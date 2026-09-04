Final Fantasy 7 Revelation: Das große Finale hat endlich einen Release-Termin

Eva Krumm Evas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Jetzt steht fest, wann die Reise von Cloud und seinen Gefährten ihr Ende findet. Square Enix hat den Veröffentlichungstermin von Final Fantasy 7 Revelation bekannt gegeben. Der dritte und letzte Teil der Final Fantasy 7 Remake-Trilogie erscheint am 8. April 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 sowie für PC über Steam, den Epic Games Store und den Microsoft Store.

Damit verabschiedet sich Square Enix beim Finale auch von der zeitweisen Plattformexklusivität der vorherigen Teile. Final Fantasy 7 Revelation erscheint weltweit gleichzeitig auf allen angekündigten Plattformen. Der Termin fällt zudem in das Jahr des 30-jährigen Jubiläums des ursprünglichen Final Fantasy 7, das 1997 veröffentlicht wurde.

Bei den physischen Versionen gibt es allerdings eine wichtige Besonderheit. Laut Square Enix benötigen sämtliche physischen Exemplare eine Internetverbindung, da zusätzliche Daten heruntergeladen werden müssen.

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Story-DLCs zu Sephiroth und Vincent sind bereits geplant

Noch vor der Veröffentlichung des Hauptspiels hat Square Enix außerdem bestätigt, dass Final Fantasy 7 Revelation zusätzliche Story-Inhalte erhalten wird. Director Naoki Hamaguchi erklärte, dass das Team nach der Ankündigung zahlreiche Fragen von Fans und Medien zu möglichen DLCs erhalten habe.

Statt die zusätzlichen Inhalte erst nach dem Verkaufsstart anzukündigen, habe sich das Team dazu entschieden, seine Pläne bereits vorab öffentlich zu machen. Inhaltlich sollen zwei besonders wichtige Charaktere im Mittelpunkt stehen: Sephiroth und Vincent Valentine.

Die geplanten Geschichten sollen beide Figuren genauer beleuchten. Welche Ereignisse darin behandelt werden und wann die DLCs erscheinen sollen, wurde bislang allerdings noch nicht verraten.

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Der finale Kampf gegen Sephiroth beginnt

Inhaltlich steuert die Remake-Trilogie mit Final Fantasy 7 Revelation auf ihren entscheidenden Konflikt zu. Die Welt steht am Rande des Untergangs, während sich ein Meteor am Himmel abzeichnet und monströse Wächter des Planeten weltweit für Verwüstung sorgen. Gleichzeitig breitet sich der Krieg weiter aus.

Cloud und seine Gefährten müssen sich dieser Situation stellen und versuchen, das Schicksal des Planeten zu verändern. Gleichzeitig nähert sich der langjährige Konflikt mit Sephiroth seinem Höhepunkt.

Als abschließendes Kapitel der Trilogie soll Final Fantasy 7 Revelation hinsichtlich Umfang und spielerischer Möglichkeiten noch einmal deutlich zulegen. Square Enix verspricht eine weitläufige und zusammenhängende Welt, die Spieler gemeinsam mit der vollständig versammelten Gruppe erkunden können.

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Eine zentrale Rolle übernimmt dabei die Highwind. Das ikonische Luftschiff ermöglicht es Cloud und seinen Gefährten, große Teile der Spielwelt aus der Luft zu erkunden. Spieler können selbst entscheiden, welche Regionen sie ansteuern und wo sie landen möchten.

Dabei beschränkt sich die Erkundung nicht ausschließlich auf festgelegte Landeplätze. An ausgewählten Orten können Spieler aus der Highwind abspringen und per Fallschirm direkt in interessante Gebiete gelangen.

Die Reise führt durch unterschiedliche Biome, Städte und abgelegene Regionen. Damit soll die Highwind nicht nur als Transportmittel zwischen einzelnen Schauplätzen dienen, sondern zu einem wichtigen Bestandteil der Erkundung werden.

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Cid und Vincent werden endlich spielbar

Auch die Gruppe ist im Finale vollständig versammelt. Cid Highwind und Vincent Valentine gehören in Final Fantasy 7 Revelation zu den spielbaren Charakteren und erweitern damit die taktischen Möglichkeiten im Kampf.

Beide verfügen über eigene Fähigkeiten und spezifische Rollen innerhalb der Gruppe. Dadurch wächst die Auswahl an möglichen Gruppenkonstellationen gegenüber den vorherigen Teilen weiter.

