Romancing SaGa 3 Remake: Alles, was du über Destinies United wissen musst

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Romancing SaGa 3 kehrt als vollständiges 3D-Remake zurück. Square Enix hat Romancing SaGa 3: Destinies United für die aktuelle Konsolengeneration und PC angekündigt.

Das Original erschien bereits 1995 in Japan. Für die Neuauflage setzt Square Enix nicht einfach auf eine neue Grafik, sondern überarbeitet zahlreiche Bereiche des Rollenspiels. Dazu gehören die Kampfmechaniken, mehrere Schwierigkeitsgrade, vollständig vertonte Zwischensequenzen auf Japanisch und Englisch sowie ein neues zeitleistenbasiertes Kampfsystem. Gleichzeitig bleiben zentrale Elemente wie das freie Szenario-System, Formationen und Glimmers erhalten.

Im Mittelpunkt der Handlung steht Morastrum, der sogenannte Stern des Todes. Alle 300 Jahre verdunkelt er die Sonne und bringt allen in diesem Jahr geborenen Kindern den Tod. Lediglich ein einziges Kind überlebt und wird anschließend als Schicksalskind bezeichnet.

Das Schicksalskind von vor 600 Jahren entwickelte sich zum Erzdämon und brachte großes Unheil über die Welt. 300 Jahre später brachte Morastrum dagegen die Matriarchin hervor, die sich der Dunkelheit entgegenstellte.

In der Gegenwart sind seit dem letzten Auftauchen von Morastrum etwas mehr als zehn Jahre vergangen. Nach einem Aufstand in Loanne zeichnet sich jedoch eine neue Bedrohung ab. Die vier Erzdämonen sind zurückgekehrt und versuchen, die Tore zum Abgrund erneut zu öffnen.

Acht vom Schicksal verbundene Helden stehen im Zentrum des bevorstehenden Konflikts.

Acht Protagonisten und über 20 Verbündete

Zu Beginn wählt ihr einen von acht Hauptcharakteren. Jeder Protagonist besitzt eine eigene Geschichte und erlebt die Suche nach dem Schicksalskind aus einer anderen Perspektive.

Zur Auswahl stehen Mikhail, ein junger und edler Marquis, sowie die Prinzessin Monika und die loyale Ritterin Katarina. Hinzu kommen Khalid, ein Söldner aus einem verlorenen Königreich, der gerechte Julian und der scharfsinnige Thomas. Komplettiert wird die Gruppe möglicher Protagonisten von Sarah, die ihren Platz in der Welt noch sucht, und ihrer Schwester Ellen, die alles tun würde, um ihre Familie zu beschützen.

Bei diesen acht Figuren bleibt es allerdings nicht. Im Verlauf des Abenteuers könnt ihr mehr als 20 weitere Charaktere treffen und für eure Gruppe rekrutieren. Die unterschiedlichen Werte und Fähigkeiten der Verbündeten sollen zahlreiche Möglichkeiten bei der Zusammenstellung der eigenen Gruppe eröffnen.

Schicksalssterne beeinflussen eure Charaktere

Eine zusätzliche Rolle bei der Charakterentwicklung spielen die sogenannten Nonastren. Jeder Charakter verfügt über sieben Grundattribute: Stärke, Geschicklichkeit, Magie, Geschwindigkeit, Ausdauer, Wille und Charisma.

Diese Werte werden durch das jeweilige Nonastrum beeinflusst. Dabei handelt es sich um einen Schicksalsstern, der die Vorbestimmung des Charakters festlegt. Für den gewählten Protagonisten könnt ihr das Nonastrum selbst bestimmen. Die Entscheidung beeinflusst zudem die Affinität zu bestimmten Techniken und Zaubern.

Damit könnt ihr bereits bei der Wahl des Hauptcharakters Einfluss darauf nehmen, in welche Richtung sich dieser entwickeln soll.

Das freie Szenario-System kehrt zurück

Ein zentrales Merkmal von Romancing SaGa 3 bleibt auch im Remake erhalten. Das freie Szenario-System überlässt euch zahlreiche Entscheidungen darüber, wie ihr das Abenteuer angehen möchtet.

Eure Aktionen bestimmen, welchen Charakteren ihr begegnet, welche Ereignisse ausgelöst werden und wie sich die Geschichte entwickelt. Ihr entscheidet selbst, welche Länder ihr besucht und welchen Handlungssträngen ihr folgt.

Auch die Reihenfolge, in der ihr euch den vier Erzdämonen stellt, liegt in eurer Hand. Das Remake hält damit an der offenen Struktur des Originals fest.

Neues Zeitleisten-System für die Kämpfe, Formationen und United Attacks bringen mehr Taktik

Bei den Kämpfen kombiniert Destinies United bekannte SaGa-Mechaniken mit neuen Elementen. Die Aktionen der Charaktere und Gegner werden über eine Zeitleiste dargestellt. Dadurch könnt ihr erkennen, in welcher Reihenfolge die einzelnen Teilnehmer handeln.

