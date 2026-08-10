Silent Hill 2 Remake: Neues Update sorgt für Ärger – Konami untersucht die Probleme

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Eigentlich sollte das neue Update für das Silent Hill 2 Remake (hier geht es zu unserer Game Review) für ein besseres Spielerlebnis sorgen. Patch 1.07 wurde mit zahlreichen technischen Verbesserungen veröffentlicht und sollte unter anderem die Performance, die Nebeldarstellung und die Bildqualität verbessern. Stattdessen melden Spieler nun neue Probleme – und Konami hat bereits bestätigt, dass das Team die Situation untersucht.

Performance-Modus macht Probleme

Besonders betroffen ist der Performance-Modus auf der PS5 und PS5 Pro. Spieler berichten unter anderem von deutlich zu dunklen Bereichen und sogenannten „Crushed Blacks“. Schatten und dunkle Bildbereiche werden dabei teilweise so stark abgedunkelt, dass Details verloren gehen.

Das ist ausgerechnet deshalb problematisch, weil der Patch die Bildqualität eigentlich verbessern sollte. Auf der PS5 Pro wurde zudem die Unterstützung für PSSR erweitert, wodurch das Bild eigentlich schärfer und sauberer dargestellt werden sollte.

Auch weitere Grafikfehler werden gemeldet

Die Probleme beschränken sich offenbar nicht ausschließlich auf die Schatten. Spieler berichten zusätzlich von Ghosting und weiteren Darstellungsfehlern. Teilweise sollen auch Haare und Gesichter von Charakteren betroffen sein.

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Einige Nutzer berichten sogar von Problemen im Qualitätsmodus. Dort treten offenbar ebenfalls bestimmte Beleuchtungs- und Darstellungseffekte auf. Allerdings scheint der Performance-Modus aktuell besonders stark betroffen zu sein.

Konami untersucht die Fehler

Konami hat inzwischen offiziell bestätigt, dass die Entwickler von den neuen Problemen wissen. Das Team untersucht derzeit mögliche Lösungen. Einen konkreten Termin für einen weiteren Patch gibt es allerdings noch nicht. Spieler müssen sich deshalb zunächst gedulden.

Besonders ärgerlich ist die Situation für Besitzer einer PS5 Pro. Die Konsole sollte mit dem neuen Update eigentlich von einer verbesserten Bildqualität profitieren. Stattdessen müssen einige Spieler nun zwischen einer fehlerhaften Darstellung im Performance-Modus und einer niedrigeren Bildrate im Qualitätsmodus wählen.

Patch sollte eigentlich vieles verbessern

Version 1.07 brachte durchaus sinnvolle Änderungen. Die Performance wurde in beiden Grafikmodi verbessert, die Nebeldarstellung wurde überarbeitet und verschiedene visuelle Fehler sollten verschwinden. Auch störendes Flackern von Schatten und Ghosting sollten reduziert werden.

Dass anschließend neue Darstellungsprobleme auftreten, ist daher besonders unglücklich.

Das Silent Hill 2 Remake bleibt zwar ein hervorragendes Horrorspiel, doch die technische Umsetzung auf der PS5 Pro sorgt weiterhin für Diskussionen. Konami hat zumindest reagiert und arbeitet nach eigenen Angaben bereits an möglichen Lösungen. Wann der nächste Patch erscheint, ist momentan jedoch noch offen.

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