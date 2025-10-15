PS Plus Oktober 2025: Silent Hill 2, Until Dawn und Tekken 3 – Sony bringt Horror und Nostalgie auf die PS5
Ab 21. Oktober 2025 landen Silent Hill 2, Until Dawn (2024) und Tekken 3 im PS Plus-Katalog. Fans dürfen sich auf Horror, Klassiker und eine PS5-Exklusivität freuen.
Halloween steht vor der Tür und Sony liefert pünktlich zum Gruselfest einen der spannendsten PS Plus-Monate des Jahres. Im Oktober 2025 erwartet dich eine Mischung aus Horror, Emotion und Retro-Feeling: Silent Hill 2, Until Dawn (2024) und Tekken 3 gehören zu den großen Highlights im neuen PS Plus-Line-up für Extra- und Premium-Abonnenten.
Der größte Hingucker ist klar: Silent Hill 2 erscheint exklusiv für die PlayStation 5 im PS Plus Extra-Katalog. Das Remake des legendären Psychothrillers von Bloober Team wird für viele das Herzstück des Monats sein. Doch Sony legt noch einen drauf: Auch das 2024 neu aufgelegte Until Dawn von Ballistic Moon findet seinen Weg in die PS Plus-Bibliothek – ein Jahr nach seinem PS5-Release.
Zusammen mit dem atmosphärischen Vampir-Survival-Spiel V Rising und dem erzählerisch starken As Dusk Falls (ehemals Xbox-exklusiv) bietet der Oktober eine überraschend vielfältige Mischung aus Genres. Die Auswahl ist perfekt auf die Halloween-Saison abgestimmt und dürfte sowohl Horror-Fans als auch Story-Liebhaber begeistern.
Auch Nostalgie-Fans kommen nicht zu kurz. Im Premium-Abo erwartet dich mit Tekken 3 einer der ikonischsten Fighting-Games der PlayStation-Ära. Der Prügelklassiker von 1998 gilt bis heute als Meilenstein des Genres und wird nun erstmals auf PS5 und PS4 im Rahmen des PS Plus Premium-Programms spielbar sein.
Zusätzlich steht Tomb Raider Anniversary in den Startlöchern. Laut PlayStation Store soll das Remaster am 21. Oktober erscheinen.
PS Plus Extra (ab 21. Oktober)
- Silent Hill 2 – PS5
- Until Dawn (2024) – PS5
- As Dusk Falls – PS5, PS4
- V Rising – PS5
- Wizard with a Gun – PS5
- Yakuza: Like a Dragon – PS5, PS4
- Poppy Playtime: Kapitel 1 – PS5, PS4
PS Plus Premium
- Tekken 3 – PS5, PS4
- Tomb Raider Anniversary – PS5, PS4
Mit dieser Mischung aus Neuauflagen, Horror und Klassikern liefert Sony im Oktober eines der abwechslungsreichsten PS Plus-Updates des Jahres. Vor allem Fans von Silent Hill und Until Dawn bekommen endlich neuen Stoff, während Retro-Freunde mit Tekken 3 ein Stück PlayStation-Geschichte wiedererleben dürfen.
