wasser entdecken wolltest, bietet Subnautica: Below Zero genau das: ein riesiges Survival-Abenteuer in der gefrorenen Welt des Planeten 4546B. Dort musst du nicht nur Ressourcen sammeln und Basen bauen, sondern auch überleben – gegen Kälte, Hunger und die gefährlichen Kreaturen der Tiefsee.

Die Story dreht sich um die Suche nach deiner vermissten Schwester, etwas, das dieser Episode eine zusätzliche emotionale Ebene verleiht.

Ace Combat 7 & Ultros

Zu diesen beiden Free-to-Claim-Titeln gehören außerdem:

Ace Combat 7: Skies Unknown – ein intensiver Luftkampf-Titel mit epischen Dogfights und spektakulären Himmelsschlachten.

Ultros – eine bunte Mischung aus Metroidvania-Action, Roguelite-Elementen und psychedelischem Art-Design, bei dem du kämpfst, erkundest und immer wieder neue Wege im „Sarcophagus“-Universum findest.

Diese Titel decken unterschiedliche Spielstile ab – vom Arcade-Feeling bis zur kreativen Erkundung – und sorgen dafür, dass für fast jeden Spieltyp etwas dabei ist.

So sicherst du dir die Games

Alles, was du tun musst, ist am 3. Februar 2026 in den PlayStation Store zu gehen und die Spiele mit aktiver PS Plus-Mitgliedschaft zu deiner Bibliothek hinzuzufügen. Sobald du sie einmal hinzugefügt hast, gehören sie dir – du kannst sie spielen, solange dein Abo aktiv bleibt.

Und wenn du die aktuellen Titel wie Need for Speed Unbound oder Core Keeper noch nicht geclaimt hast, dann musst du das bevor der 2. Februar vorbei ist – denn dann werden sie durch diese neue Auswahl ersetzt.