Sinken die HP eines Charakters auf null, verliert dieser einen Lebenspunkt, kurz LP. Sind sämtliche LP aufgebraucht, kann der entsprechende Charakter für den Rest des Kampfes nicht mehr eingesetzt werden.

Auch die bekannten Glimmers kehren zurück. Charaktere können während eines Kampfes spontan neue Techniken erlernen und diese unmittelbar einsetzen. Zusätzlich können sie lernen, bestimmten gegnerischen Angriffen gezielt auszuweichen.

Die Positionierung der Gruppenmitglieder bleibt ebenfalls wichtig. Unterschiedliche Formationen verändern die Werte und Trefferwahrscheinlichkeiten der Charaktere. Neue Aufstellungen könnt ihr durch Formationsbücher erhalten, die von besiegten Gegnern stammen oder in Schatztruhen gefunden werden.

Neu hinzu kommen die United Attacks. Wenn ihr gegnerische Schwachstellen angreift, füllt sich eine Overdrive-Leiste. Sobald diese vollständig gefüllt ist, kann die Gruppe einen mächtigen Kombinationsangriff ausführen. United Attacks ignorieren die normale Zugreihenfolge und verursachen hohen Schaden.

Häufig verwendete Techniken und Zauber lassen sich außerdem meistern. Anschließend können diese Fähigkeiten anderen rekrutierten Gruppenmitgliedern beigebracht werden.

Drei Schwierigkeitsgrade und diverse Minispiele

Square Enix möchte das Remake sowohl für erfahrene SaGa-Spieler als auch für Neueinsteiger zugänglich machen. Dafür stehen drei unterschiedliche Schwierigkeitsgrade zur Verfügung.

Ihr könnt zwischen Leger, Normal und Klassisch wählen. Dadurch lässt sich die Herausforderung an den eigenen Spielstil und die bisherige Erfahrung mit der Reihe anpassen.

Neben den regulären Kämpfen bietet Romancing SaGa 3: Destinies United auch unterschiedliche Minispiele. Im War Mode übernehmt ihr die Kontrolle über eine eigene Armee. Ihr erteilt Befehle auf dem Schlachtfeld und versucht, die gegnerischen Linien zu durchbrechen.

Beim Business-Minispiel steht dagegen die Wirtschaft im Mittelpunkt. Ihr verhandelt mit Agenten in unterschiedlichen Teilen der Welt, kauft Immobilien und versucht, euer Unternehmen durch strategische Investitionen wachsen zu lassen.

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Neue 3D-Grafik orientiert sich am Original

Optisch wird Romancing SaGa 3 vollständig neu umgesetzt. Die Entwickler orientieren sich dabei sowohl an der Pixel-Art des Originals als auch an den Illustrationen von Tomomi Kobayashi.

Die neuen Charakterdesigns stammen von Yoshiro Ambe. Zusätzlich werden die Umgebungen vollständig in 3D umgesetzt. Damit soll die Welt des Klassikers in einer neuen Form dargestellt werden, ohne die gestalterischen Grundlagen des Originals vollständig hinter sich zu lassen.

Auch die Zwischensequenzen erhalten eine umfangreiche Überarbeitung. Diese werden im Remake vollständig auf Japanisch und Englisch vertont.

Originaler oder neu arrangierter Soundtrack

Für die musikalische Neuauflage ist ebenfalls ein bekanntes Gesicht verantwortlich. Original-Komponist Kenji Ito hat die neu arrangierte Musik für Destinies United beaufsichtigt.

Spieler müssen sich allerdings nicht für eine der beiden Fassungen entscheiden. Während des Spiels kann jederzeit zwischen den originalen Musikstücken und den neuen Arrangements gewechselt werden.

Early Access und Vorbesteller-Boni

Neben der regulären Version wird Square Enix eine Digital Deluxe Edition anbieten. Diese enthält das Hauptspiel sowie zusätzliche Kostüme und Ausrüstung. Außerdem sind zusätzliche Formationen und Gegenstände für die Minispiele enthalten.

Die Deluxe Edition bietet darüber hinaus die Möglichkeit, die Kampfmusik umzuschalten. Käufer dieser Version erhalten außerdem 72 Stunden Early Access und können entsprechend früher mit dem Abenteuer beginnen.

Für Vorbesteller sind zwei zusätzliche Gegenstände vorgesehen. „Tatjanas Spardose“ erhöht das nach Kämpfen erhaltene Aurum um zehn Prozent, solange das Ansehen Rang 2 oder niedriger beträgt.

Der zweite Bonus ist „Wie man ein Held wird“ von Robin. Dieser Gegenstand erhöht die nach Kämpfen erhaltenen Technikpunkte ebenfalls um zehn Prozent, solange das Ansehen Rang 2 oder niedriger ist.

Wer außerdem über Speicherdaten von Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven verfügt, bekommt einen weiteren Bonus. „Leons Krone“ ist eine traditionelle Krone, mit der ihr den Sonnenzauber „Lichtkugel“ wirken könnt.

Romancing SaGa 3: Destinies United erscheint am 16. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch und PC via Steam und Microsoft Store.