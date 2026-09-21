Final Fantasy 7 Revelation zeigt dir beim ersten Durchgang absichtlich nicht alles

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Final Fantasy 7 Revelation wird offenbar eines dieser Rollenspiele, bei denen selbst ein vollständiger erster Durchgang nicht reicht, um wirklich alles zu sehen. Director Naoki Hamaguchi hat während einer Präsentation auf der Tokyo Game Show erklärt, dass bestimmte Inhalte und Erlebnisse erst bei weiteren Durchgängen sichtbar werden.

Dabei wird schon der erste Run alles andere als klein. Hamaguchi zufolge soll ein einzelner Durchgang ungefähr so viel Gameplay bieten wie Final Fantasy 7 Rebirth. Revelation besitzt insgesamt allerdings mehr Inhalte, weil sich nicht alles innerhalb desselben Spieldurchgangs erleben lässt.

Die Aussagen wurden während einer Gameplay-Präsentation auf der Tokyo Game Show gemacht und anschließend unter anderem von GamesRadar aufgegriffen. Wie groß die Unterschiede zwischen zwei Durchgängen tatsächlich ausfallen, hat Square Enix noch nicht im Detail erklärt.

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Final Fantasy 7 Revelation verändert Inhalte durch deine Entscheidungen

Ganz überraschend kommt dieser Ansatz nicht. Hamaguchi hatte bereits zuvor erklärt, dass Entscheidungen des Spielers den Weg durch die Geschichte verändern können. Dabei geht es unter anderem darum, welche Figuren stärker in einzelne Situationen eingebunden werden und wie bestimmte Ereignisse erlebt werden.

Gegenüber VGC erklärte Hamaguchi, dass moderne Rollenspiele seiner Ansicht nach mehr Möglichkeiten für eigene Entscheidungen bieten müssen. Wer einen Stream anschaut, sollte anschließend das Gefühl haben: Was würde passieren, wenn ich selbst anders entscheide?

Genau diese Philosophie fließt offenbar in Revelation ein. Bestimmte Nebeninhalte und Situationen können sich abhängig von deinen Entscheidungen verändern oder innerhalb eines Durchgangs überhaupt nicht auftauchen. Wer wirklich jede Variante sehen möchte, muss deshalb mehr als einmal durch die Geschichte.

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Trotzdem bekommt Final Fantasy 7 Revelation nur ein Ende

Wer jetzt mehrere komplett unterschiedliche Enden erwartet, sollte allerdings vorsichtig sein. Final Fantasy 7 Revelation besitzt laut Hamaguchi nur ein finales Ende. Deine Entscheidungen verändern also nicht das eigentliche Schicksal der Remake-Trilogie. Unterschiedlich soll vielmehr der Weg dorthin sein. Zwei Spieler können am Ende dieselbe finale Szene erreichen, davor aber andere Ereignisse erlebt oder bestimmte Charaktere aus einer anderen Perspektive kennengelernt haben.

Das passt gut zu Rebirth. Bereits dort beeinflussten Clouds Beziehungen und einzelne Entscheidungen beispielsweise, mit welchem Charakter bestimmte Szenen im Gold Saucer stattfanden. Revelation scheint diese Idee deutlich weiter auszubauen.

Ein Durchgang soll bereits ungefähr so groß wie Rebirth sein

Gerade deshalb ist Hamaguchis Vergleich mit Rebirth interessant. Square Enix versucht offenbar nicht, den Umfang eines einzelnen Spieldurchgangs künstlich zu reduzieren und den Rest hinter „New Game Plus“ oder sonst etwas zu verstecken. Der erste Run soll bereits ungefähr den Umfang von Rebirth erreichen. Wer danach noch einmal startet und andere Entscheidungen trifft, bekommt zusätzlich Inhalte zu sehen, die beim ersten Mal nicht zugänglich waren. Wie viel davon komplett neue Quests, Dialoge oder andere Varianten bestehender Szenen sind, wissen wir derzeit noch nicht.

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Square Enix hatte außerdem bereits erklärt, dass Revelation beim optionalen Inhalt stärker auf Freiheit setzen soll. Spieler sollen selbst entscheiden können, welche Nebenaktivitäten sie verfolgen, anstatt das Gefühl zu bekommen, jede Markierung auf der Karte abarbeiten zu müssen. Das dürfte gerade nach Rebirth wichtig sein. Der zweite Teil der Remake-Trilogie wurde für seinen enormen Umfang gelobt, gleichzeitig empfanden manche Spieler die Masse an Minispielen und Open-World-Aktivitäten als überwältigend.

Final Fantasy 7 Revelation erscheint am 08. April 2027 für PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 und PC. Alle bereits bestätigten Informationen zum großen Finale findest du in unserem großen Überblick zu Final Fantasy 7 Revelation.