Gerade Vincent spielte bereits in Final Fantasy 7 Rebirth eine Rolle, ohne dort dauerhaft als reguläres Gruppenmitglied kontrolliert werden zu können. Im Finale können Spieler nun selbst mit ihm in den Kampf ziehen. Gleiches gilt für Cid, der ebenfalls fester Bestandteil der spielbaren Gruppe wird.

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Das Kampfsystem wird weiter verfeinert

Beim grundlegenden Kampfsystem bleibt Square Enix der bisherigen Ausrichtung der Remake-Reihe treu. Final Fantasy 7 Revelation kombiniert erneut Echtzeit-Action mit taktischen Befehlen und soll dieses System in seiner bislang ausgereiftesten Form präsentieren.

Spieler können während eines Kampfes nahtlos zwischen den einzelnen Gruppenmitgliedern wechseln, im Taktikmodus Befehle erteilen und unterschiedliche Fähigkeiten miteinander kombinieren. Auch Synergien zwischen den Charakteren spielen wieder eine wichtige Rolle.

Durch die größere Auswahl spielbarer Gruppenmitglieder sollen gleichzeitig zusätzliche strategische Möglichkeiten entstehen. Die unterschiedlichen Fähigkeiten der Charaktere können gezielt eingesetzt werden, um auf verschiedene Gegner und Situationen zu reagieren.

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Neben Waffen, Rüstungen, Fertigkeiten und Materia führt Final Fantasy 7 Revelation mit FITS ein weiteres System zur Anpassung der Charaktere ein. Dabei handelt es sich um ein System, das besondere Outfits mit klassenspezifischen Fähigkeiten verbindet.

Spieler können ihre Builds dadurch noch stärker auf den eigenen Spielstil abstimmen und die Gruppe gezielt auf bestimmte Begegnungen vorbereiten. FITS ergänzt damit die bereits aus den vorherigen Spielen bekannten Möglichkeiten zur Charakterentwicklung.

In Kombination mit Waffen, Materia und weiteren Ausrüstungsgegenständen sollen sich zahlreiche Möglichkeiten ergeben, die einzelnen Gruppenmitglieder zu spezialisieren.

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Eine Remake-Reise, die 2020 begann

Mit Final Fantasy 7 Revelation endet ein Projekt, das Square Enix über mehrere Jahre hinweg begleitet hat. Die Remake-Reihe interpretiert das ursprünglich 1997 veröffentlichte Final Fantasy 7 in Form von drei eigenständigen Spielen neu.

Den Anfang machte 2020 Final Fantasy 7 Remake. Darin begann Clouds Reise in Midgar, einer von Mako-Energie angetriebenen Metropole unter der Kontrolle der Shinra Electric Power Company. Der ehemalige SOLDIER schließt sich dort den Mitgliedern der Widerstandsgruppe Avalanche an und wird in Ereignisse verwickelt, die schließlich weit über den Kampf gegen Shinra hinausgehen.

2024 setzte Final Fantasy 7 Rebirth die Geschichte fort und öffnete die Spielwelt deutlich stärker. Cloud und seine Gefährten verließen Midgar und bereisten zahlreiche Regionen des Planeten, während die Auseinandersetzung mit Sephiroth weiter in den Mittelpunkt rückte.

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Die Remake-Reihe orientiert sich dabei am Original, interpretiert dessen Geschichte jedoch mit moderner Technik und einer deutlich erweiterten Inszenierung neu. Hinzu kommen weitläufige Gebiete, das hybride Kampfsystem aus Action und taktischen Befehlen sowie zusätzliche Charakterinteraktionen und Handlungselemente.

Final Fantasy 7 Revelation beendet die Trilogie im April 2027

Mit dem dritten Teil erreicht dieses Projekt nun seinen Abschluss. Final Fantasy 7 Revelation soll sämtliche zentralen Handlungsstränge zusammenführen und die Reise von Cloud und seinen Gefährten innerhalb der Remake-Trilogie beenden.

Dabei setzt Square Enix auf die bislang größte Spielwelt der Reihe, die Highwind als zentrales Fortbewegungsmittel, eine vollständig spielbare Gruppe und zusätzliche Möglichkeiten zur Charakteranpassung. Gleichzeitig steht der finale Konflikt mit Sephiroth bevor.

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Final Fantasy 7 Revelation erscheint weltweit am 8. April 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC. Weitere Geschichten sind ebenfalls bereits geplant. Mit den angekündigten DLCs sollen Sephiroth und Vincent nach dem Hauptspiel noch stärker in den Mittelpunkt rücken.